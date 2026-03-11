REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?

Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?

11 marca 2026, 12:45
[Data aktualizacji 11 marca 2026, 12:53]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
uczniowie Barbara Nowacka MEN ocena z zachowania podstawa programowa szkoła edukacja
Czy MEN zmieni system oceny zachowania uczniów w szkołach?
Zdaniem Barbary Nowackiej, szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”. Czy to oznacza, że resort planuje zmiany w tym zakresie?

Nowacka: Bez szacunku nie ma dobrze zbudowanej relacji

Minister edukacji narodowej wzięła udział w VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka pt. „Prawa człowieka do dobrostanu”, która odbyła się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Nowacka zaznaczyła, że debata o prawach człowieka wymaga przede wszystkim szacunku, który jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa.

- Bez szacunku nie ma żadnej dobrze zbudowanej relacji. Bez szacunku do drugiego człowieka trudno mówić o prawach człowieka, bo prawa człowieka powstały również z idei szacunku do różnorodności i różnych doświadczeń – mówiła.

Szefowa MEN zaznaczyła, że szkoła pomaga nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale uczy też budowania relacji międzyludzkich. - Sztuką jest tak kształtować relacje, by każdy, czy to kolega, koleżanka, nauczyciel, czy osoba spotkana przypadkiem, czuła się w naszym towarzystwie dobrze - dodała.

Prawo do dobrostanu psychicznego

W rozmowie z młodzieżą minister edukacji podkreśliła znaczenie prawa do dobrostanu psychicznego uczniów, wskazując, że jego realizacja jest ważniejsza niż formalne zapisanie w przepisach oświatowych. Zwróciła przy tym uwagę, że samo pojęcie dobrostanu stało się przedmiotem sporów politycznych.

Nowacka podkreśliła, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mieć dostęp do wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. - Bez zdrowia psychicznego ciężko mówić o budowaniu silnego, odpornego społeczeństwa – powiedziała.

Brak dostępu do psychologów szkolnych

Kolejnym problemem poruszonym przez uczniów był dostęp do psychologów szkolnych. Minister przyznała, że w wielu regionach wciąż brakuje specjalistów, zwłaszcza takich, którzy chcieliby pracować w placówkach oświatowych.

- Są nadal takie regiony, to przede wszystkim południe Polski, województwo podkarpackie, które ma po prostu w ogóle najmniej psychologów - dodała.

Jednocześnie zaznaczyła, że psycholog to wsparcie w kryzysie, ale nie leczenie przyczyn problemów młodzieży. Podkreśliła też potrzebę dobrze zorganizowanego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, którzy są szczególnie narażenia na wypalenie zawodowe.

Podstawowa rola szkoły

W trakcie spotkania uczniowie zwrócili również uwagę na przeciążenie materiałem i presję ocen. Nowacka podkreśliła, że zdobywanie wiedzy jest podstawową rolą szkoły. - Co do zasady szkoła musi wymagać i musi dostarczać wiedzę - dodała.

Powiedziała jednak, że w przeszłości podstawa programowa była nadmiernie rozbudowywana i zapowiedziała zmiany w ramach reformy „Kompas Jutra”. Jak wyjaśniła, celem jest ograniczenie powtarzających się treści i wprowadzenie bardziej spójnego, modułowego układu nauczania, aby dzieci i młodzież lepiej rozumieli sens i powiązania między poszczególnymi zagadnieniami.

- Chcemy przygotować zmiany w taki sposób, żeby przywrócić sens uczenia się, nie robiąc wielkiej wywrotki całego systemu – powiedziała.

Dlaczego ocena z zachowania to przeżytek

Nowacka była też pytana o punktowy system oceniania zachowania uczniów w szkołach. Powiedziała, że jej zdaniem „ocena z zachowania to jest jakiś przeżytek”.

- Nie będziemy tego na razie zmieniać, bo budzi to bardzo duże emocje społeczne. Natomiast są dwa kraje, w których w ogóle występuje ocena z zachowania – to jest Polska i Białoruś. Nie jestem przekonana, że to idealne towarzystwo dla nas - dodała szefowa MEN.

Źródło: PAP
