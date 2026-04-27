Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. i miasto podpisały porozumienie ze spółką Hanwha WB Advanced System, która ma uruchomić w mieście fabrykę zbrojeniową. Uczniowie szkoły będą mogli odbywać staże i znaleźć zatrudnienie w tej fabryce – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to miejska placówka oświatowa łącząca funkcje szkoły technicznej oraz ośrodka kształcenia zawodowego - zespół szkół, który przygotowuje uczniów do pracy w różnych branżach.

Hanwha WB Advanced System inwestuje w Gorzowie

Prezes Hanwha WB Advanced System Jin Cheol Jeon powiedział, że fabryka, którą spółka planuje wybudować to nie tylko inwestycja technologiczna, ale przede wszystkim szansa dla młodych ludzi na dobrą pracę, rozwój i stabilizację.

Dyrektor operacyjny Hanwha WB Advanced System Rafał Kreduszyński poinformował, że firma uruchomi program współpracy uwzgledniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą m.in. wizytować fabryki rakiet w Korei Południowej.

„Liczymy na to, że m.in. CEZiB będzie kuźnią kadr, będzie wykuwał pasje i kompetencje młodych Gorzowian i Gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce” – dodał Kreduszyński, cytowany w komunikacie.

„To umowa, która otwiera drogę do świetnej edukacji, a przede wszystkim dobrej perspektywicznej pracy. Chcemy się kształcić w kierunkach, które zapewnią nam przyszłość” – ocenił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, cytowany w komunikacie.

Prezentacja nowoczesnych technologii

Podpisanie porozumienia odbyło się w sobotę, podczas dnia otwartego szkoły, który był okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej, kierunków kształcenia oraz jej zaplecza dydaktycznego. W trakcie wydarzenia można było zobaczyć model rakiety, a także odwiedzić stanowisko inwestora.

W pierwszych dniach kwietnia prezydent Gorzowa Wlkp. wydał decyzję zezwalającą na budowę koreańsko-polskiej fabryki rakiet. Inwestycja będzie realizowana w północno-zachodniej części Gorzowa.

Produkcja rakiet Homar-K w Polsce

Pod koniec grudnia ub. roku podpisano umowę wykonawczą na ponad 10 tys. pocisków rakietowych do wyrzutni Homar-K; rakiety produkowane będą w Polsce. Jak podkreślił wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, niezależność polskiej produkcji rakiet do wyrzutni Homar-K staje się faktem.

Umowa dotyczy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Zawarta została pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. oraz Hanwha Aerospace Co. Ltd. i opiewa na ok. 14 mld zł. Fabryka rakiet kalibru 239 mm CGR-080 do wyrzutni rakiet Homar-K ma powstać w Gorzowie Wlkp. Dostawa rakiet przewidziana jest na lata 2030-2033.