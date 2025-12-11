REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » 800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?

800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:18
[Data aktualizacji 11 grudnia 2025, 14:30]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy świadczenie 800 plus będzie przysługiwało dorosłym uczniom i studentom?
Czy świadczenie 800 plus będzie przysługiwało dorosłym uczniom i studentom?
Below the Sky
Shutterstock

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.

Świadczenie 800 plus na pełnoletnie dziecko, które się uczy?

Petycja w tej sprawie wpłynęła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej autor wskazywał na utratę szeregu ulg i świadczeń po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, w tym tzw. 800 plus.

Ważne

„Nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem prawa do świadczenia wychowawczego na pełnoletnie dzieci” – poinformowała w listopadzie 2025 r. Dorota Gierej, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS.

W odpowiedzi na petycję wymieniono również najważniejsze formy wsparcia na dziecko powyżej 18. roku życia takie jak:

świadczenia rodzinne (dla rodzin o najniższych dochodach zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (realizowana na podstawie przepisów o systemie oświaty),

stypendia dla studentów (realizowane na postawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym),

• preferencyjne kredyty studenckie.

Dorosłe dziecko a pomoc materialna [FAQ]

Co jeszcze przysługuje rodzicom na starsze dzieci? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!

Czy na dorosłe dziecko rodzice muszą płacić alimenty?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje konkretnej granicy wieku dla obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci. Co do zasady rodzic ma taki obowiązek tak długo jak dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko posiada majątek, a dochody z niego wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania i wychowania. Co ważne, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się Sądy oceniają takie sytuacje indywidualnie. Często chodzi tu o takie przypadki, gdy dziecko nie chce się uczyć i jednocześnie pomimo realnych możliwości nie stara się o podjęcie żadnej pracy. Gdy jednak dziecko chce podjąć studia zgodne ze swoimi zainteresowaniami i w celu zdobycia zawodu, to często będzie miało prawo do pomocy finansowej ze strony rodzica. Jej zakres zależy oczywiście od możliwości rodziców i potrzeb dziecka.

Czy na studentów można dostawać świadczenie dobry start?

Nie, rodzice studentów nie mogą otrzymywać jednorazowego (300 zł) świadczenia z ZUS na szkolną wyprawkę.

Czy pełnoletnie dziecko może korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Tak, w określonych przypadkach jest to możliwe. Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny, prawo do posiadania karty przysługuje co do zasady dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia. Jeżeli dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, to karta przysługuje do ukończenia 25. roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności dokument przysługuje bez ograniczeń wiekowych.

Źródło: INFOR
Edukacja
800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?
11 gru 2025

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.
