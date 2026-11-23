Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudna decyzja. Dzieci często nie mają jeszcze skonkretyzowanego planu na przyszłość. Jakie 3 błędy popełniane są najczęściej przy wybieraniu liceum i technikum?

Wybór liceum i technikum a oczekiwania rodziców

Z diagnozy Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że 53 proc. dyrektorów szkół wskazuje nieadekwatne oczekiwania rodziców jako jeden z problemów przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Jednocześnie 66 proc. doradców zawodowych dostrzega trudności młodzieży z samodzielnym podjęciem takiej decyzji. Jak znaleźć równowagę między ambicjami dorosłych a potrzebami dzieci? Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji, wskazuje trzy błędy, których warto unikać.

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dorota_zuchowicz doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji Dorota Żuchowicz - doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji Źródło zewnętrzne

Dla jednych rodziców najlepszym wyborem będzie liceum z czołówki rankingu, dla innych szkoła oferująca konkretny profil lub przygotowanie do zawodu. Problem pojawia się wtedy, gdy prestiż szkoły i oczekiwania dorosłych zaczynają przeważać nad zainteresowaniami oraz predyspozycjami uczniów. - Rodzice często chcą dla swoich dzieci szkoły z jak najlepszą reputacją. Problem zaczyna się wtedy, gdy ambicje dorosłych przesłaniają zainteresowania i możliwości nastolatków. Wysokie miejsce w rankingu nie gwarantuje, że uczniowie odnajdą się w danej szkole. Dlatego zamiast kierować się wyłącznie własnym wyobrażeniem o tym, jaka szkoła będzie najlepsza dla naszych dzieci, warto zastanowić się, która rzeczywiście będzie dla nich odpowiednim wyborem - mówi Dorota Żuchowicz, doradczyni edukacyjna i współzałożycielka Forum Wiedzy i Edukacji.

1. Ranking przy wyborze szkoły to nie wszystko

Wysoka pozycja w rankingu może być ważną wskazówką, ale nie powinna przesądzać o wyborze szkoły. Zestawienia uwzględniają przede wszystkim wyniki edukacyjne, nie pokazują natomiast w pełni atmosfery, relacji między uczniami czy dostępności indywidualnego wsparcia. Szkoła osiągająca znakomite wyniki egzaminacyjne nie musi być najlepszym środowiskiem dla każdego nastolatka. Uczniowie dobrze odnajdujący się w rywalizacji mogą korzystać z ambitnego programu i wysokich wymagań. Dla innych równie ważne będą mniejsze klasy, wsparcie nauczycieli czy możliwość rozwijania zainteresowań. - Przed podjęciem decyzji warto odwiedzić kilka szkół, uczestniczyć w dniach otwartych, targach edukacyjnych i porozmawiać z nauczycielami, uczniami oraz absolwentami. Istotne są również kwestie codzienne: dojazd, plan zajęć, liczebność klas i sposób reagowania szkoły na trudności uczniów - podkreśla Dorota Żuchowicz.

2. Kierowanie się przy wyborze szkoły stereotypami

Liceum ogólnokształcące i technikum oferują różne możliwości, a wybór między nimi powinien uwzględniać przede wszystkim zainteresowania i predyspozycje nastolatków, a także ich plany na przyszłość - jeśli już je mają. Technikum pozwala łączyć przygotowanie do matury ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, podczas gdy liceum zapewnia ogólnokształcące przygotowanie do dalszej edukacji. Warto porównywać również szkoły publiczne i niepubliczne. Te drugie mogą oferować bardziej kameralne warunki nauki czy indywidualne podejście. Kluczowe znaczenie mają jednak program, kadra, organizacja zajęć, dostępne wsparcie oraz - w przypadku szkół płatnych - koszty edukacji. - Zamiast kierować się stereotypami dotyczącymi poszczególnych typów szkół, rodzice powinni wspólnie z nastolatkami sprawdzić, która ścieżka najlepiej odpowiada jego potrzebom - zaznacza doradczyni edukacyjna.

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3. Ambicje rodziców ważniejsze od zainteresowań dzieci

Biologia i chemia, bo w rodzinie są lekarze? Matematyka i fizyka, bo otwierają drogę na politechnikę? Popularny profil może wydawać się bezpiecznym wyborem, ale nie zawsze odpowiada mocnym stronom nastolatków. W diagnozie Instytutu Badań Edukacyjnych 46 proc. doradców zawodowych wskazało brak rozpoznania własnych predyspozycji i preferencji jako jeden z problemów uczniów wybierających szkołę ponadpodstawową. Z kolei 43 proc. zwróciło uwagę na trudności z wyborem konkretnej szkoły spośród kilku o podobnym profilu.

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Samo wskazanie wymarzonego zawodu lub kierunku studiów nie wystarczy. Warto sprawdzić, czy nastolatkowie rzeczywiście interesują się wybranymi przedmiotami, jak radzą sobie z nauką i czy rozumieją, z czym wiąże się dany profil. - Nie chodzi o to, żeby rodzice wycofali się z podejmowania decyzji i pozostawili dzieci same z wyborem. Ich doświadczenie i wsparcie są bardzo ważne. Powinni jednak pomagać nastolatkom poznawać możliwości, zadawać pytania i wspólnie analizować różne scenariusze, zamiast wybierać za nich. Dobra decyzja edukacyjna nie musi oznaczać najbardziej prestiżowej szkoły, ale taką, w której młodzi ludzie mają realną szansę rozwijać swoje możliwości - podkreśla ekspertka Forum Wiedzy i Edukacji.

Podsumowanie

Wybór szkoły ponadpodstawowej nie powinien być wyścigiem o miejsce w najwyżej notowanej szkole. Dlatego rozmowy o przyszłości dzieci warto rozpocząć odpowiednio wcześnie, zanim presja terminów rekrutacyjnych ograniczy czas na spokojne porównanie dostępnych możliwości.

Źródło: Forum Wiedzy i Edukacji