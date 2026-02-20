REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?

Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 lutego 2026, 11:03
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
sprzedaż kawy w szkołach lobby ministerstwo zdrowia zakaz placówki oświatowe zdrowie dzieci
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.

Ministerstwu zależy na zdrowiu dzieci

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała w Radiu ZET, że nie popiera sprzedaży kawy w szkołach. - Nie jestem absolutnie za tym, by spożycie kofeiny w szkołach się odbywało - dodała.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Zapowiedziała, że Ministerstwo Zdrowia spróbuje ponownie wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w placówkach oświatowych. - Być może było za wcześnie. Będziemy próbować ponownie - powiedziała. Podkreśliła, że wymaga to większej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

- Jako Ministerstwo Zdrowia pokazujemy, że staramy się być naprawdę odporni na lobby, na biznes, bo zależy nam na zdrowiu dzieci - powiedziała. Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że żaden z właścicieli „szaf (vendingowych) czy sprzedaży” nie rozmawiał z nią na ten temat. - Myślę i wierzę, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów - dodała.

Nieudana próba wprowadzenia zakazu sprzedaży kawy

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach rozporządzeniem w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty. Pierwotna wersja projektu rozporządzenia ministra zdrowia wprowadzała zakaz sprzedaży kawy we wszystkich placówkach oświatowych od 1 września. Rozporządzenie w wersji opublikowanej w Dzienniku Ustaw takiego zakazu nie przewiduje.

REKLAMA

Podczas konsultacji publicznych projektu wpłynęło blisko 800 stanowisk, a jednym z dziewięciu najczęściej zgłaszanych w nich postulatów było wycofanie propozycji zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Apelowało o to m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu (skupia operatorów vendingowych, tj. firmy, których podstawową działalnością jest sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem automatów).

Powiązane
Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych jest uwzględniane przy obliczaniu trzynastki
Czy wynagrodzenie nauczyciela finansowane ze środków unijnych jest uwzględniane przy obliczaniu trzynastki
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy w razie pracy na dwóch stanowiskach przysługują dwie trzynastki?
Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Czy w razie pracy na dwóch stanowiskach przysługują dwie trzynastki?
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
Rusza nabór do pracy w instytucjach UE. Szansa dla absolwentów i osób kończących studia
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Nieudana próba zakazu sprzedaży kawy w szkołach. Czy pracownicy resortu zdrowia są pod wpływem lobbystów?
20 lut 2026

Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić zakaz sprzedaży kawy w szkołach. Projekt rozporządzenia wprowadzał taki zakaz, jednak wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw zakazu nie przewiduje. Szefowa resortu zdrowia wierzy, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów.
Młodzi korzystają z danych, ale nie mają pojęcia, skąd one pochodzą. Zaskakujące wyniki badania
20 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zbadało rolę danych, w tym danych publicznych, w codziennym funkcjonowaniu młodzieży. Raport z badania pokazuje, że choć pokolenie Z świetnie porusza się w świecie cyfrowym i ma wysokie kompetencje techniczne, jego świadomość mechanizmów przetwarzania danych mogłaby być większa. Zrozumienie danych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla edukacji cyfrowej, ale też dla bezpiecznego i świadomego korzystania z cyfrowego świata.
Oto sposób, by pomóc uczniom w nauce. Dostępny jest darmowy przewodnik
20 lut 2026

„Przewodnik po strategiach edukacyjnych” - narzędzie, które w oparciu o rzetelne badania naukowe opisuje sprawdzone strategie nauczania oraz sposoby organizacji pracy dydaktycznej - jest od czwartku w internecie. Ma pomóc nauczycielom w wyborze sposobów pracy, które wspierają uczniów w uczeniu się.
Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna
19 lut 2026

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty w 2026 roku? W jakim terminie odbędą się egzaminy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych? Jaka jest procedura i podstawa prawna?

REKLAMA

Zmiany w stołówkach, sklepikach i automatach szkolnych od roku szkolnego 2026/2027
19 lut 2026

Temat żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych wzbudza wiele emocji. U podstaw leżą nie tylko coraz bardziej powszechne problemy alergiczne i nietolerancje pokarmowe uczniów, ale i zróżnicowane zasady dietetyczne stosowane przez ich rodziców.
List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Oto szczegóły
19 lut 2026

Nauka jest źródłem postępu cywilizacyjnego, racjonalnego myślenia i świadomego kształtowania przyszłości - napisał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek w liście do środowiska naukowego, z okazji przypadającego 19 lutego Dnia Nauki Polskiej.
Uniwersytet VIZJA – pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce
18 lut 2026

Uniwersytet VIZJA został uznany za najlepszą uczelnię niepubliczną w Polsce w prestiżowym zestawieniu QS Europe University Rankings 2026, opracowywanym przez QS Quacquarelli Symonds. Tegoroczny wynik potwierdza, że Uniwersytet VIZJA jest liderem nowoczesnego szkolnictwa wyższego w sektorze uczelni niepublicznych oraz coraz silniejszym uczestnikiem europejskiej przestrzeni akademickiej.
MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze
18 lut 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia zakładający wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 3 proc. Zmiana obejmie także dodatki i inne składniki pensji powiązane z podstawą wynagrodzenia, a wyrównanie trafi do nauczycieli po uchwaleniu ustawy budżetowej.

REKLAMA

Wynagrodzenia nauczycieli. Nowacka: MEN prowadzi zaawansowane rozmowy z resortem finansów
18 lut 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi zaawansowane rozmowy z resortem finansów w sprawie zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Jak zapewniła, nowe rozwiązanie ma zagwarantować stabilny wzrost płac.
Brak zakazu sprzedaży kawy w szkołach. MZ wycofuje się z decyzji
18 lut 2026

Resort zdrowia zrezygnował z planowanego zakazu sprzedaży kawy w szkołach - wynika z ostatecznej wersji rozporządzenia MZ. Od 1 września szkolne stołówki będą też wydawać minimum raz w tygodniu danie przygotowane na bazie roślin strączkowych.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA