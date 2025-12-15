Jakie wsparcie dla polskich uczniów wracających do kraju? Nowacka odpowiada

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje języka polskiego i nauka w oddziale przygotowawczym – takie wsparcie przysługuje uczniom polskiego pochodzenia wracającym z zagranicy. Barbara Nowacka zapewnia, że potrzeby takich uczniów zostały uwzględnione w kwocie potrzeb oświatowych. Sprawdź, czy wsparcie obejmuje także pobyt w internacie i wyżywienie.

Subwencja dla szkół kształcących młodzież polskiego pochodzenia

Dodatkowa subwencja dla szkół kształcących młodzież polskiego pochodzenia powracającą do ojczyzny była przedmiotem interpelacji poselskiej skierowanej do minister edukacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Z odpowiedzi udzielonej przez Barbarę Nowacką wynika, że potrzeby uczniów będących obywatelami polskimi oraz uczniów niebędących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, zostały zawarte w kwocie potrzeb oświatowych na 2025 rok.

Nowacka poinformowała, że niepubliczne szkoły, w których spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w tym przez uczniów niebędących obywatelami polskimi, dotowane są z budżetu rejestrującej szkołę jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że dotacja wypłacana jest na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w kwocie potrzeb oświatowych dla jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości zależnej od aktualnej w danym miesiącu liczby uczniów.

O wsparciu dla uczniów decyduje dyrektor szkoły

Szefowa MEN podkreśliła też, że o formie wsparcia przyznanego uczniowi decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Aktualnie w katalogu takiego wsparcia znajdują się:

REKLAMA

prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo i nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy;

w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo i nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy; możliwość korzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy;

w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy; możliwość nauki w oddziale przygotowawczym dla uczniów, którzy wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia.

Według Nowackiej, MEN nie posiada podstaw prawnych do dodatkowego wspierania finansowego szkół, w tym w zakresie utrzymania w internacie i wyżywienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: PORADNIK OŚWIATOWY oraz KALENDARZ KSIĄŻKOWY NA 2026 ROK