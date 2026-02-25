REKLAMA

Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów

Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów

25 lutego 2026, 12:42
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
dzieci w sieci internet media społecznościowe rodzice odpowiedzialność bezpieczeństwo
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
Z raportu “Internet Dzieci” zrealizowanego przez Instytut Cyfrowego Obywatelstwa wynika, że przynajmniej z jednego spośród najpopularniejszych portali społecznościowych aktywnie korzysta w Polsce ponad 900 tys. w wieku 7-12 lat – jest to blisko co czwarte dziecko w tej grupie wiekowej. Kolejne kraje decydują się na zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia. Eksperci mają jednak obawy, czy stawianie kolejnych zakazów rozwiąże te problemy.

Zakazy korzystania z mediów społecznościowych w wielu krajach

W międzynarodowej debacie coraz częściej słychać o restrykcyjnych środkach mających chronić dzieci przed szkodliwym wpływem algorytmów. Australia jako pierwsza na świecie wprowadziła od grudnia 2025 roku zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, nakładając na gigantów technologicznych kary sięgające 50 mln dolarów za brak skutecznej weryfikacji wieku. Francja poszła w jej ślady, przyjmując przepisy, które od września 2026 roku zablokują dostęp do platform takich jak TikTok czy Instagram osobom poniżej 15. roku życia (z wyjątkami edukacyjnymi).

Polska również dołącza do tych zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało projekt ustawy wzorowany na rozwiązaniach australijskich, ustalając limit wieku na 15 lat, co ma uderzyć w big techy i zmusić je do ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami.

– W świecie, w którym technologia stała się nieodłącznym elementem dorastania, izolowanie dzieci od sieci nie jest rozwiązaniem. Zamiast zakazów, potrzebują one przewodnictwa dorosłych oraz systemowego wsparcia państwa. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest wyposażenie młodych ludzi w kompas: umiejętność świadomego, krytycznego i bezpiecznego poruszania się po cyfrowym świecie, tak by potrafili czerpać z niego to, co wartościowe, chroniąc jednocześnie swoje bezpieczeństwo i dobrostan – mówi Adrienne Landry, główna metodolog platformy Novakid.

Edukacja zamiast zakazów

Internetowa platforma Novakid – specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku 4–12 lat – zainicjowała dyskusję na temat świadomości cyfrowej.

– W sieci dzieci są wystawione na wiele potencjalnych niebezpieczeństw. Zjawiska takie jak dezinformacja, kradzież danych, cyberataki czy szkodliwe treści to realne problemy, na które najmłodsi mogą natknąć się w Internecie. Choć w pełni zgadzam się, że istnieje pewna granica wieku, do której nie powinni oni mieć dostępu do social mediów, nie możemy jako dorośli demonizować Internetu. Rozwiązaniem nie powinno być całkowite “odcięcie” dzieci od tego cyfrowego środowiska, ale wyczulenie ich na potencjalne zagrożenia i edukacja, jak powinny im przeciwdziałać. Podstawą jest rozwinięcie umiejętności korzystania z informacji, czyli zdolności do ich wyszukiwania, analizowania i oceny – dodaje Adrienne Landry.

Świadomość cyfrowa – wyczulenie na zagrożenia

Jak zaznacza Adrienne Landry, rodzice powinni coraz częściej rozmawiać z dziećmi na temat podstawowych umiejętności cyfrowych potrzebnych w erze online.

– Dzisiejsza rzeczywistość jest nierozerwalnie związana ze światem cyfrowym. Aplikacje bankowe, rozkłady jazdy, plany zajęć dzieci, maile, komunikatory czy aplikacje rządowe – obecnie znaczna część naszych codziennych obowiązków odbywa się w Internecie. W związku z tym warto uczyć dzieci cyfrowych umiejętności, które będą im potrzebne w przyszłości. W świecie online istnieje wiele wartościowych źródeł wiedzy i aplikacji, które pomogą w rozwoju najmłodszych. Programy edukacyjne, platformy językowe czy popularnonaukowe treści na YouTube to miejsca, w których jednocześnie rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo ich dzieci, a dzieci – mogą rozwijać się i czerpać radość z poznawanych ciekawostek i wiedzy - mówi Landry.

