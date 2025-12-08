REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 grudnia 2025, 09:09
Katarzyna Kania
Redaguje i tworzy treści o tematyce edukacyjnej oraz parentingowej, dbając o ich merytoryczną jakość i przystępność dla czytelnika.
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
Godziny ponadwymiarowe nauczycieli znów pod znakiem zapytania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć nowelizacja przepisów dotyczących wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe miała raz na zawsze zamknąć temat, w praktyce otworzyła kolejne pola do sporu. Eksperci podkreślają, że poprawka – choć potrzebna – nie rozwiązuje wszystkich problemów, a samorządy i dyrektorzy mogą interpretować ją różnie.

rozwiń >

Wieloletni problem, który miał zniknąć – wróci szybciej, niż się spodziewamy

Kwestia wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, których nie zrealizowali z przyczyn od siebie niezależnych, powraca jak bumerang. Choć przez ostatnie miesiące wydawało się, że temat został szeroko omówiony, a środowisko oświatowe dobrze zrozumiało zasady, nowelizacja Karty Nauczyciela pokazała, że sprawa wcale nie jest zamknięta.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

W praktyce każdy nauczyciel wie już, czym są godziny ponadwymiarowe: to dodatkowe, cykliczne zajęcia realizowane ponad pensum. Wiadomo również, że nie zawsze mogą się odbyć – bo nauczyciel jest na zwolnieniu, na szkolnym wyjeździe, lub uczniowie są nieobecni. Jeżeli jednak nauczyciel był gotów do pracy, a zajęcia nie odbyły się z przyczyn od niego niezależnych, przysługuje mu wynagrodzenie. Ten fundament pozostawał dotychczas niekwestionowany.

Nowelizacja Karty Nauczyciela – środowisko wymusiło zmiany

Przełom nastąpił przy okazji nowelizacji Karty Nauczyciela z 26 lipca 2025 r. Początkowe brzmienie przepisu sugerowało, że za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe niekoniecznie trzeba będzie płacić. Wywołało to oburzenie nauczycieli i organizacji związkowych, zmuszając ustawodawcę do korekty.

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązywać ma nowe brzmienie art. 35 ust. 3e. Wynika z niego wprost, że wynagrodzenie przysługuje również wtedy, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a ten pozostawał w gotowości do pracy. Jednocześnie dyrektor może przydzielić nauczycielowi inne obowiązki statutowe w tym czasie – ale nie musi.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Zmodyfikowano też przepis dotyczący obliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach nietypowych (dni wolne, usprawiedliwione nieobecności, rozpoczęcie lub zakończenie zajęć w środku tygodnia). Ponadto art. 42 ust. 2cb wprowadził zasadę, że w sytuacji braku możliwości realizacji zaplanowanych zajęć dyrektor może skierować nauczyciela na zastępstwo – ale w ramach tego samego wynagrodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Związek Nauczycielstwa Polskiego: „Teraz przepisy są szczelne”

Według Urszuli Woźniak, wiceprezes ZNP, obecny kształt przepisów wreszcie porządkuje kwestie wynagrodzeń.

W jej ocenie nauczyciel otrzyma pieniądze niezależnie od tego, czy zostaną mu przydzielone inne zadania. Dyrektor ma możliwość zlecenia mu czynności statutowych — rozmów z pedagogiem, psychologiem czy rodzicami — ale nie jest to obowiązek. Jeśli szkoła nie ma nic do przydzielenia, nauczyciel po prostu realizuje inne czynności zawodowe, na które wcześniej brakowało przestrzeni.

Wiceprezes ZNP wyjaśnia również, że przepis pozwala na kierowanie nauczyciela na zastępstwo doraźne, jeśli jego grupa lub uczeń jest nieobecny. To ma zapobiec sytuacji, w której pedagog otrzymuje wynagrodzenie dwa razy za ten sam czas pracy — raz za godzinę ponadwymiarową, a drugi raz za zastępstwo.

„Luki są widoczne gołym okiem” – krytyka ze strony NSZZ „Solidarność”

Zdecydowanie ostrożniej ocenia sytuację Krzysztof Wojciechowski, wiceprzewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem poprawka wciąż nie rozwiązuje kluczowych problemów, a wręcz może generować nowe.

