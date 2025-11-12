Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
- Cel programu: dzienny opiekun w gminie
- Dwa moduły wsparcia finansowego
- Kto może wnioskować o wsparcie i jak złożyć wniosek?
- Dlaczego warto skorzystać z programu?
Cel programu: dzienny opiekun w gminie
Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w gminach, w których nie funkcjonują żadne instytucje dla dzieci do lat 3 i nie planuje się ich utworzenia w ramach innych programów rządowych. Inicjatywa wspiera gminy zarówno w zakładaniu nowych miejsc opieki, jak i w zapewnieniu funkcjonowania już istniejących.
Program adresowany jest wyłącznie do gmin spełniających określone kryteria lokalizacyjne i organizacyjne. Jednym z warunków jest ograniczenie miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka do 1 500 zł, lub 1 900 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Dwa moduły wsparcia finansowego
Program przewiduje dwa moduły wsparcia finansowego:
Moduł 1 – tworzenie nowych miejsc opieki
- Gminy mogą utworzyć maksymalnie dwie instytucje opieki w formie dziennego opiekuna, z nie więcej niż 5 miejscami opieki każda.
- Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów realizacji zadania, jednak kwota nie może przekroczyć 300 000 zł na gminę.
Moduł 2 – funkcjonowanie istniejących miejsc opieki
- Dotyczy miejsc utworzonych w ramach edycji 2024, 2025 i edycji uzupełniającej programu.
- Dofinansowanie wynosi do 8 000 zł brutto miesięcznie na każdą instytucję dziennego opiekuna.
- Miejsca te muszą być wpisane do wykazu dziennych opiekunów do 31 grudnia 2025 r. lub, w uzasadnionych przypadkach, do 28 lutego 2026 r. za zgodą wojewody.
Kto może wnioskować o wsparcie i jak złożyć wniosek?
Wnioski składają wyłącznie gminy za pośrednictwem systemów e-Doręczenia lub ePUAP, na konto właściwego urzędu wojewódzkiego. Lista gmin uprawnionych do udziału w programie jest dostępna w załączniku nr 8 programu i pomniejszona o gminy, które już otrzymały dofinansowanie w edycjach poprzednich lub mają podpisaną umowę w ramach programu Aktywny Maluch 2022–2029.
Po zakończeniu naboru wojewodowie rekomendują wnioski, a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje decyzję o podziale środków i przyznaniu dofinansowania. Wyniki zostaną opublikowane do 19 stycznia 2026 r. na stronie MRPiPS.
Dlaczego warto skorzystać z programu?
Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” stanowi istotne wsparcie finansowe dla lokalnych samorządów, umożliwiając:
- szybkie uruchomienie nowych miejsc opieki dla najmłodszych,
- utrzymanie istniejących placówek,
- poprawę dostępności opieki w gminach, gdzie brak żłobków lub klubów dziecięcych.
Dzięki dofinansowaniu gminy mogą efektywnie wspierać rodziców powracających na rynek pracy, jednocześnie rozwijając lokalną infrastrukturę opieki nad dziećmi.
