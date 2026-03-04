Po ograniczeniu przez MEN lekcji religii w szkołach do jednej godziny, samorządy decydują się na organizację kolejnej lekcji z własnych środków. Czy z tego tytułu przysługuje im rekompensata finansowa?

Dodatkowa lekcja religii

Po wprowadzeniu przepisów, które ograniczyły lekcje religii w szkołach do jednej godziny tygodniowo niektóre samorządy zdecydowały się na organizację dodatkowej lekcji tego przedmiotu z własnych środków. Na takie rozwiązanie zdecydowały się m.in. gmina Czarny Dunajec, Myślenice czy Bochnia.

Swoją decyzję samorządy argumentowały prośbami płynącymi od mieszkańców. Dodatkowo, powoływały się one też na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2025 roku orzekł, że rozporządzenie MEN przewidujące, że od 1 września 2025 roku religia lub etyka będą się odbywać w szkołach w wymiarze jednej godziny tygodniowo, jest niezgodne z konstytucją.

Rekompensata finansowa dla samorządów

W przestrzeni publicznej coraz częściej zaczęły się pojawiać pytania o finansową rekompensatę, która miałaby wyrównać wydatki poniesione przez samorządy. Do sprawy jednoznacznie odniosła się minister edukacji Barbara Nowacka.

- Jest jedna lekcja religii, a to, że ktoś chce finansować zajęcia dodatkowe, dowolne, nie stanowi podstawy do rekompensaty. Nie ma żadnej przestrzeni na rekompensaty za świadomą decyzję samorządów dotyczącą zorganizowania dodatkowej lekcji religii – powiedziała Nowacka. Wcześniej wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała w odpowiedzi na poselską interpelację, że roszczenia samorządów dotyczące rekompensat są bezprzedmiotowe.