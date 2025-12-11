800 plus na pełnoletniego ucznia i studenta. Czy jest szansa na taką zmianę?

Nie brakuje nowych pomysłów na zreformowanie świadczenia wychowawczego. Co jakiś czas powraca postulat rozszerzenia grupy beneficjentów tzw. 800 plus o studentów i dorosłych uczniów. Argumentem za taką zmianą jest fakt ponoszenia przez rodziców wydatków również na starszych uczniów.

Świadczenie 800 plus na pełnoletnie dziecko, które się uczy?

Petycja w tej sprawie wpłynęła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej autor wskazywał na utratę szeregu ulg i świadczeń po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia, w tym tzw. 800 plus.

Autor petycji podkreślał, iż dziecko, które kontynuuje naukę, nie podejmuje pracy. Jest nadal utrzymywane przez rodziców. Ponadto koszty życia studentów niejednokrotnie są wyższe niż w przypadku dzieci młodszych (np. wynajem mieszkania, dojazdy, materiały naukowe). „Brak wsparcia finansowego w tym okresie to realne obciążenie dla budżetu rodziny.” – czytamy w petycji.

W piśmie zaproponowano zatem, aby świadczenie 800 plus na dzieci kontynuujące naukę przysługiwało dłużej, aż do ukończenia przez nie 26. roku życia.

Świadczenie 800 plus na dziecko do ukończenia 18. roku życia

Z odpowiedzi resortu rodziny wynika jednak, iż obecnie takie zmiany nie zostaną wdrożone.

Ważne „Nie są prowadzone prace nad rozszerzeniem prawa do świadczenia wychowawczego na pełnoletnie dzieci” – poinformowała w listopadzie 2025 r. Dorota Gierej, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej w MRPiPS.

W odpowiedzi na petycję wymieniono również najważniejsze formy wsparcia na dziecko powyżej 18. roku życia takie jak:

• świadczenia rodzinne (dla rodzin o najniższych dochodach zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

• pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych (realizowana na podstawie przepisów o systemie oświaty),

• stypendia dla studentów (realizowane na postawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym),

• preferencyjne kredyty studenckie.

Dorosłe dziecko a pomoc materialna [FAQ]

Co jeszcze przysługuje rodzicom na starsze dzieci? Odpowiadamy na najważniejsze pytania!