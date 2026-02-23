REKLAMA

Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły

Wolontariat pomoże dostać się do wymarzonej szkoły

23 lutego 2026, 15:52
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
School,Children,Make,A,Heart,Shape,From,Their,Hands.
wolontariat
Shutterstock

Jak najlepsze oceny na świadectwie kończącym klasę ósmą mogą stanowić – w parze z wysokimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty – przepustkę do wybranej szkoły średniej. O sukcesie może przesądzić nawet 0,01 punktu na 200 łącznie możliwych do zdobycia.

Poza ocenami na świadectwie wieńczącym edukacja w szkole podstawowej umieszczane są informacje o innych osiągnięciach – jednym z nich jest udział ucznia w wolontariacie za którym można otrzymać maksymalnie trzy punkty. Wpis na świadectwie określa jaką ilość punktów z tego tytułu uzyskał absolwent szkoły podstawowej.

Źródło: INFOR
Edukacja
Zawód przyszłości na świecie - projektowanie graficzne
23 lut 2026

Projektowanie graficzne a przyszłość zawodu w świecie wielokulturowym, cyfrowym i wspieranym przez AI. Komunikacja wizualna staje się dziś uniwersalnym językiem, dlatego projektowanie graficzne traktowane jest jako odpowiedzialna praktyka międzykulturowa, łącząca rzemiosło, technologię i etykę.
Ocena z 4 klasy wpływa na świadectwo w 8 klasie
23 lut 2026

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej umieszczane są oceny ze wszystkich przedmiotów nauczanych na II etapie edukacji tj. w klasach od IV do VIII według skali ocen-celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. Należy pamiętać, że nauka niektórych przedmiotów kończy się wcześniej.
Wynagrodzenie nauczyciela 2026. Rozporządzenie o podwyżkach [TABELA]
22 lut 2026

Wynagrodzenie nauczyciela w 2026 roku wzrośnie tylko o 3%? Jakie wynagrodzenia dla nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego przewiduje nowe rozporządzenie? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Tabela.

To zespół zarządzania kryzysowego, a nie dyrektor będzie zawieszał lekcje w szkołach?
20 lut 2026

Czy swoboda w podejmowaniu decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach jest obecnie zbyt duża? Warunki atmosferyczne istotnie wpływają na działalność jednostek oświatowych. W niektórych przypadkach wpływają jedynie na komfort uczniów i pracowników placówek, a w innych w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa.
Nikt nie chce być likwidatorem szkoły. W Polsce funkcjonuje 131 szkół, w których uczy się poniżej 25 dzieci
21 lut 2026

Kto będzie finansował wynagrodzenia nauczycieli – rząd czy samorządy? Czy małe szkoły będą likwidowane? Na te i inne pytania w rozmowie z PAP odpowiedziała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
23 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia chciało zakazać sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.
Młodzi korzystają z danych, ale nie mają pojęcia, skąd one pochodzą. Zaskakujące wyniki badania
20 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zbadało rolę danych, w tym danych publicznych, w codziennym funkcjonowaniu młodzieży. Raport z badania pokazuje, że choć pokolenie Z świetnie porusza się w świecie cyfrowym i ma wysokie kompetencje techniczne, jego świadomość mechanizmów przetwarzania danych mogłaby być większa. Zrozumienie danych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla edukacji cyfrowej, ale też dla bezpiecznego i świadomego korzystania z cyfrowego świata.

Oto sposób, by pomóc uczniom w nauce. Dostępny jest darmowy przewodnik
20 lut 2026

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” - narzędzie, które w oparciu o rzetelne badania naukowe opisuje sprawdzone strategie nauczania oraz sposoby organizacji pracy dydaktycznej - jest od czwartku w internecie. Ma pomóc nauczycielom w wyborze sposobów pracy, które wspierają uczniów w uczeniu się.
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
19 lut 2026

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty w 2026 roku? W jakim terminie odbędą się egzaminy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych? Jaka jest procedura i podstawa prawna?
