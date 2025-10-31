REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy zarówno ósmoklasistów, jak i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE. A co na to nauczyciele?

31 października 2025, 17:51
[Data aktualizacji 31 października 2025, 17:51]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Egzaminy próbne nie są obowiązkowe, ale szkoła może je zorganizować na podstawie zaleceń CKE. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystawia się z nich ocen, a uczeń powinien otrzymać informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.

Znamy już terminy egzaminów próbnych na 2026 rok

W dniu 27 października 2025 roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował na stronie internetowej tego organu informację dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2023. Wynika z niej, że CKE udostępni materiały do przeprowadzenia egzaminów próbnych w zakresie poziomu przygotowania uczniów:
1) VIII klasy szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
2) IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum oraz II klasy branżowej szkoły II stopnia do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.
Próbne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2025/2026 będą przeprowadzone w dwóch terminach: od 12 do 16 stycznia i od 4 do 6 marca, a próbny egzamin ósmoklasisty w dniach od 12 do 14 stycznia.

Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Polecamy: Kalendarz 2026

Z tych egzaminów nie wystawia się bieżących ocen

Jak wynika z przedstawionego haromonogramu, w dniu 12 stycznia 2026 r. (poniedziałek), odbędzie się egzamin próbny ósmoklasisty z języka polskiego, w dniu 13 stycznia 2026 r. (wtorek) z matematyki, a w dniu 14 stycznia 2025 r. (środa) z języka angielskiego. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 9 i będą trwały odpowiednio: 150, 125 i 110 minut.
W przypadku próbnego egzaminu maturalnego w dniu 12 stycznia 2026 r. o godz. 9 rozpocznie się egzamin z historii sztuki, a o godz. 14 z historii muzyki – oba na poziomie rozszerzonym. Kolejnego dnia, a więc 13 stycznia 2026 r. będą to egzaminy z fizyki i filozofii na poziomach rozszerzonych (odpowiednio o godz. 9 i 14), a 14 stycznia z biologii i historii (godz. 9 i 14, poziomy rozszerzone). W dniu 15 stycznia 2026 r. swoich sił spróbują uczniowie podchodzący do egzaminów na poziomie rozszerzonym z chemii i geografii, a ostatni termin – w dniu 16 stycznia 2026 r. o godz. 9 będzie przeznaczony dla uczniów zdających egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w dniach 4, 5 i 6 marca 2026 r., za każdym razem o godz. 9, rozpoczną się egzaminy odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Warto pamiętać o tym, że uczestnictwo szkoły w egzaminach próbnych jest dobrowolne i są one przeprowadzane wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. W informacji dyrektora CKE wskazano wprost to, co wielokrotnie budziło wątpliwości – za nieuzasadnione uważa się wystawianie ocen w ramach oceniania bieżącego na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Ta informacja ma szczególne znaczenie dla uczniów i ich rodziców. Jak bowiem wynika z doświadczeń poprzednich lat, choć nauczyciele wiedzą o tym, że wynik egzaminu próbnego nie powinien mieć wpływu na bieżące oceny ucznia, to jednak często, gdy "brakuje ocen", nauczyciele decydują się wystawić je właśnie za wynik egzaminu próbnego. Tymczasem zdarza się przecież, że na egzaminach tych pojawiają się pytania czy zadania z materiału, którego uczniowie nie omawiali jeszcze na lekcjach. Świadomość, że uzyskany wynik wpłynie na ocenę z danego przedmiotu jest również dodatkowym źródłem stresu dla ucznia.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Tym na co dyrektor CKE również zwrócił szczególną uwagę jest konieczność przekazania każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Oczywiście wyniki egzaminów próbnych mają mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi.

