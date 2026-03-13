REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP

Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 marca 2026, 14:31
[Data aktualizacji 13 marca 2026, 14:49]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
demografia mała szkoła podstawowa przekształcenie szkoły likwidacja szkoły nowelizacja prawa oświatowego szkoła filialna przedszkole klasy
Szkoły podstawowe przystosują się do zmian demograficznych. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.

Komisje sejmowe przyjęły nowelizację Prawa oświatowego

Sejmowe Komisje: Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu poprawki Senatu zarekomendowały przyjęcie nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym oraz niektórych innych ustaw, czyli głosowanie przeciwko jej odrzuceniu.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkolenie: Zasiłki chorobowe i wypadkowe w oświacie w nowych interpretacjach ZUS
Szkolenie: Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem RODO
Szkolenie: Zasiłki w oświacie – podstawa wymiaru a urlopy, nadgodziny i zmiana etatu

Nowelizacja pozwoli dostosować edukację na poziomie szkół podstawowych do zmian demograficznych, chroniąc przy tym – tam, gdzie jest to możliwe – usytuowane blisko domu rodzinnego – szkoły podstawowe.

Małe szkoły podstawowe

Zgodnie z nowelą, w przypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami demograficznymi lub geograficznymi można tworzyć szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną: klasy I–III, klasy I–IV albo klasy IV–VIII; szkoły podstawowe filialne z klasami I–III albo I–IV. Szkoły filialne będą podporządkowane organizacyjnie szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII albo klasy IV–VIII. Szkole podstawowej będzie mogła być podporządkowana więcej niż jedna szkoła filialna.

Samorząd będzie mógł w jednej uchwale i po zasięgnięciu tylko jednej opinii kuratora oświaty przekształcić dotychczasową szkołę podstawową w szkołę podstawową filialną, a także połączyć w zespół szkół prowadzone przez siebie szkoły podstawowe. System oświaty dopuszcza obecnie łączenie jednostek tego samego typu w jeden zespół, tylko jeśli są to przedszkola oraz łączyć licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży z liceami ogólnokształcącymi dla dorosłych.

REKLAMA

Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Autopromocja

Karta Nauczyciela. Komentarz
ebook

Sprawdź

Świetlice dla przedszkolaków

W małych szkołach (do 70 uczniów) będzie można organizować opiekę świetlicową dla dzieci, które chodzą tam do oddziału przedszkolnego. Zajęcia będą organizowane na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły czy inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Przedszkolaki uczęszczające na świetlicę będą mogły dostać w szkole ciepły posiłek i podwieczorek. Skorzystanie z nich będzie dobrowolne i odpłatne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z nowelą zadania, jakie samorząd będzie mógł realizować, będą związane m.in. z opieką nad dziećmi w wieku do lat trzech, polityką senioralną, uczeniem się przez całe życie (np. kursy edukacyjne dla dorosłych), ochroną zdrowia i kulturą - pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Co dalej z ustawą?

Nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do podpisu Prezydenta.

Powiązane
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
Wielkie zamieszanie po zmianie przepisów o stażu pracy. Jak wypłacać nagrody jubileuszowe?
Wielkie zamieszanie po zmianie przepisów o stażu pracy. Jak wypłacać nagrody jubileuszowe?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.

REKLAMA

Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.
W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.

REKLAMA

Czy dziecko z chorobą przewlekłą jest pod dobrą opieką w szkole i przedszkolu? Kolejny apel do MEN
12 mar 2026

Monika Horna Cieślak ponownie skierowała do resortu edukacji pismo w sprawie dzieci z chorobami przewlekłymi. Zdaniem Rzeczniczki Praw Dziecka, od kadry kierowniczej nie można oczekiwać posiadania odpowiedniej wiedzy. RPD proponuje, by Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowe materiały dla nauczycieli i dyrektorów placówek.
Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe
12 mar 2026

Dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe albo planują studia za granicą tworzone są klasy dwujęzyczne i klasy międzynarodowe. W zależności od umiejętności językowych lub założeń na przyszłość uczeń powinien rozważyć możliwość aplikowania do którejś z tych klas.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA