REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]

Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 15:06
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” to coroczny dokument publikowany w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna się rozwijać oferta szkolnictwa branżowego zależnie od potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetycznym.

Lista zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa

Z dokumentu wynika, że obecnie zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, opiekun w domu pomocy społecznej, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki nieruchomościami, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik robotyk, technik spawalnictwa i technik transportu kolejowego.

Nowość na liście: technik gospodarki nieruchomościami

W stosunku do ubiegłorocznej listy z wykazu krajowego zniknęły dwa zawody: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz opiekun osoby starszej. Pojawił się za to zupełnie nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.

REKLAMA

Priorytetowe zawody w poszczególnych województwach

Tegoroczna prognoza oprócz wykazu krajowego zawiera też wykazy wojewódzkie zawodów o szczególnie istotnym, istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu w danym regionie. W wykazach tych zawody także są uporządkowane w ujęciu alfabetycznym. W każdym województwie wśród zawodów szczególnie istotnych wyszczególniono priorytetowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W woj. dolnośląskim są to: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i technik teleinformatyk, w woj. kujawsko-pomorskim – technik agrobiznesu oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. lubelskim – technik przetwórstwa mleczarskiego i technik technologii żywności, w woj. lubuskim – technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. łódzkim – technik mechanik lotniczy i technik przemysłu mody, w woj. małopolskim – technik elektronik i technik odlewnik, w woj. mazowieckim – technik mechanik lotniczy i technik technologii chemicznej, w woj. opolskim – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik technologii żywienia, w woj. pomorskim – technik teleinformatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w woj. podkarpackim – technik awionik i technik mechanik lotniczy, w woj. podlaskim – technik agrobiznesu i technik technologii żywności, w woj. śląskim – technik mechanik lotniczy i technik przemysłu metalurgicznego, w woj. świętokrzyskim – technik inżynierii sanitarnej oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, w woj. warmińsko-mazurskim – technik przemysłu drzewnego i technik przemysłu jachtowego, w woj. wielkopolskim – technik aranżacji wnętrz i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, w woj. zachodniopomorskim – technik elektroautomatyk okrętowy i technik technologii chemicznej.

Dokument „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” wraz z wszystkimi wykazami opublikowany jest w Monitorze Polskim: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2026/146.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie oparciu o prognozę dokonywane jest różnicowanie kwot ustalanych na uczniów lub słuchaczy objętych kształceniem zawodowym przy podziale łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

Zawody, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – prognozowane jest w 2026 r. szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym lub wojewódzkim rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na 2027 rok oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać
Emerytura bez stażu pracy 2026. ZUS wypłaci blisko 2000 zł miesięcznie! Sprawdź, jak otrzymać "pieniądze za dzieci"
Nawet 6200 - 6800 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – jak łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?
Nawet 6200 - 6800 zł miesięcznie dla rencisty z orzeczeniem – jak łączyć świadczenie wspierające z rentą z tytułu niezdolności do pracy w 2026 roku?
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
Pracodawca może zwalniać grupowo, a pracownik nie dostanie odprawy. Trzeba brać pod uwagę dobro zakładu pracy
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Czy strój ucznia powinien zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi?
02 lut 2026

MEN pracuje nad przepisami regulującymi wygląd i strój uczniów. Resort edukacji uruchomił ankietę na ten temat, którą można wypełniać do końca lutego. Pojawiły się wątpliwości co do tego, że strój uczniów powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Najbardziej poszukiwane zawody w 2026 r.? MEN publikuje prognozę, jest jedna nowość [LISTA]
02 lut 2026

Resort edukacji wskazał 34 zawody, którym prognozuje szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Na liście po raz pierwszy znalazł się nowy zawód – technik gospodarki nieruchomościami.
Polscy nauczyciele jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju
02 lut 2026

Polscy nauczyciele są jednymi z najmniej zarabiających w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nic dziwnego, że liczba nauczycieli w Polsce maleje. Brakuje młodych. Jak można uratować polską edukację?
Ponad 270 szkół zamkniętych przez mróz. Szefowa MEN apeluje do uczniów
02 lut 2026

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest ponad 270 szkół, w tym na Mazowszu 175 – poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka. Poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

REKLAMA

Tysiące dzieci na wyjazdach i półkoloniach. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne
02 lut 2026

Kuratorzy zatwierdzili 8,2 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta lub już skorzystało z nich blisko 300 tys. dzieci i młodzieży – poinformowano MEN.
Druga tura ferii pod znakiem mrozu. Ujemne temperatury nie odpuszczą. Sprawdź, które województwa odpoczywają
02 lut 2026

W kolejnych tygodniach ferii w dalszym ciągu będą napływać do Polski dość mroźne masy powietrza, przez co dominować będzie bardzo chłodna pogoda - powiedział PAP Piotr Szuster z IMGW. Dodał, że ocieplenie nadejdzie, ale potrwa bardzo krótko i znów pojawią się arktyczne masy powietrza.
Prawa i obowiązki dzieci w internecie – obowiązują te same normy, co w realu
30 sty 2026

Internet nie daje anonimowości - hejt, groźby czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji mogą nieść realne konsekwencje prawne. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa głównie na rodzicach, którzy mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa także w środowisku cyfrowym.
Bezpieczeństwo na uczelniach: zabójstwo, przygotowania do zamachu. Niebezpieczne incydenty powodują osoby ze społeczności akademickiej
30 sty 2026

Po tragedii na UW i wydarzeniach na KUL trwa debata nad bezpieczeństwem na polskich uczelniach. Na dyskusjach się nie kończy – uczelnie otrzymały 200 mln zł subwencji, a MSW podpisało porozumienie z MNiSW w sprawie rekomendacji w kwestii bezpieczeństwa.

REKLAMA

Jak wypłacać dodatek stażowy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku placówkach? Zasady nie są proste, a pracodawcy popełniają błędy
30 sty 2026

Choć dodatek stażowy przysługuje większości pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, to w przypadku nauczycieli obliczanie jego wysokości i wypłata bywają szczególnie skomplikowane. Ma to związek m.in. z tym, że wielu nauczycieli jest zatrudnionych w kilku placówkach.
Afera z włamaniem do Librusa. Od 1 września 2027 r. ma go zastąpić państwowy dziennik elektroniczny oparty na mObywatelu
29 sty 2026

Afera rozpoczęła się włamania do Librusa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Ministra Barbara Nowacka odpowiedziała prezesowi Librusa, że zgodnie z przepisami to na dostawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych zawartych w e-dzienniku. Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem od 1 września 2027 r. państwowego dziennika elektronicznego opartego na mObywatelu.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA