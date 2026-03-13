Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.

Komisje sejmowe przyjęły nowelizację Prawa oświatowego

Sejmowe Komisje: Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawki Senatu zarekomendowały przyjęcie nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym oraz niektórych innych ustaw, czyli głosowanie przeciwko jej odrzuceniu.

Nowelizacja pozwoli dostosować edukację na poziomie szkół podstawowych do zmian demograficznych, chroniąc przy tym – tam, gdzie jest to możliwe – usytuowane blisko domu rodzinnego – szkoły podstawowe.

Małe szkoły podstawowe

Zgodnie z nowelą, w przypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami demograficznymi lub geograficznymi można tworzyć szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną: klasy I–III, klasy I–IV albo klasy IV–VIII; szkoły podstawowe filialne z klasami I–III albo I–IV. Szkoły filialne będą podporządkowane organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII albo klasy IV–VIII. Szkole podstawowej będzie mogła być podporządkowana więcej niż jedna szkoła filialna.

Samorząd będzie mógł w jednej uchwale i po zasięgnięciu tylko jednej opinii kuratora oświaty przekształcić dotychczasową szkołę podstawową w szkołę podstawową filialną, a także połączyć w zespół szkół prowadzone przez siebie szkoły podstawowe. System oświaty dopuszcza obecnie łączenie jednostek tego samego typu w jeden zespół, tylko jeśli są to przedszkola oraz łączyć licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży z liceami ogólnokształcącymi dla dorosłych.

Świetlice dla przedszkolaków

W małych szkołach (do 70 uczniów) będzie można organizować opiekę świetlicową dla dzieci, które chodzą tam do oddziału przedszkolnego. Zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły czy inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Przedszkolaki uczęszczające na świetlicę będą mogły dostać w szkole ciepły posiłek i podwieczorek. Skorzystanie z nich będzie dobrowolne i odpłatne.

Zgodnie z nowelą zadania, jakie samorząd będzie mógł realizować, będą związane m.in. z opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech, polityką senioralną, uczeniem się przez całe życie (np. kursy edukacyjne dla dorosłych), ochroną zdrowia i kulturą - pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Co dalej z ustawą?

Nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do podpisu Prezydenta.