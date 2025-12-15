Świąteczne dyktando. Szybki test ze słówek nie tylko dla uczniów!
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Zarejestruj się
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Jakie były najważniejsze przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kończącym się roku? Minister Marcin Kulasek wymienia: e-dyplomy, projekt nowelizacji ustawy o PAN i platforma e-Granty. Co z budową i modernizacją akademików?
Dodatkowe zajęcia wyrównawcze, lekcje języka polskiego i nauka w oddziale przygotowawczym – takie wsparcie przysługuje uczniom polskiego pochodzenia wracającym z zagranicy. Barbara Nowacka zapewnia, że potrzeby takich uczniów zostały uwzględnione w kwocie potrzeb oświatowych. Sprawdź, czy wsparcie obejmuje także pobyt w internacie i wyżywienie.
Zmiany najmocniej odczują nauczyciele przechodzący na emeryturę po 20 latach pracy. Jakie odprawy będą wypłacane w szkołach od 2026 roku? Czy pedagodzy będą mogli dostać podwójne świadczenia?
REKLAMA
Zarówno widoczna, jak i niewidoczna niepełnosprawność, w tym neuroatypowość, jak ADHD czy ASD, niekoniecznie przeszkadza studentom w nauce. Przeszkody tworzy za to system uczelni wyższych - tak wynika z najnowszego raportu „Nauka dla wszystkich”, przygotowanego przez Uczelnię Łazarskiego, który powstał w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Raport stanowi istotny głos w debacie o dostępności studiów oraz zapobieganiu zjawisku drop-outu.
Konkurs „Doskonałość dydaktyczna”, organizowany przez NCBR, służy m. in. rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji kadry akademickiej. Uczelnie, których projekty należą do najwyżej ocenionych, podpisały umowy o dofinansowanie. Budżet programu to 130 mln zł.
Ruszył nabór wniosków w konkursie dla szkół zawodowych „Profesjonalna Szkoła Roku”. Plebiscyt ma wyłonić najlepsze placówki prowadzące kształcenie zawodowe w 16 branżach. Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która jest polską narodową agencją unijnych programów edukacyjnych.
REKLAMA
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt ustawy, który znacząco ogranicza uprawnienia kuratorów oświaty. Zmiany przewidują, że ich opinia nie będzie już wiążąca przy przekazywaniu szkół innym podmiotom ani przy zakładaniu bibliotek pedagogicznych. Nowe regulacje mają także przeciwdziałać skutkom spadku liczby uczniów i ułatwić elastyczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi.
W ciągu ostatnich dwóch lat polskie szkolnictwo branżowe zostało poddane intensywnej modernizacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wprowadzenie 15 nowych zawodów, obejmujących zarówno nowoczesne technologie, jak i rosnący obszar „zielonych zawodów”. Resort podkreśla, że zmiany powstały w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku pracy i odpowiadają realnym potrzebom gospodarki
REKLAMA