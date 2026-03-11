Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Interpelacja w sprawie ulg i zniżek dla nauczycieli

Poseł Daria Gosek-Popiołek zapytała w interpelacji poselskiej o kwestię rozszerzenia katalogu ulg i zniżek przysługujących nauczycielom, w szczególności tych dotyczących komunikacji miejskiej, transportu kolejowego, dostępu do kultury oraz obiektów sportowych. „Wprowadzenie legitymacji nauczycielskiej do aplikacji mObywatel stworzyło wyjątkową okazję do wdrożenia spójnego systemu zniżek oraz do rozszerzenia ich katalogu” – argumentowała posłanka.

Parlamentarzystka zauważyła, że niektóre miasta oferują tej grupie zawodowej zniżki na przejazdy komunikacją miejską, jednak nie istnieje jeden spójny system, który regulowałby powyższą kwestię. „Nauczyciele poloniści bardzo często udają się do kina, teatru, muzeum czy na wystawę, aby ocenić jakość i bezpieczeństwo treści, zanim zdecydują o wyjściu klasowym, przez co ponoszą koszty z własnych budżetów” – wskazała Gosek-Popiołek.

Legitymacja nauczycielska w mObywatelu potwierdza zatrudnienie

Odpowiedzi w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielił wiceminister Henryk Kiepura. Wyjaśnił, że mLegitymacja nauczycielska potwierdza jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, a nie przyznaje prawa do zniżek.

„Uprawnienia nauczycieli do ulg wynikają z odrębnych przepisów bądź rozstrzygnięć określonych instytucji, np. kwestię ulg należnych w transporcie publicznym reguluje ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która należy do właściwości ministra właściwego do spraw transportu. Kwestia uprawnień do ulgowych przejazdów czy też ulg oferowanych przez instytucje kultury lub obiekty sportowe nie mieści się w zakresie kompetencji Ministra Edukacji” – zaznaczył Kiepura.

Wiceminister zaznaczył jednak, że resort edukacji „deklaruje wsparcie każdego rozwiązania właściwych organów władzy publicznej dotyczącego rozszerzenia ulg i specjalnych ofert dla nauczycieli”.