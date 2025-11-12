REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Przedszkole » Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026" – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3

Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3

12 listopada 2025, 12:57
[Data aktualizacji 12 listopada 2025, 13:09]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzieci żłobki opieka gmina programy rządowe Aktywny Dzienny Opiekun MRPiPS finansowanie samorząd edukacja samorząd maluch dziecko pieniądze aktywny maluch żłobek
Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” – wsparcie dla opieki nad dziećmi do lat 3
Shutterstock

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.

Cel programu: dzienny opiekun w gminie

Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w gminach, w których nie funkcjonują żadne instytucje dla dzieci do lat 3 i nie planuje się ich utworzenia w ramach innych programów rządowych. Inicjatywa wspiera gminy zarówno w zakładaniu nowych miejsc opieki, jak i w zapewnieniu funkcjonowania już istniejących.

Program adresowany jest wyłącznie do gmin spełniających określone kryteria lokalizacyjne i organizacyjne. Jednym z warunków jest ograniczenie miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka do 1 500 zł, lub 1 900 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dwa moduły wsparcia finansowego

Program przewiduje dwa moduły wsparcia finansowego:

Moduł 1 – tworzenie nowych miejsc opieki

  • Gminy mogą utworzyć maksymalnie dwie instytucje opieki w formie dziennego opiekuna, z nie więcej niż 5 miejscami opieki każda.
  • Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów realizacji zadania, jednak kwota nie może przekroczyć 300 000 zł na gminę.

Moduł 2 – funkcjonowanie istniejących miejsc opieki

  • Dotyczy miejsc utworzonych w ramach edycji 2024, 2025 i edycji uzupełniającej programu.
  • Dofinansowanie wynosi do 8 000 zł brutto miesięcznie na każdą instytucję dziennego opiekuna.
  • Miejsca te muszą być wpisane do wykazu dziennych opiekunów do 31 grudnia 2025 r. lub, w uzasadnionych przypadkach, do 28 lutego 2026 r. za zgodą wojewody.

Kto może wnioskować o wsparcie i jak złożyć wniosek?

Wnioski składają wyłącznie gminy za pośrednictwem systemów e-Doręczenia lub ePUAP, na konto właściwego urzędu wojewódzkiego. Lista gmin uprawnionych do udziału w programie jest dostępna w załączniku nr 8 programu i pomniejszona o gminy, które już otrzymały dofinansowanie w edycjach poprzednich lub mają podpisaną umowę w ramach programu Aktywny Maluch 2022–2029.

Po zakończeniu naboru wojewodowie rekomendują wnioski, a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje decyzję o podziale środków i przyznaniu dofinansowania. Wyniki zostaną opublikowane do 19 stycznia 2026 r. na stronie MRPiPS.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Program „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026” stanowi istotne wsparcie finansowe dla lokalnych samorządów, umożliwiając:

  • szybkie uruchomienie nowych miejsc opieki dla najmłodszych,
  • utrzymanie istniejących placówek,
  • poprawę dostępności opieki w gminach, gdzie brak żłobków lub klubów dziecięcych.

Dzięki dofinansowaniu gminy mogą efektywnie wspierać rodziców powracających na rynek pracy, jednocześnie rozwijając lokalną infrastrukturę opieki nad dziećmi.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Edukacja
12 lis 2025

Gminy w całej Polsce mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach resortowego programu „Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026”. Budżet programu na przyszły rok wynosi 60 mln zł, a nabór wniosków trwa do 12 grudnia 2025 roku.
