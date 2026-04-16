Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Do 6397 zł brutto - tyle zarabiają nauczyciele w 2026 r. [TABELA]

Do 6397 zł brutto - tyle zarabiają nauczyciele w 2026 r. [TABELA]

16 kwietnia 2026, 13:36
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenie nauczyciela 2026 podwyżka
Do 6397 zł brutto - tyle zarabiają nauczyciele w 2026 r. [TABELA]
Ile zarabiają nauczyciele w 2026 roku? Wzrosło o 3%. Jaka jest propozycja MEN dotycząca rekompensaty za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych? Ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany zgodnie z nowym rozporządzeniem? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Oto tabela z rozporządzenia.

Ile zarabiają nauczyciele w 2026 r.?

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przyznaje podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 3%. To, zdaniem Prezydium ZNP, stanowczo za mało. Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP zaznacza, że oferta 3% waloryzacji jest wręcz upokarzająca. Już w 2024 r. nauczyciele musieli zadowolić się niską, wyrównawczą podwyżką wynagrodzeń. W 2025 r. sytuacja była podobna, ponieważ płace wzrosły jedynie o 5%. Jednym z argumentów na wyższą podwyżkę jest stosunek wynagrodzeń nauczycieli do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przeciętnego wynagrodzenia na poziomie niższym niż nawet w 2012 r. Jeśli rok do roku wynagrodzenia w gospodarce krajowej rosną o 8%, proponowana 3%-podwyżka to zdecydowanie za mało. Szczególnie teraz, kiedy tyle mówi się o kryzysie w edukacji i potrzebie odbudowy renomy zawodu nauczyciela, płaca na zadowalającym poziomie powinna stanowić filar zachęcający do wykonywania tej profesji.

3% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. to jedynie waloryzacja, a nie podwyżka płac. Wynagrodzenia nauczycieli wciąż pozostaną blisko minimalnej płacy.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym po 3% waloryzacji w 2026 r. wynosi odpowiednio:

  • nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto,
  • nauczyciel mianowany — 5469 zł brutto,
  • nauczyciel dyplomowany — 6397 zł brutto.

wynagrodzenia nauczycieli 2026 tabela

Wynagrodzenia nauczycieli 2026 - tabela

Nowe stawki wynagrodzenia nauczycieli 2026 - tabela

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH)[1]), [2])

Lp.

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący)

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym

5308

5469

6397

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

5178

5311

5567

[1])       Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2026 r.

[2])     Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Wynagrodzenia nauczycieli w 2026 r. - żądania nauczycieli

W kwestii wynagrodzeń, ZNP żąda wyższej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. Po raz kolejny domaga się likwidacji spłaszczenia wynagrodzeń zasadniczych między nauczycielami bez stopnia awansu zawodowego a nauczycielami mianowanymi. Pomiędzy nimi jest tylko 161 zł brutto różnicy, co nie wpływa zachęcająco na podjęcie decyzji o wykonywaniu tego zawodu. Awans daje nieznacznie korzyści finansowe. W trzecim punkcie ZNP wymaga niezwłocznego procedowania obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w Sejmie. Potrzebne są bowiem systemowe i długofalowe rozwiązania.

15% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2026 r.?

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyżka wynagrodzeń powinna wynosić 15%. Dopiero płace na takim poziomie odzwierciedlałyby realny wzrost kosztów życia, a także inflacji odczuwanej w gospodarstwach domowych. Wpłynąłby pozytywnie na zapewnienie konkurencyjności zawodu nauczyciela wobec innych grup zawodowych o podobnych kwalifikacjach. Co więcej, realizowałby oczekiwania środowiska nauczycielskiego dotyczących realnej poprawy sytuacji finansowej.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września 2026 r.

Nauczyciele nie zostawiają sprawy podwyżek. Urszula Woźniak podkreśla: Apelujemy do ministra finansów o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od września.

Projekt reformy wynagrodzeń nauczycieli przygotowany przez ZNP zapewnia powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń (także stawek wynagrodzenia zasadniczego) z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dzięki temu pensje nauczycieli będą automatycznie rosły wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w kraju. Od posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego rozpatrzenia projektu ustawy, które miało miejsce 6 marca 2025 r., nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Tym samym rząd w dalszym ciągu lekceważy postulaty rzeszy obywateli polskich.

Rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych - propozycja

Dnia 9 marca 2026 r. MEN podało propozycję wprowadzenia rekompensaty dla nauczycieli za dodatkowe godziny wypracowane przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych. Jak tłumaczy wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak - Nauczyciel otrzymywałby pewną rekompensatę, czy ryczałt, jak to nazwano – w innej wysokości jeśli wycieczka byłaby jednodniowa, a w innej jeśli trwałaby dwa, czy trzy dni. Niestety nie dowiedzieliśmy się w jakiej wysokości byłaby ta rekompensata. Miałby to być jakiś procent od wynagrodzenia, ale MEN nie przedstawiło żadnej wysokości ponieważ, jak usłyszeliśmy, trwają rozmowy z ministrem finansów. Arkadiusz Boroń, prezes ZNP Okręg Małopolski dodał - To, co dziś usłyszeliśmy, to były bardzo wstępne propozycje i mieliśmy do tych propozycji dużo uwag.

