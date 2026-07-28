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Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżkach w 2026 r. - ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany? [TABELA]

Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżkach w 2026 r. - ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany? [TABELA]

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28 lipca 2026, 18:23
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Wynagrodzenia nauczycieli po podwyżkach w 2026 r. - ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany? [TABELA]
Shutterstock

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Ile zarabiają nauczyciele w 2026 roku po podwyżkach? Wynagrodzenie nauczyciela wzrosło tylko o 3%. Jaka jest propozycja MEN dotycząca rekompensaty za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych? Ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany zgodnie z nowym rozporządzeniem? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Oto tabela z rozporządzenia.

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Wynagrodzenia nauczycieli w 2026 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przyznaje podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 3%. To, zdaniem Prezydium ZNP, stanowczo za mało. Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP zaznacza, że oferta 3% waloryzacji jest wręcz upokarzająca. Już w 2024 r. nauczyciele musieli zadowolić się niską, wyrównawczą podwyżką wynagrodzeń. W 2025 r. sytuacja była podobna, ponieważ płace wzrosły jedynie o 5%. Jednym z argumentów na wyższą podwyżkę jest stosunek wynagrodzeń nauczycieli do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przeciętnego wynagrodzenia na poziomie niższym niż nawet w 2012 r. Jeśli rok do roku wynagrodzenia w gospodarce krajowej rosną o 8%, proponowana 3%-podwyżka to zdecydowanie za mało. Szczególnie teraz, kiedy tyle mówi się o kryzysie w edukacji i potrzebie odbudowy renomy zawodu nauczyciela, płaca na zadowalającym poziomie powinna stanowić filar zachęcający do wykonywania tej profesji.

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Ważne

3% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. to jedynie waloryzacja, a nie podwyżka płac. Wynagrodzenia nauczycieli wciąż pozostaną blisko minimalnej płacy.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym po 3% waloryzacji w 2026 r. wynosi odpowiednio:

  • nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto,
  • nauczyciel mianowany — 5469 zł brutto,
  • nauczyciel dyplomowany — 6397 zł brutto.

wynagrodzenia nauczycieli 2026 tabela

Wynagrodzenia nauczycieli 2026 - tabela

gov.pl

Zobacz również:

Podwyżki dla nauczycieli 2026 - tabela

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH)[1]), [2])

Lp.

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący)

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym

5308

5469

6397

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

5178

5311

5567

[1])       Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2026 r.

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[2])     Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

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Wynagrodzenia nauczycieli w 2026 r. - żądania nauczycieli

W kwestii wynagrodzeń, ZNP żąda wyższej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. Po raz kolejny domaga się likwidacji spłaszczenia wynagrodzeń zasadniczych między nauczycielami bez stopnia awansu zawodowego a nauczycielami mianowanymi. Pomiędzy nimi jest tylko 161 zł brutto różnicy, co nie wpływa zachęcająco na podjęcie decyzji o wykonywaniu tego zawodu. Awans daje nieznacznie korzyści finansowe. W trzecim punkcie ZNP wymaga niezwłocznego procedowania obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w Sejmie. Potrzebne są bowiem systemowe i długofalowe rozwiązania.

15% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2026 r.?

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyżka wynagrodzeń powinna wynosić 15%. Dopiero płace na takim poziomie odzwierciedlałyby realny wzrost kosztów życia, a także inflacji odczuwanej w gospodarstwach domowych. Wpłynąłby pozytywnie na zapewnienie konkurencyjności zawodu nauczyciela wobec innych grup zawodowych o podobnych kwalifikacjach. Co więcej, realizowałby oczekiwania środowiska nauczycielskiego dotyczących realnej poprawy sytuacji finansowej.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września 2026 r.

Nauczyciele nie zostawiają sprawy podwyżek. Urszula Woźniak podkreśla: Apelujemy do ministra finansów o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od września.

Projekt reformy wynagrodzeń nauczycieli przygotowany przez ZNP zapewnia powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń (także stawek wynagrodzenia zasadniczego) z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dzięki temu pensje nauczycieli będą automatycznie rosły wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w kraju. Od posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego rozpatrzenia projektu ustawy, które miało miejsce 6 marca 2025 r., nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Tym samym rząd w dalszym ciągu lekceważy postulaty rzeszy obywateli polskich.

Rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych - propozycja

Dnia 9 marca 2026 r. MEN podało propozycję wprowadzenia rekompensaty dla nauczycieli za dodatkowe godziny wypracowane przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych. Jak tłumaczy wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak - Nauczyciel otrzymywałby pewną rekompensatę, czy ryczałt, jak to nazwano – w innej wysokości jeśli wycieczka byłaby jednodniowa, a w innej jeśli trwałaby dwa, czy trzy dni. Niestety nie dowiedzieliśmy się w jakiej wysokości byłaby ta rekompensata. Miałby to być jakiś procent od wynagrodzenia, ale MEN nie przedstawiło żadnej wysokości ponieważ, jak usłyszeliśmy, trwają rozmowy z ministrem finansów. Arkadiusz Boroń, prezes ZNP Okręg Małopolski dodał - To, co dziś usłyszeliśmy, to były bardzo wstępne propozycje i mieliśmy do tych propozycji dużo uwag.

Jak czytamy na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego "W lutym 2025 roku Sąd Najwyższy orzekł, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Od tego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wdrożyło w życie orzeczenia SN ani nie przedstawiło konkretnych propozycji jak to zrobić."

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2026, poz. 379)

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Źródło: INFOR
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