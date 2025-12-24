Stres rodzicielski może wpływać na sposób, w jaki dzieci korzystają z urządzeń ekranowych. Najnowsze badania pokazują, że rodzice częściej udostępniają smartfony i tablety swoim dzieciom w sytuacjach napięcia, co może prowadzić do nadużywania technologii przez najmłodszych. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest wsparcie rodziców i edukacja w zakresie zdrowego korzystania z ekranów.

Stres rodzicielski a korzystanie dzieci z urządzeń ekranowych

Badania dr Magdaleny Rowickiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pokazują, że rodzice doświadczający wysokiego poziomu stresu częściej udostępniają dzieciom smartfony, tablety czy komputery. Analiza 1088 rodziców dzieci w wieku 3–6 lat wykazała, że wiedza o rekomendacjach dotyczących korzystania z ekranów nie zawsze przekłada się na praktykę.

- Rodzice poszukując sposobów poradzenia sobie ze stresem wykorzystują strategie dostępne, choć nieadaptacyjne – sami zanurzają się w świat internetu, a dzieciom udostępniają urządzenia – podkreśla dr Rowicka.

Konsekwencje nadmiernego korzystania z ekranów przez dzieci

Ekspertka zwraca uwagę, że wczesne i nadmierne korzystanie z urządzeń ekranowych może prowadzić do problemowego używania technologii w przyszłości. Mechanizm ten często wynika z niezaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica.

Z wcześniejszych badań wynika, że co drugie dziecko w wieku do 6 lat korzysta z urządzeń mobilnych, a średni wiek rozpoczęcia korzystania spada do 2 lat. Specjaliści ostrzegają, że w tym okresie intensywnego rozwoju urządzenia mobilne mogą negatywnie wpływać na zdrowie somatyczne i psychiczne dziecka oraz zwiększać ryzyko zachowań kompulsywnych.

Jak wspierać rodziców i dzieci w zdrowym korzystaniu z technologii

Dr Rowicka podkreśla, że kluczowe jest wsparcie rodziców, szczególnie tych, których dzieci przejawiają trudny temperament. Wsparcie powinno obejmować:

naukę adaptacyjnych strategii radzenia sobie ze stresem ,

, edukację w zakresie zdrowego korzystania z ekranów przez dzieci,

wsparcie emocjonalne i psychologiczne rodziców i dzieci.

Dzięki temu rodzice mogą w sposób świadomy i bezpieczny zarządzać czasem dzieci spędzanym przed ekranem, ograniczając ryzyko problemowego korzystania z technologii w przyszłości.