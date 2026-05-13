Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.

Egzamin z języka obcego przebiegł spokojnie

Egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 110 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż 35 minut.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski po zakończeniu egzaminu przekazał, że przebiegł spokojnie.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty

Arkusze rozwiązywane przez uczniów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować w środę po południu na swojej stronie internetowej.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Bez egzaminu ósmoklasisty uczeń nie skończy szkoły

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie: 8-10 czerwca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.