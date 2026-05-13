Gdy egzamin się kończy, a stres opada, pojawia się pytanie, co dalej? Nie każdemu poszło tak, jak sobie tego życzył i jak planował. Ale przecież egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Czy jest więc czym się martwić?

Ósmoklasiści już po egzaminie

Ósmoklasistom w roku szkolnym 2025/2026 pozostało już tylko czekać na wyniki napisanego w ostatnich dniach egzaminu. Mają za sobą egzamin z języka polskiego, który odbył się 11 maja 2026 roku, a także ten z matematyki, który zgodnie z harmonogramem przypadł 12 maja 2026 roku. W środę 13 maja 2026 r. sprawdzili swoją wiedzę z języka obcego nowożytnego. Choć zapewne dla większości oznaczało to egzamin z języka angielskiego, to jednak mogli w tym zakresie wybrać również język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Teraz, gdy mówiąc kolokwialnie, kurz już opada, pozostaje im czekać na wyniki, pracować nad ocenami końcowymi z poszczególnych przedmiotów i podejmować decyzje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jak co rok to właśnie w tym momencie, który z jednej strony jest momentem ulgi, bo egzamin już się zakończył, ale z drugiej często również momentem niepewności, bo być może nie wszystko poszło tak, jak uczeń planował, istotna staje się odpowiedź na pytanie, czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Tego egzaminu nie można nie zdać

Choć egzamin, który uczniowie szkół podstawowych zdają na zakończenie tego etapu edukacji jest dla nich źródłem dużego stresu, a nauczyciele przygotowują ich do niego przez wiele miesięcy, to w praktyce egzaminu tego nie można nie zdać. Uzyskany przez ucznia wynik nie wpływa też na możliwość ukończenia szkoły podstawowej. To jednak wcale nie oznacza, że uzyskany na nim wynik nie ma znaczenia. Jest on bowiem kluczowy podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, która opiera się na systemie punktowym. Jego składowymi są: wyniki z egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), oceny ze świadectwa szkolnego z 4 przedmiotów (maksymalnie 72 punkty), uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem (7 punktów), wolontariat (3 punkty) oraz szczególne osiągnięcia ucznia o charakterze sportowym, artystycznym, czy podczas konkursów kuratoryjnych (do 18 punktów). Jak z tego wynika, choć niezdany lub słabo zdany egzamin ósmoklasisty nie zamyka uczniowi drogi do dalszej edukacji, to jednak może ograniczyć możliwość wyboru placówek, w których będzie on mógł ją kontynuować i to dlatego zarówno uczniom, jak i ich rodzicom zależy na uzyskaniu z niego jak największej ilości punktów. Inaczej niż w przypadku matury, egzaminu ósmoklasisty nie można powtórzyć by poprawić uzyskany wynik, co oznacza, że jeśli uczeń uzyska zbyt mało punktów by dostać się do swojej wymarzonej szkoły, nie będzie mógł tej sytuacji naprawić podchodząc do niego po raz kolejny w następnym roku.