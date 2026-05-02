Strona główna » Edukacja » Szkoła » Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych

Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych

02 maja 2026, 11:45
oprac. Łucja Orzeł
Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Matura 2026: Rozpoczęcie sesji maturalnej w dniu 4 maja

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

5 maja rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym. Po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), a po południu egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2026: Harmonogram egzaminów w kolejnych dniach

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy:

  • 7 maja: rano z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu – egzamin z historii muzyki.
  • 8 maja: rano z biologii; po południu z filozofii.
  • 11 maja: rano z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 12 maja: rano z wiedzy o społeczeństwie; po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 13 maja: rano z chemii; po południu z historii sztuki.
  • 14 maja: rano z informatyki; po południu z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 15 maja: rano z geografii; po południu z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.
  • 18 maja: rano z historii; po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 19 maja: rano z fizyki, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 20 maja: rano z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 21 maja: z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura 2026: Dodatkowa sesja maturalna (czerwiec 2026)

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24-25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej, CKE opublikuje 11 września.

Źródło: PAP
Edukacja
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Pandemia odcisnęła piętno na młodzieży: mniej ruchu i gorsze samopoczucie. Badania nie pozostawiają złudzeń
29 kwi 2026

Po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie – szczególnie rzadziej chodzi pieszo lub wybiera aktywny dojazd do szkoły – wynika z badania naukowców z Polski i Czech. Ich analizy wskazują również na pogorszenie dobrostanu psychicznego zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.
Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?
28 kwi 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

Gorzowska szkoła wykształci przyszłych pracowników fabryki zbrojeniowej
27 kwi 2026

Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp. i miasto podpisały porozumienie ze spółką Hanwha WB Advanced System, która ma uruchomić w mieście fabrykę zbrojeniową. Uczniowie szkoły będą mogli odbywać staże i znaleźć zatrudnienie w tej fabryce – poinformował rzecznik UM Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
27 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
Matura 2026: takie są wymogi, aby zdać egzamin dojrzałości w tym roku - czy na pewno je znasz? Odpowiedź może zaskoczyć
27 kwi 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
24 kwi 2026

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.

Podwyżki dla nauczycieli w grze? Nowacka zabiera głos
24 kwi 2026

Doprowadzimy do tego, by nauczyciele mieli wynagrodzenie powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i żeby to było bezpieczne dla budżetu - zadeklarowała ministra edukacji Barbara Nowacka na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