Co ciekawe, jak wynika z raportu “Natsolatki 3.0” zrealizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, co trzecie dziecko (klasy 7-8 w szkole podstawowej) ma świadomość, że to ono samo ponosi odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w Internecie, natomiast co czwarty uważa, że osobami/ podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w sieci powinni być właściciele i administratorzy stron, portali i aplikacji. Oznacza to, że dzieci są stosunkowo świadome ewentualnych zagrożeń cyfrowych i ciążących na administratorach stron odpowiedzialności.

Ważne

Kluczowe wskazówki na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci

1. Buduj relację opartą na zaufaniu i otwartym dialogu

Najskuteczniejszym narzędziem ochrony jest rozmowa, która pozwala zrozumieć fascynacje i problemy dziecka w sieci. Zamiast tworzyć system zakazów, stań się dla dziecka przewodnikiem po cyfrowym świecie. Buduj taką atmosferę, by w razie zagrożenia lub popełnienia błędu, mogło się ono zwrócić o pomoc właśnie do Ciebie, a nie szukać jej w niewłaściwym miejscu.

2. Wybieraj bezpieczne środowiska cyfrowe

Korzystaj z aplikacji zaprojektowanych z myślą o dzieciach i przestrzegających przepisów o prywatności. Przykładem jest platforma Novakid, która oferuje trenerów AI i wirtualną rzeczywistość dostosowaną do procesów poznawczych najmłodszych, przy pełnym poszanowaniu praw autorskich i prywatności. Warto również stosować narzędzia kontroli rodzicielskiej i programy filtrujące, dopasowując ich „szczelność” do wieku dziecka.

3. Wykorzystuj media społecznościowe i AI jako pomocników, a nie substytuty

Technologia powinna wspierać naukę, a nie zastępować pracę indywidualną. Ważne jest uczenie dzieci rozpoznawania manipulacji, fałszywych wiadomości (fake news) i oceny wiarygodności źródeł przy użyciu nowoczesnych narzędzi, jak np. aplikacja Perplexity. Pomagaj dziecku odróżniać prawdę od fałszu, wskazując, że świat prezentowany w mediach nie zawsze odpowiada rzeczywistości.

4. Reaguj na każdą formę agresji i ucz cyfrowego savoir-vivre

Uświadamiaj dziecko, że nawet niewinny żart może eskalować w falę cyberprzemocy. Ucz zasad kulturalnego zachowania w sieci oraz reagowania na brak kultury u innych. W przypadku doświadczenia przemocy, doradź dziecku, by nie odpowiadało sprawcy, nie usuwało dowodów (zrzuty ekranu, wiadomości) i natychmiast poinformowało osobę dorosłą.

5. Dziel się najlepszymi praktykami i promuj pozytywne przykłady

Pokaż konstruktywną stronę Internetu: młodych ludzi promujących kulturę, walczących z cyberprzemocą czy dbających o ekologię. Pozytywne wzorce pomagają kształtować odpowiedzialnych obywateli cyfrowych i pokazują, że sieć może być miejscem rozwoju pasji oraz nawiązywania wartościowych relacji.

6. Ucz ochrony prywatności i świadomego budowania wizerunku

Pomóż dziecku zrozumieć konsekwencje publikowania prywatnych treści i zdjęć, które w internecie rozprzestrzeniają się błyskawicznie i są trudne do usunięcia. Wspólnie sprawdźcie ustawienia prywatności w serwisach społecznościowych i ustalcie zasady komunikacji z nieznajomymi. Uświadamiaj, że dbanie o własną prywatność to fundament bezpieczeństwa w świecie online.

Źródło:

Novakid

