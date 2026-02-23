Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły
Jak najlepsze oceny na świadectwie kończącym klasę ósmą mogą stanowić – w parze z wysokimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty – przepustkę do wybranej szkoły średniej. O sukcesie może przesądzić nawet 0,01 punktu na 200 łącznie możliwych do zdobycia.
Poza ocenami na świadectwie wieńczącym edukacja w szkole podstawowej umieszczane są informacje o innych osiągnięciach – jednym z nich jest udział ucznia w wolontariacie za którym można otrzymać maksymalnie trzy punkty. Wpis na świadectwie określa jaką ilość punktów z tego tytułu uzyskał absolwent szkoły podstawowej.
