Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.

Ministerstwu zależy na zdrowiu dzieci

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała w Radiu ZET, że nie popiera sprzedaży kawy w szkołach. - Nie jestem absolutnie za tym, by spożycie kofeiny w szkołach się odbywało - dodała.

Zapowiedziała, że Ministerstwo Zdrowia spróbuje ponownie wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w placówkach oświatowych. - Być może było za wcześnie. Będziemy próbować ponownie - powiedziała. Podkreśliła, że wymaga to większej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

- Jako Ministerstwo Zdrowia pokazujemy, że staramy się być naprawdę odporni na lobby, na biznes, bo zależy nam na zdrowiu dzieci - powiedziała. Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że żaden z właścicieli „szaf (vendingowych) czy sprzedaży” nie rozmawiał z nią na ten temat. - Myślę i wierzę, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów - dodała.

Nieudana próba wprowadzenia zakazu sprzedaży kawy

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach rozporządzeniem w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Pierwotna wersja projektu rozporządzenia ministra zdrowia wprowadzała zakaz sprzedaży kawy we wszystkich placówkach oświatowych od 1 września. Rozporządzenie w wersji opublikowanej w Dzienniku Ustaw takiego zakazu nie przewiduje.

Podczas konsultacji publicznych projektu wpłynęło blisko 800 stanowisk, a jednym z dziewięciu najczęściej zgłaszanych w nich postulatów było wycofanie propozycji zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Apelowało o to m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu (skupia operatorów vendingowych, tj. firmy, których podstawową działalnością jest sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem automatów).