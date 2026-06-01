Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czerwony pasek 2026 - jaka średnia ocen jest wymagana? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?

Czerwony pasek 2026 - jaka średnia ocen jest wymagana? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?

01 czerwca 2026, 17:41
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
średnia ocen czerwony pasek szkoła
Czerwony pasek - jaka średnia ocen jest wymagana? Dla kogo jest stypendium premiera i ministra edukacji?
Shutterstock

Jaką średnią ocen trzeba mieć w 2026 r. na czerwony pasek na świadectwie szkolnym? Kiedy przysługuje stypendium premiera, a kiedy ministra edukacji? PAP opisuje na przykładzie województwa podlaskiego.

Czerwony pasek 2026 - jaka średnia ocen?

W polskim systemie edukacji publicznej świadectwo z czerwonym paskiem przysługuje od średniej ocen 4,75. Uzyskanie takiej przeciętnej oceny oraz wyższej wyróżnia najlepszych uczniów, którym przyznaje się nagrody. A kiedy przysługuje stypendium premiera? PAP opisuje na przykładzie województwa podlaskiego.

Ważne

Czerwony pasek na świadectwie szkolnym przysługuje od średniej ocen 4,75.

Stypendia premiera dla uczniów szkół na Podlasiu

Stypendia dla uczniów z najlepszymi wynikami pokazują, że warto się uczyć, a nauka się opłaca – powiedziała w poniedziałek w Białymstoku do uczniów z województwa podlaskiego minister edukacji Barbara Nowacka. W Podlaskiem stypendia premiera dostało 130 uczniów, a ministra edukacji – 38.

W II LO im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej minister wręczyła uczniom z całego regionu stypendia prezesa Rady Ministrów oraz stypendia ministra edukacji. W Podlaskiem stypendia premiera dostało 130 osób, a ministra edukacji – 38. Większość z nich to uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu.

Stypendia w całej Polsce

W całej Polsce za rok szkolny 2025/2026 przyznano 4 tys. 050 stypendiów premiera i 645 stypendiów ministerialnych – wynika z danych Kuratorium Oświaty w Białymstoku. – Otwierają się przed wami nie tylko dzięki tym stypendiom, ale dzięki waszemu wysiłkowi, waszej pracy wielkie możliwości. Stypendia, które państwo otrzymujecie, są tylko symbolem pokazującym, że warto się uczyć, że nauka się opłaca, że poświęcanie swojego wolnego czasu na kształcenie się przynosi wymierne zyski – powiedziała Barbara Nowacka.

Minister dodała, że honorowanie najlepszych z całego regionu to dowód na to, że można mieć osiągnięcia niezależnie od tego, czy jest się z dużego miasta, czy mniejszej miejscowości. – Każdy i każda z was może wszystko, tylko trzeba pracować, się uczyć, mieć talent albo ten talent w sobie znaleźć i go w sobie wspierać – powiedziała Nowacka.

Apelowała do młodych, aby zostawali w Polsce, by pracowali na rzecz rozwoju kraju. Władze regionalne zachęcały młodzież do dalszego kształcenia się i pozostania w regionie.

Stypendium premiera i ministra edukacji - dla kogo?

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to 5 tys. zł rocznie. Dostają je uczniowie z najlepszymi wynikami edukacyjnymi, sportowymi i artystycznymi. Stypendium ministra edukacji wynosi 4 tys. zł. Stypendium dostał np. Kacper z Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Po raz drugi miał najlepszą średnią ocen w swojej szkole – 5,8. Dziennikarzom powiedział, że czuje się doceniony. Chce być informatykiem. Dodał, że wyniki osiąga się ciężką pracą, ale duże znaczenie mają nauczyciele, którzy potrafią ciekawie przekazywać treści, w tym z przedmiotów zawodowych. – Bo nie jest łatwo, gdy z każdego przedmiotu jest coś innego i to wszystko trzeba ze sobą połączyć – powiedział stypendysta.

Psychologiem chce być Wiktoria z III LO w Łomży, która również dostała stypendium za trzy lata z rzędu najwyższą średnią ocen w szkole, choć nie pamiętała, jaka to średnia. Jej ulubionym przedmiotem jest matematyka. Ponadto czyta i pisze książki, gra na gitarze. Według niej efekty daje przyzwyczajenie się już od szkoły podstawowej do systematycznej nauki.

Minister edukacji powiedziała dziennikarzom, że takie spotkania, jak poniedziałkowe w Białymstoku (była też z roboczą wizytą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica) chce także wykorzystywać na dyskusje w środowisku edukacyjnym na temat przyszłości. Ministerstwo planuje od 16 stycznia cykl spotkań w regionach na temat „Reforma 26. Kompas Jutra”.

Bo wiem, że nauczyciele też chcą wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jak te zapisy ustawowe, jak te zapisy, które są w rozporządzeniach, mają się przełożyć na codzienną praktykę. Jak uczyć przy zmianie. Ja obiecywałam i obiecuję. Nie będzie rewolucji. Jest zmiana oparta na doświadczeniach nauczycieli – powiedziała Nowacka. Pierwsze spotkanie zaplanowano w województwie lubuskim.

Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
29 maja 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.

Nowelizacja Karty Nauczyciela: co zmieni się w dyscyplinarkach dla pedagogów?
20 maja 2026

Uregulowanie kwestii mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych, wprowadzenie obowiązku wysłuchania nauczyciela przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, a także możliwość dobrowolnego poddania się karze - takie zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji Karty nauczyciela, nad którym pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czy nauczyciel może wyjechać na wypoczynek w dniu dyrektorskim? Choć przepisy są jasne, nauczyciele wciąż mają wątpliwości
19 maja 2026

Czy dzień dyrektorski jest dniem pracy nauczyciela? Czy może on w dniu dyrektorskim wyjechać na wypoczynek? Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy są proste i jasne, w szkołach i na grupach branżowych po raz kolejny trwa dyskusja na ten temat.
