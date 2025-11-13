Podstawa programowa się zmieni. Czy PO wróci do szkół? MEN udzieliło wyjaśnień dotyczących zmian, nad którymi pracuje

Czy przysposobienie obronne wróci do szkół?

Osoby zbliżające się dziś do 50 roku życia i starsze z pewnością pamiętają okres, gdy jednym z obowiązkowych przedmiotów szkolnych było przysposobienie obronne. Wiele z nich do dziś wspomina lekcje, na których młodzież uczyła się zakładać maski przeciwgazowe, udzielać pierwszej pomocy i strzelać. Z upływem czasu w związku ze stabilizacją sytuacji panującej w Polsce przedmiot ten zniknął z podstawy programowej. Czy dziś ma szansę wrócić pod dachy szkół?

W tej sprawie do ministra edukacji skierowano interpelację poselską nr 12284. Jej autorka, zaniepokojona narastającym w ostatnich latach zagrożeniem i dynamicznymi zmianami geopolitycznymi, zapytała:

1. Czy resort przewiduje zwiększenie wymiaru godzin poświęconych na edukację z zakresu obronności, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy?

2. Jakie działania resort zamierza podjąć, aby wzmocnić praktyczny wymiar edukacji w obszarze bezpieczeństwa, tak aby młodzież nabywała rzeczywiste umiejętności, a nie jedynie wiedzę teoretyczną?

3. Czy w pracach programowych MEN uwzględnia się współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie kształtowania treści edukacyjnych przygotowujących młodzież do sytuacji kryzysowych?

MEN odpowiedziało na interpelację poselską

W obszernej odpowiedzi z 10 października 2025 r. MEN wskazał, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, system oświaty zapewnia m.in.: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. Biorąc od uwagę dynamiczną sytuację MEN systematycznie wdraża działania, które mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów, m.in. w zakresie kształtowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wzmacniania postaw proobronnych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń. Jak wynika z dokonanego w udzielonej odpowiedzi wyliczenia, dotyczy to zarówno edukacji wczesnoszkolnej, jak i tej prowadzonej w wyższych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W przypadku drugiej i trzeciej ze wskazanych grup wiekowych zadania te są realizowane w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, który realizuje zagadnienia objęte przed laty zakresem przysposobienia obronnego, a którego zakres został ustalony w porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Dzieci i młodzież realizujące podstawę programową mają więc okazję zapoznać się z zasadami survivalu, udzielania pierwszej pomocy, poznać zasady cyberbezpieczeństwa i przejść szkolenie strzeleckie.

Podstawa programowa się zmieni

W odpowiedzi zwrócono uwagę również na to, że od roku szkolnego 2025/2026 w szkołach podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych jest realizowany nowy nieobowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna, który obejmuje swoim zakresem m.in. zdrowie fizyczne i umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia. MEN wprowadziło też zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego, a ta obecnie obowiązująca kładzie jeszcze większy nacisk na wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia przez kształtowanie jego kompetencji fizycznych, wiedzy, postaw i motywacji niezbędnych do świadomego, samodzielnego i trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Na zakończenie resort wskazał, że prowadzi prace w zakresie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i nowych ramowych planów nauczania, które wejdą w życie począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w kl. I i IV szkoły podstawowej (a w latach kolejnych w kolejnych klasach tej szkoły). Prowadzone prace uwzględniają m.in. nową strukturę i nowe cele m.in. przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.