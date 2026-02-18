REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Studia » Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce

Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce

18 lutego 2026, 13:30
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce
Uniwersytet VIZJA został uznany za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce w prestiżowym zestawieniu QS Europe University Rankings 2026, opracowywanym przez QS Quacquarelli Symonds. Tegoroczny wynik potwierdza, że Uniwersytet VIZJA jest liderem nowoczesnego szkolnictwa wyższego w sektorze uczelni niepublicznych oraz coraz silniejszym uczestnikiem europejskiej przestrzeni akademickiej.

Uniwersytet VIZJA - wysokie pozycje w rankingu

Uniwersytet VIZJA w klasyfikacji ogólnej QS Europe University Rankings 2026 osiągnął następujące pozycje:

  • 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce,
  • 21. miejsce w Polsce – tuż za najlepszymi uczelniami publicznymi,
  • 68. miejsce w Europie Wschodniej,
  • przedział 531–540 wśród wszystkich uczelni w Europie.

– Ten wynik jest dla mnie powodem ogromnej dumy i wzruszenia. Pokazuje, że Uniwersytet VIZJA nie tylko rośnie liczbowo, ale przede wszystkim dojrzewa naukowo i międzynarodowo. Jesteśmy dziś liderem wśród uczelni niepublicznych w Polsce, a jednocześnie coraz wyraźniej zaznaczamy swoją obecność w Europie. Najwyższe oceny w obszarze umiędzynarodowienia oraz wpływu naszych publikacji naukowych dowodzą, że obrana przez nas droga – otwartości na świat i inwestowania w badania – była właściwa - mówi dr Maciej Kluz, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu VIZJA. - To wspólny sukces naszej społeczności: naukowców, studentów i pracowników. Dziękuję każdemu z nich za codzienną pracę, pasję i wiarę w sens tego, co budujemy razemdodaje.

Uczelnia otwarta na cały świat

Uniwersytet VIZJA znajduje się w gronie najlepiej ocenianych uczelni niepublicznych w Polsce pod względem umiędzynarodowienia. Wysoki udział studentów i pracowników zagranicznych, szeroka oferta programów anglojęzycznych oraz intensywna współpraca międzynarodowa przekładają się na silną pozycję Uczelni w tym obszarze. Wielokulturowa wspólnota akademicka stała się jednym z fundamentów rozwoju Uniwersytetu VIZJA oraz jego rozpoznawalności w Europie.

Wyjątkowo wysoką ocenę Uniwersytet VIZJA uzyskał również w kategorii Citation per Paper in Research and Discovery, która odzwierciedla wpływ i widoczność prowadzonych badań naukowych w międzynarodowym obiegu naukowym. Oznacza to, że publikacje badaczy są coraz częściej cytowane i realnie uczestniczą w globalnej wymianie wiedzy. Ten wynik potwierdza rosnącą jakość i znaczenie dorobku naukowego Uniwersytetu VIZJA w skali europejskiej.

Uniwersytet VIZJA konsekwentnie wzmacnia swoją markę jako uczelnia otwarta na świat, obecna w międzynarodowym obiegu naukowym i oferująca studentom edukację na poziomie zgodnym z najwyższymi europejskimi standardami.

Wskaźniki rankingu QS Europe University Rankings

Ranking QS Europe University Rankings opiera się na 12 mierzalnych wskaźnikach, obejmujących kluczowe obszary funkcjonowania uniwersytetu:

  • badania naukowe (publikacje, cytowania, współpraca badawcza i sieci międzynarodowe),
  • umiędzynarodowienie i mobilność (udział studentów i pracowników zagranicznych),
  • poziom dydaktyki i zasobów,
  • reputacja akademicka oraz reputacja wśród pracodawców,
  • relacje z rynkiem pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

– Tak kompleksowa metodologia czyni ranking QS jednym z najbardziej wiarygodnych i prestiżowych punktów odniesienia dla uczelni w całej Europie i jednym z trzech najbardziej liczących się rankingów uczelni wyższych na świecie, obok Times Higher Education World University Rankings oraz Academic Ranking of World Universities, zwany Listą Szanghajską. Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że Uniwersytet VIZJA należy do grona liczących się ośrodków akademickich regionu oraz konsekwentnie buduje swoją pozycję w europejskiej elicie uczelni rozwijających się dynamicznie i nowocześnie – mówi Marzena Godlewska, Prezes Zarządu TE VIZJA. - Pozycja lidera wśród uczelni niepublicznych w Polsce w rankingu QS Europe University Rankings 2026 to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, lecz także dowód, że model nowoczesnego, umiędzynarodowionego i badawczo rozwijającego się uniwersytetu może skutecznie konkurować na europejskim rynku edukacyjnym dodała.

Źródło:

Towarzystwo Edukacyjne VIZJA

Źródło: Źródło zewnętrzne
