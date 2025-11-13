REKLAMA

Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów

Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów

13 listopada 2025, 11:26
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Zasady na lekcjach WF bez zmian. MEN stawia na elastyczność i nie prowadzi prac mających na celu zmianę przepisów
Shutterstock

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.

Lekcje WF wciąż budzą kontrowersje

Lekcje wychowania fizycznego, muzyki i plastyki to te, które powinny stanowić przeciwwagę dla lekcji, na których wymagany jest wysoki poziom skupienia i wysiłku umysłowego. Upraszczając i mówiąc kolokwialnie, powinny być momentem oddechu i psychicznego odpoczynku. Niestety praktyka okazuje się być inna, a przedmioty te wciąż budzą dyskusję. Głównym problemem jest system oceniania, który w wielu placówkach nie wygląda tak, jak z założenia powinien, czyli nie odnosi się do zaangażowania i postępów ucznia, a do jego wrodzonego talentu i predyspozycji i automatycznie wspiera jedynie tych najlepszych, a zniechęca słabszych. Dodatkowe kontrowersje dotyczą lekcji wychowania fizycznego, na których problemem bywa frekwencja uczniów, ale też i sposób prowadzenia zajęć, które są monotonne i często skupiają się na jedynie na wybranym rodzaju aktywności fizycznej. Można śmiało powiedzieć, że nauczyciele i rodzice przerzucają się zarzutami dotyczącymi tych problemów, MEN szuka rozwiązania, a tracą głównie uczniowie. Problem wychowania fizycznego oczywiście ściśle wiąże się z narastającym w społeczeństwie problemem otyłości i każdorazowo należy rozpatrywać go przy uwzględnieniu działań nakierowanych na przeciwdziałanie temu zjawisku. Jakie to działania? Na przykład program Aktywna szkoła, w ramach którego dzieci zyskały dostęp do darmowych zajęć sportowych, a samorządowa infrastruktura sportowa jest udostępniana mieszkańcom również popołudniami i w weekendy, gdy jednostki, które nią zarządzają, są zamknięte. To również zmiany w zakresie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, w ramach których doprecyzowano, że aktywność sportowa o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym realizowana na boiskach, kortach, bieżniach, skateparkach ma charakter powszechnego korzystania ze środowiska.
Zagadnień związanych z wychowaniem fizycznym dotyczyła tez interpelacja poselska, która w październiku 2025 roku trafiła do MEN. Dotyczyła ona przepisów regulujących organizację lekcji WF i skupiała się na konieczności uniknięcia nadużyć i chaosu organizacyjnego, które zdaniem autora one generują.

Pytania zadane w interpelacji poselskiej nr 13056 z 21 października 2025 r.:

  1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ponowną analizę obowiązujących przepisów dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych?
  2. Czy jest rozważane wprowadzenie regulacji, które umożliwiałyby łączenie grup wyłącznie w obrębie tej samej klasy lub w ramach podziału na grupy dziewcząt i chłopców, a nie pomiędzy różnymi rocznikami?
  3. Czy ministerstwo dostrzega problem wynikający z braku precyzyjnych przepisów, który skutkuje różnymi interpretacjami wśród organów prowadzących i niejednolitym stosowaniem prawa w szkołach?
  4. Czy są planowane konsultacje z nauczycielami wychowania fizycznego oraz związkami zawodowymi, aby wypracować rozwiązania organizacyjne zapewniające uczniom równe, bezpieczne i rozwojowe warunki do nauki wychowania fizycznego?

Na lekcjach WF niezbędna jest elastyczność organizacyjna

Odpowiedzi udzielono w dniu 6 listopada 2025 r. Duża jej część skupia się na zmianach w podstawie programowej, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. MEN wskazał, że decyzję o działaniu w tym kierunku podjęto w uwagi na zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży oraz alarmujące dane dotyczące ich sprawności fizycznej i stylu życia. Podkreślono, że realizowane w szkołach zajęcia wychowania fizycznego powinny sprzyjać odkrywaniu przez uczniów różnorodnych form aktywności fizycznej i wspierać ich w stawaniu się osobami aktywnymi fizycznie przez całe życie. Nowa podstawa programowa odzwierciedla kluczowe obszary rozwoju fizycznego oraz społecznego na danym etapie edukacyjnym i uwzględnia m.in. dział poświęcony ćwiczeniom ogólnorozwojowym, grom zespołowym i rekreacyjnym, lekkoatletyce, tańcowi, relaksacji i odprężeniu, a także monitorowaniu aktywności i sprawności fizycznej.

Podział sprzyja organizacji i potrzebom lokalnym

Co do zasad podziału na grupy na lekcjach wychowania fizycznego MEN wskazał, że w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej podział na grupy jest obligatoryjny na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w odpowiednich przepisach. Przepisy przywołanego rozporządzenia zezwalają na dokonanie podziału na grupy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego również w oddziałach liczących nie więcej niż 26 uczniów – za zgodą organu prowadzącego szkołę. Dodatkowo, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W odpowiedzi podkreślono, że takie uregulowanie umożliwia elastyczne dokonanie podziału na zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z autonomiczną decyzją szkoły (dyrektora/nauczyciela wychowania fizycznego), z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i jednocześnie zobowiązują nauczyciela wychowania fizycznego do realizacji programu w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów oraz bezpieczny. Innymi słowy, nie tworzy ono sztywnych reguł i pozwala na dostosowanie organizacji lekcji do potrzeb i możliwości placówek, których sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Resort podkreślił, że nie planuje wprowadzania zmian w zakresie obowiązkowego podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, bo w jego opinii obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące organizacji zajęć są wystarczające i nie powinny powodować rozbieżności interpretacyjnych.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
13 lis 2025

Lekcje wychowania fizycznego niezmiennie budzą kontrowersje. Dotyczą one nie tylko podstawy programowej, ale przede wszystkim zasad oceniania, frekwencji, a teraz również zasad podziału i łączenia klas na zajęciach.