Już na etapie analizy projektu dostrzegł kilka luk, które – jak przewiduje – prawnicy samorządowi mogą wykorzystać na niekorzyść nauczycieli. Jednym z przykładów jest współistnienie art. 35 ust. 3d, który nie został zmieniony i wciąż mówi o wynagrodzeniu tylko za zrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Zdaniem Wojciechowskiego rodzi to ryzyko, że część organów prowadzących będzie kurczowo trzymać się literalnego brzmienia przepisu:

  • nauczyciel nie zrealizował godziny, bo był na wycieczce – nie ma zapłaty,
  • mimo że inny przepis nakazuje wynagradzać gotowość do pracy, jeśli to szkoła uniemożliwiła realizację zajęć.

Czy dyrektorzy będą nadużywać możliwości wysyłania na zastępstwa?

Wątpliwości dotyczą także praktycznego stosowania nowego art. 42 ust. 2cb. Teoretycznie dyrektor może skierować nauczyciela na zastępstwo, ale opozycja związkowa obawia się, że w wielu szkołach stanie się to regułą — a nie możliwością.

Pojawia się scenariusz, w którym jeden nauczyciel będzie otrzymywał wynagrodzenie za gotowość do pracy bez dodatkowych obowiązków, a drugi – wykonując zastępstwa – będzie realizował faktyczne zajęcia z zupełnie innej puli godzin.

Eksperci zwracają uwagę, że poprawka miesza w jednym przepisie dwie różne instytucje: godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. To może prowadzić do nadużyć lub niejednoznacznych decyzji dyrektorów.

„Zamiasty” – proste rozwiązanie z przeszłości, o którym ustawodawca zapomniał

Wojciechowski przypomina, że wcześniej funkcjonowała praktyka tzw. „zamiastów”. Jeśli nauczyciel nie mógł przeprowadzić swojej lekcji (np. z powodu wycieczki klasy), po prostu szedł poprowadzić inne zajęcia w tym samym czasie. Było to zgodne z art. 81 Kodeksu pracy – nauczyciel pozostawał w gotowości, więc mógł wykonywać inne zadania zgodnie z kwalifikacjami.

Nowelizacja Karty Nauczyciela tę praktykę komplikuje, zamiast ją uporządkować.

Nierozwiązane kwestie: szkolenia, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

W ocenie przedstawicieli „Solidarności” poprawka nie uwzględnia także problematyki:

  • szkoleń wyjazdowych,
  • zajęć rewalidacyjnych,
  • zajęć specjalistycznych,
  • sytuacji nauczycieli pracujących z indywidualnymi uczniami.

Część tych zajęć może nie odbywać się z przyczyn losowych, a ustawodawca nie określił jasno, w jaki sposób rozliczać w takich przypadkach godziny ponadwymiarowe.

Poprawka potrzebna, ale daleka od ideału

Choć zmiana w Karcie Nauczyciela była konieczna i porządkuje część problemów, nie zapewnia pełnej jasności. Wciąż istnieją luki, które mogą różnie interpretować:

  • dyrektorzy szkół,
  • samorządy jako organy prowadzące,
  • a nawet sami nauczyciele.

W efekcie temat godzin ponadwymiarowych najprawdopodobniej wróci do debaty publicznej szybciej, niż zakładano. Środowisko oświatowe oczekuje bowiem nie kosmetycznych poprawek, ale spójnej i kompleksowej regulacji.

