Nowość w szkołach od lutego 2026. Testy sprawnościowe w klasach 1-3
W klasach 1-3 w każdym roku od lutego do kwietnia będą odbywały się testy sprawnościowe. Pomysł ten od początku budził sporo pytań i kontrowersji. Na czym będą polegały testy diagnostyczne?
- Jak powinny wyglądać lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3?
- Kiedy będą przeprowadzane testy sprawnościowe w klasach 1-3?
- Na czym będą polegały testy sprawnościowe w klasach 1-3?
- Czy testy sprawnościowe wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego?
Jak powinny wyglądać lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3?
Wprowadzenie nowego obowiązku w szkołach wynika z rozporządzenia z 21 lipca 2025 r. Czytamy w nim, iż proces edukacji w klasach I–III opiera się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci, z których jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem, dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego. W klasach I–III wiele zajęć, w tym ruchowych, nauczyciel powinien zaś organizować na świeżym powietrzu. Przepisy rekomendują, aby co najmniej jedna godzina zajęć WF w tygodniu odbywała się w sali gimnastycznej z dostępem do wszelkich środków i sprzętów sportowych. Nauczyciel, planując pracę oddziału, ma też uwzględniać wszelkie zabawy ruchowe i gry zespołowe rozwijające podstawowe umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach. „Istnieje także potrzeba organizowania odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.” – podano w rozporządzeniu.
Kiedy będą przeprowadzane testy sprawnościowe w klasach 1-3?
W ramach zajęć wychowania fizycznego będą realizowane treści nauczania związane z diagnozowaniem i interpretowaniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów
Nauczyciel będzie przeprowadzał testy sprawnościowy w każdym roku szkolnym w okresie od lutego do kwietnia.
Na czym będą polegały testy sprawnościowe w klasach 1-3?
Testy sprawnościowe obejmują:
• bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;
• 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościo-wych w biegu;
• podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;
• skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.
Czy testy sprawnościowe wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego?
Nie, testy mają służyć jedynie celom diagnostycznymi. Również rozporządzenia zwraca tu uwagę na rozróżnianie pojęć takich jak: diagnozowanie i ocenianie. Zgodnie z przepisami, pomiary sprawności fizycznej powinny być wykorzystywane wyłącznie do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju.
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 21 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1052)
