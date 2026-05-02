Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2026: Egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Matura 2026: Egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny. Ponieważ egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Matura 2026: Wprowadzenie języka ukraińskiego do egzaminu maturalnego

W tym roku do grupy języków obcych nowożytnych, które można wybrać na maturze, doszedł język ukraiński. Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych. Chęć zdawania języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zadeklarowało 139 maturzystów, na poziomie dwujęzycznym – 64, a na poziomie rozszerzonym – 353. Egzamin z języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej zdawać będzie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na poziomie podstawowym 46 maturzystów, a na poziomie rozszerzonym – 21.

Jak podała CKE, wybory maturzystów, jeśli chodzi o przedmioty, które zdawać będą na poziomie rozszerzonym, są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie na dane kierunki.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Aby uzyskać takie zwolnienie, trzeba do 20 kwietnia złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych. Z danych CKE (na 17 kwietnia br.) wynika, że na taki krok zdecydowało się 9354 maturzystów, czyli 2,7 proc.

Matura 2026: Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy – 28,1 proc., cztery egzaminy – 5,4 proc., pięć egzaminów – 0,6 proc., sześć egzaminów – 0,1 proc.

Matura 2026: Najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski

Wśród tegorocznych absolwentów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski – deklaracje zdawania go złożyło 252,4 tys. osób, czyli 73,2 proc. Na drugim miejscu jest matematyka. Chce ją zdawać 93,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 27,1 proc. Trzecia jest geografia – chętnych jest 84 tys. absolwentów (24,4 proc.). Na miejscu czwartym jest biologia – 71,3 tys. osób (20,7 proc.), na piątym język polski na poziomie rozszerzonym – 65,9 tys. osób (19,1 proc.), na szóstym chemia – 33,1 tys. osób (9,6 proc.), na siódmym wiedza o społeczeństwie – 22,5 tys. osób (6,5 proc.), na ósmym historia – 22 tys. osób (6,4 proc.), na dziewiątym fizyka – 20,5 tys. osób (5,9 proc.), na dziesiątym język angielski na poziomie dwujęzycznym – 12,2 tys. osób (3,5 proc.), na jedenastym informatyka – 10,2 tys. osób (3 proc.), na dwunastym historia sztuki – 4,7 tys. osób (1,4 proc.).

Przystąpienie do egzaminów na poziomie rozszerzonym bądź dwujęzycznym z pozostałych przedmiotów zadeklarowało mniej niż po jednym procencie tegorocznych absolwentów.

Chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 3048 absolwentów, a na poziomie dwujęzycznym – 345, z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym – 2870, a na dwujęzycznym – 410, z filozofii – 2164, z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym – 1647, a na poziomie dwujęzycznym – 414, z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym – 659, a na poziomie dwujęzycznym – 322, z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym – 460, a na poziomie dwujęzycznym – 23, z historii muzyki – 431, z języka łacińskiego i kultury antycznej – 237, z języka kaszubskiego – 26, z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym – 29, z języka białoruskiego na poziomie rozszerzonym – 23, z języka łemkowskiego – 5, z języka hebrajskiego jako języka mniejszości – 5, z języka czeskiego jako języka mniejszości – 3, z języka niemieckiego jako języka mniejszości – 1.

Matura 2026: Zasady zwolnień

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania danego przedmiotu na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania. Maturzysta olimpijczyk powinien złożyć wniosek do dyrektora swojej szkoły, aby zwolnienie z matury z tego przedmiotu zostało formalnie potwierdzone.

Warunki zdania matury 2026

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.