Powiązane
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów
Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Ferie z programowaniem. Bezpłatne półkolonie w 16 miejscowościach
06 gru 2025

Trwają zapisy na półkolonie zimowe, podczas których uczniowie poznają m.in. tajniki programowania. Warsztaty odbędą się w małych miejscowościach. Celem projektu jest bowiem wyrównywanie szans edukacyjnych.
Darmowy obiad dla wszystkich uczniów szkół podstawowych? Jest projekt przepisów, ale są też poważne wątpliwości
05 gru 2025

Kto zapłaci za darmowe obiady dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ile to by kosztowało? Te pytania budzą wiele emocji. Jednak czy zapewnienie dostępu do bezpłatnych posiłków bez rozwiązania istniejących już teraz problemów ma sens?
Zimowa Szkoła Innowacji 2025: bezpłatne warsztaty i wykłady o sztucznej inteligencji dla doktorantów
05 gru 2025

Uniwersytet Warszawski zaprasza doktorantów z całej Polski na Zimową Szkołę Innowacji, która odbędzie się w dniach 15–17 grudnia 2025 r. w nowym budynku Wydziału Psychologii przy ul. Banacha 2d. Rejestracja trwa do 8 grudnia – udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Trudniej będzie zlikwidować szkołę, a konsultacje społeczne będą obowiązkowe. Co jeszcze planuje MEN? Rząd przyjął już projekt zmian
05 gru 2025

Niż demograficzny jest już za progiem. I choć jeszcze niedawno największym problemem MEN były brak kadry i niespodziewany napływ uczniów z Ukrainy, to teraz trzeba już myśleć o tym, jak uniknąć likwidacji placówek i zapewnić pracę nauczycielom.

REKLAMA

Kryzys zdrowia psychicznego na uczelniach. Dramatyczne dane: nawet 65% studentów zgłasza objawy lękowe
05 gru 2025

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji i Nauki przedstawiono najnowsze dane dotyczące kondycji psychicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Z badań wynika, że polskie środowisko akademickie znajduje się w jednym z najgłębszych kryzysów dobrostanu psychicznego w Europie. Ministerstwo zapowiada działania, ale eksperci podkreślają, że bez zmian systemowych – w tym zwiększenia finansowania nauki – negatywne trendy będą się pogłębiać.
Zaskakujące wyniki badań. Dzieci tracą umiejętność odczytywania emocji
05 gru 2025

Coraz więcej dzieci ma trudność z właściwą interpretacją emocji — zarówno w mimice, jak i w głosie czy krótkiej sytuacji społecznej. Zjawisko, na które od lat zwracają uwagę psychologowie, po okresie pandemii stało się jeszcze bardziej widoczne. Odpowiedzią na ten problem jest aplikacja „Emocean”, stworzona przez interdyscyplinarny zespół informatyków i psychologów z Uniwersytetu Śląskiego. Narzędzie ma wspierać wczesne wykrywanie trudności oraz codzienny trening kompetencji emocjonalnych u najmłodszych.
Stypendia na uczelniach: Sejm opóźnia wejście w życie nowych zasad. Co zmieni nowelizacja ustawy?
05 gru 2025

Wejście w życie nowych przepisów o gospodarowaniu funduszem stypendialnym zostanie przesunięte z 1 stycznia na 1 października 2026 r. Zmiana ma ułatwić uczelniom planowanie wydatków i zwiększyć elastyczność finansowania stypendiów – informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe regulacje obejmą ponad 150 tys. studentów.
Nowa podstawa programowa dla przedszkoli pod ostrzałem. O co chodzi?
05 gru 2025

Nowy projekt podstaw programowych dla przedszkoli wywołał gorącą dyskusję w środowisku oświatowym. Dokument, który trafił na biurko minister edukacji Barbary Nowackiej, został określony przez część ekspertów jako „szkodliwy dla dzieci”. Autorzy projektu odpierają zarzuty i przekonują, że proponowane zmiany mają urealnić wymagania oraz lepiej dopasować je do potrzeb najmłodszych.

REKLAMA

Religia w szkole z nową podstawą programową. Kiedy zmiany w podręcznikach?
04 gru 2025

Episkopat zaprezentował nową podstawę programową nauczania religii w szkole. Ma ona odpowiadać na współczesne wyzwania, a także na pytania uczniów dotyczące sensu istnienia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkretnego programu nauczania.
Ruszyły konsultacje Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025–2035. Pierwsze spotkanie odbyło się na Śląsku
04 gru 2025

Od 1 grudnia trwają szerokie konsultacje projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju uczelni w Polsce na kolejną dekadę, koncentrując się na jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej i innowacyjnym ekosystemie akademickim. Pierwsze spotkanie konsultacyjne zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA