Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?

Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?

24 kwietnia 2026, 11:47
oprac. Łucja Orzeł
Shutterstock

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.

Polacy zdecydowanie za zakazem smartfonów w szkołach

Uczestnicy badania zostali zapytani czy popierają wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 85 proc. badanych, w tym 59 proc. zdecydowanie popiera zakaz, a 26 proc. raczej popiera. Przeciwnikami zakazu jest 11 proc. badanych, w tym 5 proc. jest raczej przeciwnych, a 6 proc. zdecydowanie przeciwnych. Zdania nie ma 4 proc. badanych.

Kto popiera zakaz najczęściej?

Zwolennikami zakazu jest 83 proc. mężczyzn i 88 proc. kobiet. Największy odsetek zwolenników zakazu (93 proc.) jest wśród badanych w wieku 35-44 lata, a najmniejszy (73 proc.) wśród osób w wieku 18-24 lata. Za zakazem są zarówno mieszkańcy wsi, jak i małych i dużych miast (we wszystkich grupach jest powyżej 80 proc. zwolenników zakazu).

90 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym popiera zakaz smartfonów. Za zakazem jest też 88 proc. z wykształceniem średnim, 81 proc. z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 71 proc. z wykształceniem podstawowym.

Zakaz popiera 89 proc. pracowników najemnych, 87 proc. prowadzących własną działalność gospodarczą, 85 proc. bezrobotnych, 83 proc. emerytów i rencistów, 76 proc. rolników i 74 proc. uczniów i studentów.

Wśród elektoratu Lewicy za zakazem jest 92 proc. badanych, wśród elektoratu Centrum - 88 proc. a wśród elektoratu Prawicy 82 proc.

Uczestnicy badania zapytani zostali także czy popierają wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 78 proc. badanych, w tym 51 proc. zdecydowanie popiera zakaz, a 27 proc. raczej popiera. Przeciwnikami zakazu jest 18 proc. badanych, w tym 12 proc. jest raczej przeciwnych, a 6 proc. zdecydowanie przeciwnych. Zdania nie ma 4 proc. badanych.

Zwolennikami wprowadzenia tego zakazu jest 74 proc. mężczyzn i 82 proc. kobiet. Największy odsetek zwolenników zakazu (90 proc.) jest wśród badanych w wieku 35-44 lata, a najmniejszy (68 proc.) wśród osób w wieku 18-24 lata. Za zakazem jest ponad 80 proc. mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców. W mniejszych miejscowościach i na wsi zwolenników jest powyżej 70 proc.

Wykształcenie a podejście do zakazu

Za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci jest 87 proc. ankietowanych z wykształceniem wyższym, 80 proc. z wykształceniem średnim, 70 proc. z wykształceniem zasadniczym zawodowym i 60 proc. z wykształceniem podstawowym.

Zakaz popiera 85 proc. prowadzących własną działalność gospodarczą, 84 proc. pracowników najemnych, po 72 proc. bezrobotnych oraz emerytów i rencistów, 70 proc. uczniów i studentów oraz 60 proc. rolników.

Wśród elektoratu Lewicy za zakazem mediów społecznościowych jest 84 proc. badanych, wśród elektoratu Centrum - 81 proc. a wśród elektoratu Prawicy 75 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w dniach 20-22 kwietnia 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

Planowane zmiany w szkołach

W czwartek zakończyły się konsultacje publiczne przygotowanego w Ministerstwie Edukacji Narodowej projektu nowelizacji Prawa oświatowego dotyczącego zakazu używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych. Zgodnie z projektem zakaz będzie dotyczyć także „innych urządzeń elektronicznych”. Będzie obowiązywał uczniów „podczas pobytu na terenie szkoły”. Ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zakaz nie obejmie nauczycieli i innych pracowników szkół.

Od zakazu mają być dwa wyjątki. Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). Drugi wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy).

Szkoły będą mogły autonomicznie zdecydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz.

Źródło: PAP
Podwyżki dla nauczycieli w grze? Nowacka zabiera głos
24 kwi 2026

Doprowadzimy do tego, by nauczyciele mieli wynagrodzenie powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i żeby to było bezpieczne dla budżetu - zadeklarowała ministra edukacji Barbara Nowacka na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.

Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.
MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.

Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.
