Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut.

Co na egzaminie z języka polskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym zawiera dwa testy: „Test – Język polski w użyciu” (zawiera dwa teksty publicystyczne lub popularnonaukowe i zadania odnoszące się do nich) oraz „Test historycznoliteracki” (sprawdzający znajomość epok literackich).

Na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzysta musi też napisać wypracowanie na jeden temat wybrany z dwóch zaproponowanych. Ma w nim rozważyć problem podany w temacie, przedstawić swoje zdanie i je uzasadnić. W rozważaniach ma przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa.

Egzaminy obowiązkowe dla maturzystów

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Zasady zdania matury i poprawki

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Egzaminy rozszerzone nie mają progu zaliczeniowego. Osoby, które nie zdadzą jednego egzaminu, mogą poprawić go w sierpniu, a przy większej liczbie niezdanych – dopiero za rok.

Laureaci i finaliści olimpiad są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu i otrzymują maksymalny wynik.

Matura 2026 – najpopularniejsze przedmioty rozszerzone

Język angielski jest najczęściej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym wśród tegorocznych maturzystów. Na drugim miejscu znajduje się matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzaminy obowiązkowe i zasady matury

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy) oraz dwóch ustnych (polski i język obcy). Dodatkowo obowiązkowy jest jeden egzamin na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w przypadku języka obcego). Można zdawać maksymalnie sześć przedmiotów rozszerzonych.

Absolwenci techników i szkół branżowych II stopnia mogą być zwolnieni z egzaminu dodatkowego, jeśli uzyskali kwalifikacje zawodowe – skorzystało z tego 2,7 proc. maturzystów.

Przedmioty do wyboru i nowość – język ukraiński

Wśród przedmiotów rozszerzonych są m.in. biologia, chemia, fizyka, historia, WOS czy informatyka. W tym roku do języków obcych nowożytnych dołączył język ukraiński, który wcześniej funkcjonował tylko jako język mniejszości.

Najczęstsze wybory maturzystów

Najwięcej osób zdaje rozszerzony język angielski (73,2 proc.), następnie matematykę (27,1 proc.) i geografię (24,4 proc.). Kolejne miejsca zajmują biologia, język polski, chemia, WOS i historia. Pozostałe przedmioty wybiera znacznie mniej maturzystów.

Jedno rozszerzenie zdaje 31,1 proc. absolwentów, dwa – 32 proc., trzy – 28,1 proc. Więcej niż trzy egzaminy wybiera niewielki odsetek uczniów.