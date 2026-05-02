Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Matura 2026: Rozpoczęcie sesji maturalnej w dniu 4 maja

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego dnia nie będzie żadnego egzaminu po południu.

5 maja rano abiturienci zdawać będą matematykę na poziomie podstawowym. Po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

6 maja rano będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i ukraińskiego jako języka obcego), a po południu egzaminy z matematyki i geografii w językach obcych zdawane przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Matura 2026: Harmonogram egzaminów w kolejnych dniach

W kolejnych dniach odbędą się egzaminy:

7 maja: rano z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym; po południu – egzamin z historii muzyki.

rano z biologii; po południu z filozofii.

rano z biologii; po południu z filozofii. 11 maja: rano z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano z matematyki na poziomie rozszerzonym; po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano z wiedzy o społeczeństwie; po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano z chemii; po południu z historii sztuki.

rano z informatyki; po południu z języka ukraińskiego jako języka obcego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

rano z geografii; po południu z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym.

19 maja : rano z fizyki, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

: rano z fizyki, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja: rano z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

21 maja: z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura 2026: Dodatkowa sesja maturalna (czerwiec 2026)

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24-25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej, CKE opublikuje 11 września.