Jak czytamy na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego "W lutym 2025 roku Sąd Najwyższy orzekł, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Od tego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wdrożyło w życie orzeczenia SN ani nie przedstawiło konkretnych propozycji jak to zrobić."

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2026, poz. 379)

MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze
MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze
Wynagrodzenia nauczycieli. Nowacka: MEN prowadzi zaawansowane rozmowy z resortem finansów
Wynagrodzenia nauczycieli. Nowacka: MEN prowadzi zaawansowane rozmowy z resortem finansów
3 proc. podwyżki dla nauczycieli? ZNP mówi stanowcze
3 proc. podwyżki dla nauczycieli? ZNP mówi stanowcze "nie", walczy o więcej
Edukacja
83. rocznica powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 r. - film, wykład i spotkanie ze świadkami historii
16 kwi 2026

Instytut Pileckiego zaprasza w niedzielę 19 kwietnia 2026 r. na upamiętnienie 83. rocznicy powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 r. Zaprezentowany będzie premierowo film dokumentalny "W stronę życia. Ucieczki z getta warszawskiego", wykład dr Agnieszki Witkowskiej-Krych o języku, jakim o getcie opowiadali jego mieszkańcy. To również możliwość spotkania się ze świadkami historii. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.

MEN sprawdziło jak działa AI zeszyt.online (tak - to oficjalne narzędzie dla uczniów). Wynik zaskoczył
16 kwi 2026

Badanie zlecone przez MEN pokazuje, że uczniowie korzystający z platformy AI zeszyt.online osiągnęli wyższe wyniki z matematyki niż grupa kontrolna. Większość dzieci oceniła narzędzie pozytywnie, a nauczyciele deklarują chęć dalszego używania. To dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie korzystali z tego narzędzia, a chcą się podciągnąć z matematyki.
Innowacje i eksperymenty w średnich szkołach zawodowych - jak mogą skorzystać uczniowie?
16 kwi 2026

Celem zachęcenia do nauki zawodu pięcioletnie technika oraz trzyletnie szkoły branżowe I stopnia wdrażają innowacje pedagogiczne. To działania nowatorskie pod względem sposobu przekazywania wiedzy (metodyczne), programu nauczania oraz organizacyjne. Te sposoby nauki wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Jakie rozwijające wiedzę i umiejętności zajęcia szkoły zawodowe mogą zaproponować uczniom?
Zakaz egzaminów online w edukacji domowej? MEN walczy z objawem (ściąganie), nie z chorobą (model: zakuć, zdać, zapomnieć)
15 kwi 2026

Niedawna wypowiedź wiceminister edukacji Katarzyny Lubnauer dotycząca braku możliwości przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych online dla uczniów w edukacji domowej otworzyła istotną debatę o kierunku rozwoju polskiej szkoły. Kluczowym argumentem, który przeważył szalę na niekorzyść cyfrowej formy sprawdzania wiedzy, stała się obawa przed brakiem samodzielności uczniów i powszechnym zjawiskiem ściągania. Z perspektywy osoby działającej w branży amerykańskiej edukacji online - dostarczanej również polskim uczniom realizującym obowiązek nauki w szkołach zagranicznych - problem ten wygląda zupełnie inaczej. Doświadczenie praktyczne pokazuje, że trudności z rzetelnością oceniania nie wynikają z samego faktu prowadzenia egzaminów online, lecz z niedostosowania metod dydaktycznych i narzędzi ewaluacji do realiów współczesnej edukacji.

Od klasy do kariery: jak szkoły zawodowe łączą siły z pracodawcami i uczelniami
15 kwi 2026

Nie tylko licea ogólnokształcące, ale i szkoły zawodowe współpracują z przyszłymi pracodawcami, a także uczelniami wyższymi, w tym przypadku są to technika. Jakie są możliwości w tym zakresie oraz jakie korzyści z tego wynikają dla obu stron?
Jakie liceum dla uczniów zainteresowanych edukacją techniczną, ekonomiczną i przyrodniczą?
14 kwi 2026

Część ósmoklasistów widzi się w konkretnych zawodach z uwagi na posiadane predyspozycje czy zainteresowana. Wybór niektórych klas w liceum ogólnokształcącym umożliwia rozpoczęcie poznawania niezbędnej wiedzy wcześniej.
Klasy dla humanistów w liceach ogólnokształcących. Co warto wiedzieć?
13 kwi 2026

Niektórzy ósmoklasiści mają już sprecyzowane plany życiowe. Pod ich zainteresowania są tworzone w liceach ogólnokształcących klasy o profilach mogących determinować dalszą ścieżkę edukacyjną. Co może zainteresować humanistów ?
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
09 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?

Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026. Harmonogram egzaminów i czas ich trwania. Kiedy wyniki?
13 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
