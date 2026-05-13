REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzaminy i testy » Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?

Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 maja 2026, 11:47
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?

Ósmoklasiści już po egzaminie

Ósmoklasistom w roku szkolnym 2025/2026 pozostało już tylko czekać na wyniki napisanego w ostatnich dniach egzaminu. Mają za sobą egzamin z języka polskiego, który odbył się 11 maja 2026 roku, a także ten z matematyki, który zgodnie z harmonogramem przypadł 12 maja 2026 roku. W środę 13 maja 2026 r. sprawdzili swoją wiedzę z języka obcego nowożytnego. Choć zapewne dla większości oznaczało to egzamin z języka angielskiego, to jednak mogli w tym zakresie wybrać również język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Teraz, gdy mówiąc kolokwialnie, kurz już opada, pozostaje im czekać na wyniki, pracować nad ocenami końcowymi z poszczególnych przedmiotów i podejmować decyzje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jak co rok to właśnie w tym momencie, który z jednej strony jest momentem ulgi, bo egzamin już się zakończył, ale z drugiej często również momentem niepewności, bo być może nie wszystko poszło tak, jak uczeń planował, istotna staje się odpowiedź na pytanie, czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski

Tego egzaminu nie można nie zdać

Choć egzamin, który uczniowie szkół podstawowych zdają na zakończenie tego etapu edukacji jest dla nich źródłem dużego stresu, a nauczyciele przygotowują ich do niego przez wiele miesięcy, to w praktyce egzaminu tego nie można nie zdać. Uzyskany przez ucznia wynik nie wpływa też na możliwość ukończenia szkoły podstawowej. To jednak wcale nie oznacza, że uzyskany na nim wynik nie ma znaczenia. Jest on bowiem kluczowy podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, która opiera się na systemie punktowym. Jego składowymi są: wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), oceny ze świadectwa szkolnego z 4 przedmiotów (maksymalnie 72 punkty), uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (7 punktów), wolontariat (3 punkty) oraz szczególne osiągnięcia ucznia o charakterze sportowym, artystycznym, czy podczas konkursów kuratoryjnych (do 18 punktów). Jak z tego wynika, choć niezdany lub słabo zdany egzamin ósmoklasisty nie zamyka uczniowi drogi do dalszej edukacji, to jednak może ograniczyć możliwość wyboru placówek, w których będzie on mógł ją kontynuować i to dlatego zarówno uczniom, jak i ich rodzicom zależy na uzyskaniu z niego jak największej ilości punktów. Inaczej niż w przypadku matury, egzaminu ósmoklasisty nie można powtórzyć by poprawić uzyskany wynik, co oznacza, że jeśli uczeń uzyska zbyt mało punktów by dostać się do swojej wymarzonej szkoły, nie będzie mógł tej sytuacji naprawić podchodząc do niego po raz kolejny w następnym roku.

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Koniec egzaminu ósmoklasisty. Od wyników zależy przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej
13 maja 2026

Zakończył się egzamin dla ósmoklasisty z języka obcego. To był trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie VIII klas szkół podstawowych.
Czy CKE może zmienić wynik egzaminu ósmoklasisty? Zasady i terminy w 2026 roku
13 maja 2026

Uczniowie i rodzice mają prawo wzglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej i do zweryfikowania wyniku. Może się zdarzyć, że przy ponownej ocenie okaże się, że uczeń powinien uzyskać wyższą liczbę punktów. Wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zmieni wynik. Jak wygląda procedura krok po kroku? Oto najważniejsze zasady i terminy obowiązujące w 2026 roku.
Ósmoklasiści już po egzaminie. Teraz pozostaje czekać. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale czy to oznacza, że nie ma czym się martwić?
13 maja 2026

Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?
W środę maturzyści przystąpią do pisemnych egzaminów z chemii i historii sztuki
13 maja 2026

W środę rano maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z chemii, a po południu do pisemnego egzaminu z historii sztuki. Nie są one obowiązkowe. Piszą je tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę.

REKLAMA

Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy można je odzyskać?
13 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. Jutro egzamin z języka obcego
12 maja 2026

Ósmoklasiści zakończyli egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Czy nauczyciele będą mogli oceniać prace domowe? Nowe przepisy mają wzmocnić motywację uczniów
12 maja 2026

Nauczyciel będzie musiał sprawdzać prace domowe i przekazywać uczniom informację zwrotną na temat wykonanej pracy. Systematyczność w wykonywaniu prac domowych będzie uwzględniana przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

REKLAMA

Wyrównane szanse tylko na papierze? Egzamin ósmoklasisty 2026 w praktyce
12 maja 2026

Test ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W teorii ma wyrównane szanse, w praktyce ujawnia nierówności edukacyjne - czytamy wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”.
Matura 2026. Egzaminy nieobowiązkowe – wiedza o społeczeństwie i język niemiecki
12 maja 2026

Dzisiaj maturzyści przystąpią do nieobowiązkowego pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Po południu będą zdawać pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ten egzamin także nie jest obowiązkowy.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA