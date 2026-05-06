Kto może poprawiać maturę w 2026 roku? Jakie są zasady? Przystąpić mogą też seniorzy

Kto może poprawiać maturę w 2026 roku? Jakie są zasady? Przystąpić mogą też seniorzy

06 maja 2026, 19:50
Emilia Panufnik
matura 2025 kto może poprawiać zasady senior poprawka
Kto i na jakich zasadach może poprawiać maturę w 2026 roku? Należy wyróżnić dwie sytuacje: maturzysta nie zdał matury i maturzysta zdał, ale chce poprawić wyniki. W tym i kolejnym roku przystąpić do matury mogą też seniorzy.

Kto może poprawiać maturę? Zasady

Poprawianie matury należy podzielić na dwie sytuacje:

  1. Maturzysta nie zdał matury,
  2. Maturzysta zdał, ale chce poprawić wynik.

Pierwsza sytuacja obarczona jest konkretnym terminem na poprawienie matury z przedmiotu lub przedmiotów, z których wynik był niższy niż wymagany do zaliczenia matury. Maturzysta ma na to 5 lat. Po tym okresie będzie musiał pisać egzaminy od nowa ze wszystkich przedmiotów.

W drugiej sytuacji maturzysta zawsze może podejść do egzaminów ponownie w celu poprawy osiągniętych wyników. Mogą być to również osoby, które zdawały tzw. starą maturę, nawet seniorzy, ale będą pisać egzamin na nowych zasadach.

Maturzysta nie zdał matury z jednego przedmiotu obowiązkowego

Jeśli maturzysta nie zdał matury tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do matury poprawkowej jeszcze w tym roku. Terminy matury poprawkowej przypadają na sierpień 2025 r. Matura pisemna poprawkowa jest 19 sierpnia we wtorek, a ustna 20 sierpnia w środę. Wyników należy spodziewać się w środę 10 września 2025 r. Zasady ponownego przystępowania do egzaminu w przypadku niezdania określają art. 44zzm - 44zzna ustawy o systemie oświaty.

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzm.[Przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym] 1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej albo nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym.

2. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3, pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Art. 44zzn.[Prawo ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego] 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego, w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

4. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

5. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy:

1) inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio, albo język łaciński – w przypadku gdy poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego;

2) język obcy nowożytny – jeżeli poprzednio przystępował do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego.

5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język łaciński i zda ten egzamin, na świadectwie dojrzałości wpisuje się tylko wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z języka łacińskiego.

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, gdy absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępując ponownie do egzaminu maturalnego, wybierze jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, przystępuje do tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

6. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu maturalnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu egzaminu.

7. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

8. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 lub 5a, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik „0 %”.

Art. 44zzna.[Niezaliczenie egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej] 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b.

2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Poprawa matury w celu podwyższenia wyniku

W świetle art. 44zzo ustawy o systemie oświaty osoba, która zdała maturę, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej. Może poprawiać maturę z jednego bądź kilku przedmiotów. Taki absolwent, który:

  1. podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów,
  2. podwyższył wynik egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3,
  3. przystąpił do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego,
  4. przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3, z których wcześniej nie zdawał egzaminu maturalnego

– otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

To samo prawo ma absolwent, który posiada:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich,
  2. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy – Prawo oświatowe.

Po napisaniu egzaminu otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Może także ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
Jakie są konsekwencje ściągania na maturze? Egzaminator i przepisy prawne
Źródło: INFOR
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
Matura 2026 trwa, a wielu zdających nie zna tych praw przysługujących na sali egzaminacyjnej maturzystom
06 maja 2026

Matury 2026 już trwają – ponad 344 tysięcy maturzystów przystępuje do egzaminów, które potrwają do końca maja. W ferworze nauki i stresu łatwo zapomnieć, że zdający mają konkretne prawa – i że ich naruszenie przez szkołę lub komisję można zakwestionować. Oto kompletny przewodnik oparty wyłącznie na oficjalnych dokumentach CKE.
MEN ogłasza WOBASZ dzieci na 2026 rok: będą masowe badania uczniów, ale konieczna zgoda rodziców
06 maja 2026

Od września 3,5 tys. polskich uczniów przejdzie kompleksowe badania zdrowia. Ministerstwo Zdrowia sprawdzi, jak poważny jest problem chorób serca już w wieku szkolnym. Udział wymaga zgody rodziców – i to właśnie oni mają klucz do ratowania zdrowia dzieci. Komunikat wydało MEN, ogłaszając tzw. WOBASZ dzieci 2026.
Matura 2026 r. Język angielski dominuje. Trwają obowiązkowe egzaminy maturalne z języków obcych [6 maj 2026]
06 maja 2026

W środę o godz. 9 maturzyści przystąpili do obowiązkowych pisemnych egzaminów z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów - podobnie jak w latach ubiegłych - pisze egzamin z języka angielskiego.

Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
06 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.

Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
