Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem

Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem

19 stycznia 2026, 14:43
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
Ograniczenia wiekowe dla dzieci w social media nie pomogą. Minister wskazuje, gdzie leży problem
Shutterstock

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wskazuje, że ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych nie rozwiązują problemu. Zdaniem ministra, rodzice, opiekunowie i dzieci mają braki w kompetencjach cyfrowych.

Projekt ustawy KO

Minister edukacji Barbara Nowacka i poseł KO Roman Giertych zadeklarowali, że Koalicja Obywatelska do końca lutego przygotuje projekt ustawy ws. ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Według propozycji szefowej MEN i posła, możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież ma być ograniczona do ukończenia 15. roku życia.

- Jestem za tym, żeby nie można było realizować prostego korzystania z mediów społecznościowych. Ale dzisiaj już mamy pewne ramy. To jest 13 lat - powiedział w radio ZET wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że nie jest to przez rodziców egzekwowane.

Problem kompetencji cyfrowych

- W Polsce mamy problem z kompetencjami cyfrowymi rodziców, opiekunów i dzieciaków - ocenił. Dodał, że mimo ograniczenia wiekowego względem korzystania z mediów społecznościowych rodzice często zakładają konta na tych portalach dzieciom w wieku 9-10 lat.

Edukacja cyfrowa i zdrowotna w szkołach

W ocenie szefa resortu cyfryzacji podniesienie wieku ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych nie jest rozwiązaniem problemu. - Najpierw trzeba się skupić na tym, żeby obowiązkowa była np. była edukacja zdrowotna, bo błędem było to, że jest dzisiaj nieobowiązkowa. A druga powinna być edukacja cyfrowa, edukacja elektroniczna w szkołach, która rozpozna i nauczy dzieciaki jakie są zagrożenia w social mediach - wytłumaczył.

Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że „nie mówi »nie« dla projektu”. Minister cyfryzacji wskazał, że ma wątpliwości co do wprowadzenia proponowanych zmian. - Opowieść o tym, że to załatwimy w sposób taki, że po prostu podniesiemy granicę (WIEKU - pap) i to wszystko naprawi, to jest dość populistyczne myślenie i mówienie - powiedział

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Wprowadzenie jakichś odgórnych zakazów nic nie zmienia. Trzeba mieć narzędzia, które pozwolą egzekwować to prawo - podkreślił minister cyfryzacji.

Na początku stycznia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski (Nowa Lewica) ocenił, że w Polsce potrzebne są regulacje ograniczające dostęp dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Dodał, że ustalenie kryterium wieku powinno być poprzedzone ekspertyzą i dyskusją publiczną.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
