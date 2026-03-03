REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną

Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 marca 2026, 14:53
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
hulajnoga elektryczna
hulajnoga elektryczna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie coraz częściej docierają do placówek hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniami transportu osobistego. Z uwagi na coraz większą ilość urazów z tym związanych zmieniono przepisy aby wymusić poprawę bezpieczeństwa poruszania się.

Zobacz również:

Nowy zakaz dotyczący hulajnóg elektrycznych

W pierwszej kolejności z uwagi na znaczną ilość wypadków dzieci poniżej lat trzynastu do przepisów dotyczących ruchu drogowego wprowadzono zakaz kierowania bez nadzoru przez nie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Tym samym od dziś tylko uczeń najstarszych klas szkoły podstawowej może dojechać za pomocą tych urządzeń do szkoły.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Przez hulajnogę elektryczną rozumie się pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Z powyższego uregulowania wynika że hulajnogą elektryczną nie można przewozić drugiej osoby.

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie nie mający siedzenia i pedałów przeznaczony do poruszanie się tylko przez kierującego (hoverboardy, monocykle,segwaye, deski elektryczne).

Należy zwrócić uwagę, że przez pojęcie droga należy rozumieć jako cały obszar usytuowany w pasie drogowym i przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Tym samym drogą jest nie tylko jezdnia ale i pobocze, chodnik i ścieżka rowerowa.

REKLAMA

Możliwość poruszania się ucznia hulajnogą elektryczną pod opieką dorosłych

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku rowerów dopuszczono wszakże do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w strefie zamieszkania przez dziecko w wieku do 13 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) lub inne drogi (np. wewnętrzne), na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Tym samym praktycznie każdy wyjazd hulajnogą elektryczną bądź urządzeniem transportu osobistego młodszego dziecka poza własną posesję jeśli mieszka w domu jednorodzinnym wymaga nadzoru osoby dorosłej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

Art. 33 d Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu wprowadzonym ustawą o zmianie ustaw-prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 17.10.2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1676)

Powiązane
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
Dzieci w Internecie: Świadoma edukacja zamiast zakazów
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat? Polacy nie mają wątpliwości
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
Szkoły bez telefonów? MEN planuje zmiany w podstawówkach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Egzamin ósmoklasisty a uczniowie z orzeczeniem - szczególne zasady. Pełna lista ułatwień na 2026 rok
03 mar 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła zasady dostosowania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2025/2026. Uczniowie z orzeczeniami, opiniami poradni i zaświadczeniami lekarskimi mogą liczyć na dłuższy czas pracy, dostosowane arkusze, nauczyciela wspomagającego czy osobną salę. Ułatwienia dotyczą kilkunastu grup zdających - m.in. osób z niepełnosprawnościami, dysleksją i cudzoziemców.
Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Kiedy maturzyści kończą szkołę?
03 mar 2026

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2026? Inny jest termin dla uczniów klas maturalnych. Kiedy maturzyści kończą szkołę? W tym roku wakacje będą dłuższe niż rok temu.
Nowy wzór zaświadczenia dla obcokrajowców studiujących w Polsce. Resort usprawnia legalizację
03 mar 2026

Resort nauki planuje wprowadzić nowy wzór zaświadczenia o przyjęciu lub kontynuacji studiów przez cudzoziemców. Nowy projekt rozporządzenia w tej sprawie ma związek z cyfryzacją procedur legalizacji pobytu w Polsce.
Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną
03 mar 2026

Uczniowie coraz częściej docierają do placówek hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniami transportu osobistego. Z uwagi na coraz większą ilość urazów z tym związanych zmieniono przepisy aby wymusić poprawę bezpieczeństwa poruszania się.

REKLAMA

Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
02 mar 2026

Organizacja roku szkolnego dla maturzystów jest inna niż w przypadku uczniów na pozostałych etapach edukacji. Kiedy zakończą oni naukę w szkołach i otrzymają świadectwa? W przypadku matury 2026 ważne będą co najmniej dwa terminy.
Trzy istotne badania edukacyjne w szkołach podstawowych. Oto szczegóły i terminy
02 mar 2026

W marcu w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną trzy ważne badania edukacyjne: badanie główne Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu - PIRLS oraz badania pilotażowe TIMSS 2007 i ICCS 2027, w których badane są kompetencje matematyczne, przyrodnicze oraz obywatelskie.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne: Mniej osób, ale wyższe kwoty. ZUS podał dane
02 mar 2026

W grudniu 2025 r. nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 9,9 tys. osób – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Przeciętna wysokość kompensówki w tym miesiącu wyniosła 4270,96 zł.
Jak wybrać szkołę średnią – kryteria nie związane z punktami na egzaminie ósmoklasisty
02 mar 2026

Uczniowie klas ósmych stoją przed wyborem szkół średnich gdzie będą się uczyć a przede wszystkim spędzać dużo czasu przez kolejne lata. Należy pamiętać, że przesłanką podjęcia decyzji która ze szkół jest tą najodpowiedniejszą decydują nie tylko wyniki matur, ale wiele elementów o różnej wadze dla każdego dziecka.

REKLAMA

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – komu przysługuje
01 mar 2026

Daty w którym ma się odbyć egzamin ósmoklasisty wiadome są z dużym wyprzedzeniem (w roku 2026 to od 11 do 13 maja). Niemniej jednak mogą wystąpić pewne okoliczności powodujące że uczeń nie może przystąpić do tego egzaminu w całości lub w części albo zmuszony jest przerwać jego pisanie.
Obowiązkowa ocena funkcjonalna ucznia jednak nie od 1 kwietnia. Jest odpowiedź MEN
27 lut 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do kontrowersji związanych z nową oceną funkcjonalną ucznia (OFU). Wiadomo już, że nie zostanie ona wprowadzona do szkół od 1 kwietnia 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA