Strona główna » Edukacja » Przedszkole » Maksymalnie 18. dzieci w grupach przedszkolnych i 20 w szkołach? - jest projekt ustawy i apel ZNP

Maksymalnie 18. dzieci w grupach przedszkolnych i 20 w szkołach? - jest projekt ustawy i apel ZNP

14 marca 2026, 21:00
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
mniejsze grupy w przedszkolach do 18 dzieci mniejsze klasy w szkole
Maksymalnie 18. dzieci w grupach przedszkolnych i 20 w szkołach? - jest projekt ustawy i apel ZNP
W przedszkolach i szkołach powinny być mniejsze grupy, ale czy będą? Pojawił się projekt ustawy nowelizujący Prawo oświatowe. Proponowane rozwiązanie to maksymalnie 18 dzieci w grupach w przedszkolu. Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował projekt i wnioskuje także o maksymalnie 20 dzieci w klasach. Zwraca uwagę na projakościowy wymiar zmian liczby dzieci.

Mniejsze grupy dzieci w przedszkolach i klasy w szkołach

Aktualnie obowiązujące przepisy rangi ustawowej nie regulują maksymalnej liczby dzieci w oddziale przedszkolnym. Decyduje o tym zgodnie z delegacją ustawową (art. 111 Prawa oświatowego) rozporządzenie ministra w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia z 2017 r. zarówno w przedszkolu jak i klasach 1-3 podstawówki maksymalna liczba dzieci w grupach i klasach wynosi 25. Pojawił się poselski projekt nowelizacji przepisów o limicie dzieci w grupach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkół podstawowych. Taki limit miałby zostać ustalony w ustawie Prawo oświatowe. Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował proponowaną zmianę przepisów.

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

§ 5.[Liczba dzieci w oddziale przedszkola] 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy, może podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.

4. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

4a. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 3 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.

5. (uchylony)

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Maksymalnie 18. dzieci w grupach przedszkolnych

Projekt ustawy przewiduje ustalenie już na poziomie ustawy limit dzieci w grupach przedszkolnych. Jedna grupa przedszkolna mogłaby maksymalnie liczyć 18 dzieci. Jakie argumenty popierają zmniejszenie liczby dzieci? Jak czytamy na stronie ZNP z pewnością zapewni to "indywidualizację pracy i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wpływać będzie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas zajęć, zabaw oraz wyjść poza teren przedszkola. Umożliwi to skuteczniejszy nadzór nad dziećmi oraz szybszą reakcję w sytuacjach wymagających interwencji. Zwiększy także realną możliwość wdrażania zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a także zapewnienia odpowiednich warunków dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami adaptacyjnymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi." Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę przede wszystkim na projakościowy wymiar zmiany. Przysłuży się z pewnością skuteczniejszej realizacji założeń edukacji włączającej, która wiąże się z koniecznością różnicowania metod pracy oraz oczywiście indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Z drugiej strony mniej dzieci w grupach to:

  • poprawa warunków pracy nauczycieli, ograniczenie przeciążenia psychofizycznego,
  • rzetelne prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy przedszkolnej,
  • zwiększenie efektywności pracy wychowawczej,
  • poprawa jakości realizowanych zadań edukacyjnych.

Nowelizacja ta przewiduje także zmiany w kryteriach finansowania przedszkoli. Ministra właściwy do spraw oświaty i wychowania miałby przy ustalaniu sposobu podziału potrzeb oświatowych kierować się również koniecznością zapewnienia wyższego finansowania jednostkom decydującym się na zmniejszanie liczby dzieci w oddziałach oraz otwieranie dodatkowych oddziałów.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Do 20. uczniów w klasach

Jak można zauważyć projekt nowelizacji pomniejsza liczbę dzieci w grupach przedszkolnych. Tymczasem ZNP apeluje również o niższy limit uczniów w klasach szkół podstawowych i ponadpodstawowych: "Dotychczasowa delegacja ustawowa w art. 111 u.p.o. do swobodnego uznania ministra pozostawia kwestię limitu uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, w oddziale szkoły specjalnej, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale specjalnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy w świetlicy. Brakuje normy powszechnie obowiązującej w randzie ustawy, która określałaby maksymalny limit uczniów w ogólnodostępnych oddziałach szkół."

ZNP proponuje, aby maksymalny limit uczniów w oddziałach ogólnodostępnych we wszystkich szkołach wynosił 20. Zmiana miałaby dotyczyć również przypadku podziału oddziałów na grupy, czyli ewentualnej zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

ZNP: To będzie projakościowa zmiana w zakresie organizacji nauczania, standardu dydaktycznego i higieny procesu nauczania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1043)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 649)

Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3
Nowość w szkołach od lutego 2026. Testy sprawnościowe w klasach 1-3
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Edukacja
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.

W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.
