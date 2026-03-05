Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3

Polska uwielbia walczyć ze skutkami, ale z przyczynami radzi sobie fatalnie. Gdy publikowane są kolejne alarmujące dane o nadwadze najmłodszych, politycy ogłaszają programy zdrowotne, a szkoły szykują się na nowy przedmiot: edukację zdrowotną. W debacie publicznej jak mantra padają słowa: dieta, cukier, smartfony. Rzadziej mówi się o brutalnym fakcie: w międzyczasie po cichu rozmontowano kluczowy element systemowego budowania nawyków – profesjonalne wychowanie fizyczne w klasach 1–3.

To nie była drobna korekta organizacyjna. To błąd strukturalny, za który zapłacimy zdrowiem przyszłych pokoleń i miliardami z budżetu państwa.

Statystyka klęski

Dane z programu WHO COSI są bezlitosne: 35,6 proc. ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub otyłość. W praktyce oznacza to, że w statystycznej klasie szkoły podstawowej niemal co trzecie dziecko zmaga się z nadmierną masą ciała. Problem mocniej uderza w chłopców (38,8 proc.) niż w dziewczynki (32,2 proc.).



Jeszcze trzy dekady temu rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Od początku lat 90. poziom otyłości wśród dzieci wzrósł o ponad 130 procent. Pediatrzy mówią wprost o epidemii chorób metabolicznych – problemach, które jeszcze niedawno rezerwowaliśmy wyłącznie dla dorosłych. To już nie jest kwestia estetyki czy stylu życia. To stan wyższej konieczności w zdrowiu publicznym.

Złote okno rozwoju

W edukacji nikt nie kwestionuje, że klasy 1–3 to fundament nauki czytania i liczenia. Dokładnie tak samo jest z ruchem. Między 6. a 9. rokiem życia otwiera się tzw. „złote okno”: krytyczny czas na naukę koordynacji, zrozumienie pracy zespołowej i wykształcenie prawidłowych wzorców ruchowych.



To moment, w którym dziecko albo odkryje radość z aktywności, albo uzna ruch za zło konieczne. Jeśli w tym wieku kontakt ze sportem jest przypadkowy, sporadyczny i pozbawiony profesjonalnego nadzoru, powstaje luka kompetencyjna, której w wieku nastoletnim często nie da się już zasypać.

Sport teoretyczny, czyli lekcja w ławce

Obecna odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten kryzys brzmi niemal jak żart: wprowadzenie przedmiotu „edukacja zdrowotna”. Dzieci dowiedzą się z podręczników, ile kalorii ma jabłko i dlaczego cukier jest szkodliwy. To klasyczny przykład „teoretyzowania” problemu.



Mamy sytuację kuriozalną: polska szkoła chce uczyć o zdrowiu „na sucho”. To tak, jakbyśmy zlikwidowali lekcje informatyki z komputerami, a w zamian wprowadzili przedmiot „teoria programowania z tablicy”. Zamiast pocić się na boisku pod okiem trenera, który skoryguje postawę i zarazi pasją, uczeń dostanie kolejną godzinę w dusznej sali, by posłuchać o tym, że sport to zdrowie. Chcemy leczyć epidemię otyłości za pomocą definicji, podczas gdy klucz do zdrowia – profesjonalny WF – leży odłogiem.

Najdroższa oszczędność państwa

W większości polskich szkół zajęcia ruchowe w najmłodszych klasach prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Nie dlatego, że mają ku temu specjalistyczne przygotowanie. Dlatego, że tak jest taniej. Z punktu widzenia budżetu to prosta matematyka: jeden etat mniej, kilka godzin „dorzuconych” do pensum.



To jednak klasyczna oszczędność pozorna. Brak profesjonalnego wychowania fizycznego w klasach 1–3 generuje lawinę kosztów:

- drastyczny spadek sprawności ogólnej młodzieży,

- plagę zwolnień lekarskich w starszych klasach (uczeń, który nie czuje się sprawny, unika WF-u),

- rosnące wydatki na leczenie cukrzycy typu II, nadciśnienia i wad postawy,

- kryzys zdrowia psychicznego wynikający z braku endorfin i izolacji społecznej.



Państwo „oszczędza” kilka tysięcy złotych na etacie wuefisty, by po latach wydawać miliardy na ratowanie niewydolnego systemu ochrony zdrowia.

Fachowiec zamiast „pani od wszystkiego”

Dobry nauczyciel WF w najmłodszych klasach nie jest od „rzucenia piłki”. Jego rola to diagnostyka wad postawy, budowanie poczucia sprawczości i pokazywanie różnych dyscyplin sportu. Dziecko, które w wieku siedmiu lat poczuje się pewnie w ruchu, ma wielokrotnie większą szansę, że jako siedemnastolatek nie przyniesie zwolnienia z zajęć. Bez tego fundamentu produkujemy pokolenie „zwolnione z własnego ciała”.

Prosta recepta

Otyłość dzieci nie jest winą dzieci. One nie projektują programów nauczania ani nie decydują o etatach. Jeśli państwo wycofuje fachowców z momentu, w którym kształtują się nawyki, to de facto samo projektuje przyszłą epidemię.



Rozwiązanie nie wymaga wielopiętrowych strategii. Potrzeba jednej, oczywistej reformy: obowiązkowego wychowania fizycznego prowadzonego przez nauczycieli WF (specjalistów) już od pierwszej klasy. Tak jak nie powierzamy nauki fizyki czy matematyki przypadkowym osobom, tak nie możemy powierzać fizycznego rozwoju dzieci amatorom. Bez tej zmiany każde kolejne pokolenie będzie słabsze, cięższe i bardziej schorowane. A wtedy żadna „edukacja zdrowotna” nam już nie pomoże.



Grzegorz Prigan, adwokat i menedżer