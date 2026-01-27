Nowość w szkołach od lutego 2026. Testy sprawnościowe w klasach 1-3

W klasach 1-3 w każdym roku od lutego do kwietnia będą odbywały się testy sprawnościowe. Pomysł ten od początku budził sporo pytań i kontrowersji. Na czym będą polegały testy diagnostyczne?

Jak powinny wyglądać lekcje wychowania fizycznego w klasach 1-3?

Wprowadzenie nowego obowiązku w szkołach wynika z rozporządzenia z 21 lipca 2025 r. Czytamy w nim, iż proces edukacji w klasach I–III opiera się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci, z których jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu. Zgodnie z rozporządzeniem, dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego. W klasach I–III wiele zajęć, w tym ruchowych, nauczyciel powinien zaś organizować na świeżym powietrzu. Przepisy rekomendują, aby co najmniej jedna godzina zajęć WF w tygodniu odbywała się w sali gimnastycznej z dostępem do wszelkich środków i sprzętów sportowych. Nauczyciel, planując pracę oddziału, ma też uwzględniać wszelkie zabawy ruchowe i gry zespołowe rozwijające podstawowe umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach. „Istnieje także potrzeba organizowania odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.” – podano w rozporządzeniu.

Kiedy będą przeprowadzane testy sprawnościowe w klasach 1-3?

W ramach zajęć wychowania fizycznego będą realizowane treści nauczania związane z diagnozowaniem i interpretowaniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów

Ważne Nauczyciel będzie przeprowadzał testy sprawnościowy w każdym roku szkolnym w okresie od lutego do kwietnia.

Na czym będą polegały testy sprawnościowe w klasach 1-3?

Testy sprawnościowe obejmują: • bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych; • 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościo-wych w biegu; • podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała; • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Czy testy sprawnościowe wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego?

Nie, testy mają służyć jedynie celom diagnostycznymi. Również rozporządzenia zwraca tu uwagę na rozróżnianie pojęć takich jak: diagnozowanie i ocenianie. Zgodnie z przepisami, pomiary sprawności fizycznej powinny być wykorzystywane wyłącznie do wskazania mocnych i słabych stron sprawności fizycznej ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju.