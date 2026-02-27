W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do kontrowersji związanych z nową oceną funkcjonalną ucznia (OFU). Wiadomo już, że nie zostanie ona wprowadzona do szkół od 1 kwietnia 2026 roku.

Obawy rodziców o ocenę funkcjonalną ucznia (OFU)

O szczegóły dotyczące wprowadzenia oceny funkcjonalnej ucznia (OFU) zapytała w swojej interpelacji posłanka Magdalena Filipek-Sobczak. Zdaniem posłanki „szczególny niepokój budzi zakres informacji, które mają być gromadzone w ramach OFU. Projektowane rozwiązania przewidują analizę środowiska domowego ucznia, w tym relacji rodzinnych, sytuacji emocjonalnej, społecznej i ekonomicznej. Oznacza to instytucjonalizację gromadzenia danych wrażliwych dotyczących życia prywatnego dzieci i ich rodzin. W ocenie wielu ekspertów prowadzi to do faktycznej inwigilacji rodzin oraz naruszenia konstytucyjnego prawa do prywatności, a także zasad wynikających z przepisów RODO. Jednocześnie brak jest jasnych i jednoznacznych regulacji dotyczących odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych, czasu ich przechowywania oraz dostępu do nich”.

Jak podkreśliła Filipek-Sobczak, nowy system zamiast wyrównywać szanse, może utrwalać podziały społeczne i stygmatyzować dzieci pochodzące z rodzin w trudniejszej sytuacji życiowej.

Z tego powodu skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej kilka pytań m.in. o to dlaczego tak daleko idąca reforma, której wejście w życie zaplanowano na 1 kwietnia 2026 r., nie została poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi oraz pilotażem w wybranych regionach kraju.

„W mojej ocenie, bez zasadniczych zmian i rzetelnej debaty publicznej, wprowadzenie oceny funkcjonalnej ucznia w proponowanym kształcie grozi przekształceniem szkoły w instytucję nadzorującą życie rodzinne, zamiast środowiska wspierającego harmonijny rozwój dziecka” - pisze posłanka.

Ocena funkcjonalna ucznia obowiązkowa od 1 kwietnia 2026 r.? MEN odpowiada

Odpowiedź resortu edukacji okazała się bardzo krótka.

Ważne „Szanowna Pani Posłanko, ocena funkcjonalna ucznia nie będzie obowiązkowa od 1 kwietnia 2026 roku.” - odpisała wiceministra edukacji Izabela Ziętka

W odpowiedzi resort edukacji nie podał więcej szczegółów np. na temat tego czy zostanie zaplanowany nowy termin wprowadzenia tych zmian.

MEN: Celem oceny wsparcie ucznia

Plany wdrożenia reformy w szkołach od początku rodzą wiele kontrowersji. Już wcześniej MEN podkreślało, iż celem oceny funkcjonalnej miało być wsparcie ucznia, nie zaś oczernianie jego wyników.

W połowie lutego rzeczniczka prasowa MEN Ewelina Gorczyca przekazała PAP, że ocena funkcjonalna nie jest nową procedurą ani nową oceną w rozumieniu szkolnym i nie stanowi nowego obowiązku dla nauczycieli. Nie jest również nowym systemem oceniania uczniów.

„W praktyce jest to nazwanie i uporządkowanie działań, które nauczyciele wykonują od lat – obserwowania funkcjonowania ucznia w szkole, jego relacji rówieśniczych, zachowania czy trudności edukacyjnych. Dotychczas odbywało się to w mniej ustandaryzowanej formie, często w postaci notatek i rozmów zespołów nauczycielskich” - podkreśliła rzeczniczka.

I dodała, że korzystanie z narzędzi oceny funkcjonalnej jest całkowicie dobrowolne i nieobowiązkowe. Rzeczniczka MEN wyjaśniła, że kwestionariusze obserwacyjne mogą uwzględniać wyłącznie informacje mające realny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole np. długotrwałą nieobecność rodzica czy trudną sytuację losową.

„Nie obejmują diagnozowania rodziny, ingerowania w życie prywatne ani pytań o poglądy czy światopogląd. Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o rzekomych kontrolach w domach rodziców czy ocenianiu kompetencji wychowawczych są nieprawdziwe” - oświadczyła Gorczyca.

Źródło: Infor.pl/ PAP