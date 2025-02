Dodatek wiejski a urlop wychowawczy

Czy podczas urlopu wychowawczego nauczyciel ma prawo do dodatku wiejskiego? W tym czasie nie wypłaca się wynagrodzenia za pracę. Jakie są przepisy Karty Nauczyciela?

Dodatek wiejski to świadczenie dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców. Uregulowany jest w Karcie Nauczyciela (KN). Nie stanowi składnika ani dodatku do wynagrodzenia nauczyciela. Należy podkreślić, że jest to odrębne świadczenie.

Art. 30 ust.1 KN: Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 [dodatek wiejski].

Wysokość dodatku wiejskiego wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i należy się nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców. W celu otrzymania dodatku należy:

posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i

pracować w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

Art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela: Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Zgodnie z przepisami nauczyciel ma prawo do dodatku wiejskiego w trakcie urlopu wychowawczego. Dodatek wiejski nie stanowi elementu ani dodatku do wynagrodzenia nauczyciela, a więc nie zostaje wstrzymany na czas przebywania na wychowawczym. Jeśli więc osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nadal spełnia warunki do dodatku wiejskiego, należy jej się stosowna wypłata. Nauczyciel korzystający z urlopu wychowawczego pozostaje w stosunku pracy. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na pełny etat, kwotę 10% wylicza się z wynagrodzenia zasadniczego dla pełnego etatu.

Gdyby szkoła błędnie uznała, że dodatek wiejski nie przysługuje i zawiesiła jego wypłatę, musi wypłacić osobie uprawnionej kwotę zaległej należności, chyba że uległa przedawnieniu. Roszczenie o wypłatę dodatku wiejskiego przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, od którego stało się wymagalne (art. 291 §1 Kodeksu pracy).