Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » MON zaprasza na szkolenia obronne. Zapiszesz się jednym kliknięciem w mObywatelu

MON zaprasza na szkolenia obronne. Zapiszesz się jednym kliknięciem w mObywatelu

07 listopada 2025, 14:18
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
mObywatel szkolenia obronne MON Ministerstwo Cyfryzacji cyberbezpieczeństwo pierwsza pomoc edukacja obywatelska bezpieczeństwo edukacja państwo onlinemasaż serca kurs pierwszej pomocy
Shutterstock

Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą już zapisywać się na bezpłatne szkolenia obronne organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Program obejmuje naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy i podstaw cyberbezpieczeństwa. To wspólna inicjatywa MON i Ministerstwa Cyfryzacji, mająca zwiększyć praktyczne umiejętności i świadomość bezpieczeństwa wśród obywateli.

Szkolenia obronne - bezpłatne, dobrowolne i dostępne dla każdego obywatela

Ruszyły zapisy na indywidualne szkolenia obronne za pośrednictwem mObywatela. Dzięki nowej usłudze użytkownicy aplikacji zyskali wygodny dostęp do programu bezpłatnych, dobrowolnych szkoleń przygotowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Obejmują one m.in. rozpoznawanie zagrożeń, działanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pierwszej pomocy oraz podstawy cyberbezpieczeństwa. W aplikacji można wybrać miejsce odbywania szkolenia oraz jego zakres.

– Ponad 10 milionów pełnoletnich użytkowników aplikacji mObywatel zyskuje teraz szybki dostęp do szkoleń, które nie tylko rozwijają praktyczne kompetencje, ale realnie wzmacniają nasze wspólne bezpieczeństwo. Współpraca Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Obrony Narodowej pokazuje, że nowoczesne narzędzia mogą odpowiadać na praktyczne wyzwania bezpieczeństwa – skutecznie, konkretnie i z korzyścią dla nas wszystkich – podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele Polski posiadający mDowód.

Zajęcia odbywają się głównie w weekendy i trwają około ośmiu godzin. Część ćwiczeń prowadzona jest w terenie, dlatego zalecany jest wygodny strój sportowy.

W mObywatelu udostępniona została mapa, przy pomocy której osoby zainteresowane z łatwością wybiorą najdogodniejsze dla siebie miejsce odbycia szkolenia.

Czego można się nauczyć podczas szkolenia obronnego?

Program obejmuje cztery ścieżki tematyczne:

  • podstawowy kurs bezpieczeństwa,
  • kurs przetrwania,
  • kurs medyczny,
  • kurs cyberhigieny.

Szkolenia udostępniane są w dwóch trybach:

  • indywidualnym – dedykowanym każdemu chętnemu obywatelowi,
  • grupowym – skierowanym do przedsiębiorców i instytucji.

Szkolenia mają charakter informacyjny i instruktażowy, nie są w żaden sposób związane z pełnieniem służby wojskowej. Ich ukończenie nie wiąże się ze złożeniem przysięgi.

Do wzięcia udziału w szkoleniu obronnym nie jest wymagane specjalistyczne przygotowanie. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnego stroju oraz sportowego obuwia, ponieważ część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu.

mObywatel: Jak zapisać się na szkolenie obronne?

Z poziomu aplikacji możliwe jest zapisanie się na szkolenia indywidualne. Osoby zainteresowane kursem grupowym lub wojskowym mogą wygodnie przejść z poziomu mObywatela na stronę MON, gdzie znajdą wszystkie niezbędne informacje.

Aby zapisać się przez aplikację mObywatel, należy:

  1. wejść w Usługi i wybrać Szkolenia obronne,
  2. wybrać Indywidualne szkolenia obronne,
  3. zapoznać się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wcisnąć Zgłoś się.
  4. wybrać typ szkolenia (do wyboru: podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny lub kurs cyberhigieny),
  5. wskazać na mapie preferowane miejsce odbycia szkolenia,
  6. zapoznać się z informacjami o dacie i podmiocie realizującym szkolenie, a następnie potwierdzić swój wybór, wybierając Dalej,
  7. podać swoje dane kontaktowe,
  8. gotowe, zgłoszenie zostało zarejestrowane.

Lista rezerwowa i certyfikat po zakończeniu szkolenia

Jeśli wybrane szkolenie cieszy się dużą popularnością, użytkownik zostanie zapisany na listę rezerwową. Po poprawnym zapisie uczestnik otrzyma potwierdzenie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W aplikacji użytkownik może przejrzeć szkolenia, na które jest zapisany. W przypadku braku możliwości stawienia się na szkolenie, możliwa jest rezygnacja z udziału.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
