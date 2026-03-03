Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację

Resort nauki planuje wprowadzić nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów przez cudzoziemców. Nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie ma związek z cyfryzacją procedur legalizacji pobytu w Polsce.

Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z listopada 2025 roku, która wprowadza elektroniczny system składania wniosków o pobyt za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw, prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. W nowym systemie dotychczasowe papierowe zaświadczenia przy wnioskach o pobyt czasowy zostaną zastąpione załącznikiem wypełnianym online przez uczelnię.

Nowy wzór zaświadczenia – szczegóły

Zaświadczenie według nowego wzoru będzie wymagane w postępowaniach o wydanie wizy krajowej z adnotacją „student”. Dokument ten musi przedłożyć cudzoziemiec ubiegający się o wizę w celu odbycia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Nowy wzór zaświadczenia przewiduje szerszy zakres danych niż dotychczasowy dokument. Uczelnie będą musiały podawać m.in. numer PESEL studenta (o ile go posiada), numer REGON jednostki, a także jej adres e-mail i numer telefonu. Wprowadzono również możliwość wpisania więcej niż jednego imienia oraz więcej niż jednego obywatelstwa posiadacza wizy.

W dokumencie znajdą się także precyzyjne daty rozpoczęcia kształcenia oraz planowanego ukończenia studiów, zamiast stosowanego wcześniej ogólnego określenia okresu trwania nauki. Zaktualizowano terminologię, zastępując „rodzaj studiów” pojęciem „poziom studiów”, zgodnie z obowiązującymi przepisami o szkolnictwie wyższym.

Zakres zmian – dotyczy 351 uczelni i 192 szkół doktorskich

Według danych resortu, nowe przepisy obejmą 351 uczelni oraz 192 podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Zmiana dotyczy dużej grupy osób – w roku akademickim 2024/2025 w Polsce kształciło się około 107 tysięcy cudzoziemców.

Konsultacje projektu rozporządzenia trwają do 13 marca br. (PAP)