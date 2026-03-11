REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?

Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 07:10
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
nauczyciele legitymacja służbowa nauczyciela mLegitymacja nauczycielska ulgi zniżki interpelacja poselska
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Interpelacja w sprawie ulg i zniżek dla nauczycieli

Poseł Daria Gosek-Popiołek zapytała w interpelacji poselskiej o kwestię rozszerzenia katalogu ulg i zniżek przysługujących nauczycielom, w szczególności tych dotyczących komunikacji miejskiej, transportu kolejowego, dostępu do kultury oraz obiektów sportowych. „Wprowadzenie legitymacji nauczycielskiej do aplikacji mObywatel stworzyło wyjątkową okazję do wdrożenia spójnego systemu zniżek oraz do rozszerzenia ich katalogu” – argumentowała posłanka.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Parlamentarzystka zauważyła, że niektóre miasta oferują tej grupie zawodowej zniżki na przejazdy komunikacją miejską, jednak nie istnieje jeden spójny system, który regulowałby powyższą kwestię. „Nauczyciele poloniści bardzo często udają się do kina, teatru, muzeum czy na wystawę, aby ocenić jakość i bezpieczeństwo treści, zanim zdecydują o wyjściu klasowym, przez co ponoszą koszty z własnych budżetów” – wskazała Gosek-Popiołek.

Legitymacja nauczycielska w mObywatelu potwierdza zatrudnienie

Odpowiedzi w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielił wiceminister Henryk Kiepura. Wyjaśnił, że mLegitymacja nauczycielska potwierdza jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, a nie przyznaje prawa do zniżek.

Uprawnienia nauczycieli do ulg wynikają z odrębnych przepisów bądź rozstrzygnięć określonych instytucji, np. kwestię ulg należnych w transporcie publicznym reguluje ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która należy do właściwości ministra właściwego do spraw transportu. Kwestia uprawnień do ulgowych przejazdów czy też ulg oferowanych przez instytucje kultury lub obiekty sportowe nie mieści się w zakresie kompetencji Ministra Edukacji” – zaznaczył Kiepura.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Wiceminister zaznaczył jednak, że resort edukacji „deklaruje wsparcie każdego rozwiązania właściwych organów władzy publicznej dotyczącego rozszerzenia ulg i specjalnych ofert dla nauczycieli”.

Powiązane
Nikt nie chce być likwidatorem szkoły. W Polsce funkcjonuje 131 szkół, w których uczy się poniżej 25 dzieci
Nikt nie chce być likwidatorem szkoły. W Polsce funkcjonuje 131 szkół, w których uczy się poniżej 25 dzieci
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Samorządy organizują dodatkową lekcję religii. Czy przysługuje im rekompensata finansowa?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Legitymacja służbowa nauczyciela potwierdza zatrudnienie. Czy przyznaje prawa do ulg i zniżek?
11 mar 2026

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie wiążą faktu posiadania przez nauczyciela legitymacji z prawem do określonych ulg. Zarówno mLegitymacja jak i legitymacja służbowa nauczyciela w postaci karty potwierdzają jedynie zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
Uczniowie mogą zwolnić się z lekcji, a nauczyciele nie mogą im odmówić
10 mar 2026

Tematyka związana z organizacją w szkołach lekcji religii budzi w ostatnim czasie wiele emocji. Tymczasem zbliża się Wielkanoc, a wraz z nią planowa prac szkół zostanie zakłócona by umożliwić uczniom uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice alarmują, że w tym zakresie niezbędne jest odgórne ustalenie zasad działania.
Nowy dodatek dla nauczycieli realizujących edukację włączającą? Do MEN wpłynął wniosek w sprawie zmiany przepisów
10 mar 2026

Czy nauczyciele pracujący w modelu edukacji włączającej powinni otrzymywać dodatek za warunki pracy? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć resort edukacji, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie analizy porównawczej warunków pracy tych nauczycieli i nauczycieli szkół specjalnych.
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
10 mar 2026

Rodzice często nie wiedzą, że przez sześć miesięcy od ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty mają prawo stanąć "oko w oko" z arkuszem, który zadecydował o ocenie ich dziecka. To nie tylko formalność – to realna szansa, by sprawdzić, czy żadna pomyłka nie zaniżyła wyniku dziecka i de facto nie zdecydowała o dalszym wyborze szkoły a nawet przyszłości zawodowej. Jednak procedura jest i trzeba jej dochować. Zatem jak kształtuje się wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – jakie są prawa ucznia i rodzica?

REKLAMA

Jak dostać się do liceum wojskowego? Rekrutacja do liceów w Warszawie i Dęblinie
10 mar 2026

Poza klasami o profilu mundurowym oraz klasami przygotowania wojskowego dla nastolatków którzy chcą wiązać swoją przyszłość z wojskiem istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceach wojskowych. Takie szkoły są w Polsce dwie: w Warszawie wojskowe ogólnokształcące liceum informatyczne i w Dęblinie – liceum lotnicze. Są związane z wyższymi szkołami wojskowymi.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Doktoranci będą mogli otrzymać zapomogę w trudnej sytuacji
09 mar 2026

W poniedziałek, 9 marca 2026 r. kancelaria prezydenta poinformowała, że Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem nowelizacji jest umożliwienie przyznania zapomogi doktorantowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
Szkoły średnie: klasy mundurowe i przygotowania wojskowego
08 mar 2026

Sytuacja geopolityczna oraz stabilność zatrudnienia powoduje wzrost zainteresowania klasami przygotowania wojskowego czy o profilu mundurowym. Organizowane są w szkołach w całej Polsce i kierowane są zarówno do chłopców jak i do dziewczynek.
Zalety klasy integracyjnej w szkole średniej
07 mar 2026

Klasy integracyjne są tworzone przede wszystkim z myślą o uczniach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacji wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Niemniej jednak jak z samej nazwy wynika uczęszczają tam dzieci które takich zaleceń nie posiadają. Mimo to klasa integracyjna może być dla takiego ucznia korzystnym wyborem.

REKLAMA

Czy wybieranie drużyn na WF-ie utrwala podziały, obniża samoocenę i jest źródłem konfliktów?
07 mar 2026

Czy wybór drużyn przez kapitanów-uczniów ma destrukcyjny wpływ na psychikę dzieci i młodzieży i stanowi zarzewie konfliktów? Do MEN trafiła petycja dotycząca tej problematyki. Jej autor wnioskuje o podjęcie konkretnych działań.
Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA