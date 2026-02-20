Oto sposób, by pomóc uczniom w nauce. Dostępny jest darmowy przewodnik

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” - narzędzie, które w oparciu o rzetelne badania naukowe opisuje sprawdzone strategie nauczania oraz sposoby organizacji pracy dydaktycznej - jest od czwartku w internecie. Ma pomóc nauczycielom w wyborze sposobów pracy, które wspierają uczniów w uczeniu się.

Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej: przewodnik.ibe.edu.pl. To polska wersja uznanego na świecie narzędzia „Teaching and Learning Toolkit”.

Czym jest "Przewodnik po strategiach edukacyjnych"?

„Teaching and Learning Toolkit” opracowany został przez Education Endowment Foundation (EEF) – brytyjską organizację wspierającą szkoły w wykorzystywaniu wyników badań w praktyce. Korzysta z niego ponad 80 proc. brytyjskich szkół. Narzędzie jest też dostępne w 9 innych krajach. Do polskich warunków zaadaptował go Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy.

- To jest narzędzie, z którego nauczyciele mogą korzystać, (...) ale nie muszą. To nie jest przymus. To nie jest tak, że będziemy mówić nauczycielom, jak mają uczyć - powiedziała dziennikarzom wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. - To narzędzie jest wsparciem i pomocą dla nauczycieli - dodała.

- „Przewodnik po strategiach edukacyjnych” jest narzędziem, o którym wiemy, że jest sprawdzone, oparte na szerokich badaniach, ale jednocześnie bardzo wygodne, ułatwiające nauczycielom pracę. Nauczyciel, który skorzysta z tego przewodnika, ma szansę, że będzie pracował nie tylko wydajniej z punktu widzenia wiedzy, która będzie przyrastać u uczniów, ale jednocześnie ułatwi sobie po prostu życie - zaznaczyła wiceministra.

Podała, że brytyjskie doświadczenia pokazują, że najbardziej na zawartych w przewodniku strategiach korzystają uczniowie o najmniejszym kapitale rodzinnym, służy wyrównywaniu szans edukacyjnych. - Można powiedzieć, że dzięki temu polska szkoła może stać się najlepszą szkołą na świecie, bo najlepsi uczniowie też skorzystają - dodała.

Opis strategii edukacyjnych

Mówiąc o strategiach opisanych w przewodniku wskazała jako przykład strategię dotycząca nauczenia się, czyli organizowania sobie procesu uczenia. - Widać wyraźnie, że to nauczyciel na każdym przedmiocie musi pokazać swoim uczniom jak realnie to robić - wskazała. Zaznaczyła, że inne są strategie uczenia się, jeśli chodzi np. o język polski, matematykę, biologię, czy historię.

Dostęp do przewodnika jest swobodny i bezpłatny. Lubnauer zapowiedziała, że niedługo IBE ruszy z bezpłatnymi szkoleniami dla nauczycieli.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Maciej Jakubowski podkreślił, że przewodnik opiera się na dowodach naukowych, na rzetelnych badaniach eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych z całego świata. - Opisuje strategie nauczania oraz sposoby organizacji pracy dydaktycznej - powiedział.

Zaznaczył, że przewodnik nie jest listą polecanych metod ani gotowych recept na sukces, nie wskazuje jednego „najlepszego” rozwiązania, ale dostarcza uporządkowanych informacji. Ma pomóc nauczycielom i dyrektorom podejmować świadome decyzje w oparciu o badania oraz znajomość własnej szkoły. - To jest baza wiedzy - zaznaczył.

Innowacyjne metody nauczania

Wchodząc na stronę przewodnika od razu dostajemy opis czym on jest i jak z niego korzystać. Wymienione są wszystkie przeanalizowane strategie: aktywność fizyczna, edukacja przygodowa na świeżym powietrzu, grupowanie według osiągnięć w ramach oddziału, grupowanie według poziomu osiągnięć, indywidualna praca z uczniem, informacja zwrotna, interwencje nakierowane na modyfikację zachowań, interwencje rozwijające umiejętności językowe w zakresie mowy, mentoring, metapoznanie i samoregulacja, metoda foniczna, nauczanie w małych grupach, nauczanie zindywidualizowane, powtarzanie klasy, praca domowa, społeczno-emocjonalne uczenie się, stopniowe osiąganie biegłości, strategie czytania ze zrozumieniem, style uczenia się, szkoły letnie, tutoring rówieśniczy, uczenie się we współpracy, udział w działaniach artystycznych, wspieranie aspiracji uczniów, wydłużenie czasu nauki w szkole, wynagradzanie nauczycieli za wyniki, zaangażowanie rodziców, zmniejszenie liczebności klas.

Każda z tych strategii została opisana - m.in. na czym polega i jak ją wdrażać w klasie. Każda została przeanalizowana w oparciu o trzy kryteria: skuteczność (wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów), koszty wdrożenia (wymagane nakłady pieniędzy, czasu i organizacji działań), wiarygodność dowodów (jak solidne są wnioski z badań, na których opiera się strategia jaka jest niepewność wyników).

Opublikowany przewodnik skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przygotowaniu jest przewodnik dla nauczycieli uczniów młodszych, obejmujący okres przedszkola i pierwsze klasy szkoły podstawowej.