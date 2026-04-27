Strona główna » Edukacja » Szkoła » Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej

Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej

27 kwietnia 2026, 10:57
oprac. Łucja Orzeł
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. i miasto podpisały porozumienie ze spółką Hanwha WB Advanced System, która ma uruchomić w mieście fabrykę zbrojeniową. Uczniowie szkoły będą mogli odbywać staże i znaleźć zatrudnienie w tej fabryce – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to miejska placówka oświatowa łącząca funkcje szkoły technicznej oraz ośrodka kształcenia zawodowego - zespół szkół, który przygotowuje uczniów do pracy w różnych branżach.

Hanwha WB Advanced System inwestuje w Gorzowie

Prezes Hanwha WB Advanced System Jin Cheol Jeon powiedział, że fabryka, którą spółka planuje wybudować to nie tylko inwestycja technologiczna, ale przede wszystkim szansa dla młodych ludzi na dobrą pracę, rozwój i stabilizację.

Dyrektor operacyjny Hanwha WB Advanced System Rafał Kreduszyński poinformował, że firma uruchomi program współpracy uwzgledniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą m.in. wizytować fabryki rakiet w Korei Południowej.

„Liczymy na to, że m.in. CEZiB będzie kuźnią kadr, będzie wykuwał pasje i kompetencje młodych Gorzowian i Gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce” – dodał Kreduszyński, cytowany w komunikacie.

To umowa, która otwiera drogę do świetnej edukacji, a przede wszystkim dobrej perspektywicznej pracy. Chcemy się kształcić w kierunkach, które zapewnią nam przyszłość” – ocenił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, cytowany w komunikacie.

Prezentacja nowoczesnych technologii

Podpisanie porozumienia odbyło się w sobotę, podczas dnia otwartego szkoły, który był okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej, kierunków kształcenia oraz jej zaplecza dydaktycznego. W trakcie wydarzenia można było zobaczyć model rakiety, a także odwiedzić stanowisko inwestora.

W pierwszych dniach kwietnia prezydent Gorzowa Wlkp. wydał decyzję zezwalającą na budowę koreańsko-polskiej fabryki rakiet. Inwestycja będzie realizowana w północno-zachodniej części Gorzowa.

Produkcja rakiet Homar-K w Polsce

Pod koniec grudnia ub. roku podpisano umowę wykonawczą na ponad 10 tys. pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K; rakiety produkowane będą w Polsce. Jak podkreślił wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, niezależność polskiej produkcji rakiet do wyrzutni Homar-K staje się faktem.

Umowa dotyczy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Zawarta została pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. oraz Hanwha Aerospace Co. Ltd. i opiewa na ok. 14 mld zł. Fabryka rakiet kalibru 239 mm CGR-080 do wyrzutni rakiet Homar-K ma powstać w Gorzowie Wlkp. Dostawa rakiet przewidziana jest na lata 2030-2033.

Powiązane
Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno
Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
27 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno
24 kwi 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
24 kwi 2026

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.

Podwyżki dla nauczycieli w grze? Nowacka zabiera głos
24 kwi 2026

Doprowadzimy do tego, by nauczyciele mieli wynagrodzenie powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i żeby to było bezpieczne dla budżetu - zadeklarowała ministra edukacji Barbara Nowacka na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!

Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.
MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
