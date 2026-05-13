Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski. Zeszyt zadań i transkrypcja nagrań
Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego – trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
- Zeszyt zadań egzaminacyjnych [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski]
- Karta odpowiedzi [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski]
- Transkrypcja nagrań [Egzamin ósmoklasisty 2026 r. Język angielski]
Egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9. Trwał 110 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. z dysleksją, mógł być przedłużony o nie więcej niż 35 minut.
Arkusze rozwiązywane przez uczniów CKE opublikować w środę po południu na swojej stronie internetowej.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, to będzie go pisał w drugim terminie: 8-10 czerwca.
Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.
