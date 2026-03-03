Od dziś młodsze dzieci nie dojadą do szkoły hulajnogą elektryczną

Uczniowie coraz częściej docierają do placówek hulajnogami elektrycznymi lub urządzeniami transportu osobistego. Z uwagi na coraz większą ilość urazów z tym związanych zmieniono przepisy aby wymusić poprawę bezpieczeństwa poruszania się.

Nowy zakaz dotyczący hulajnóg elektrycznych

W pierwszej kolejności z uwagi na znaczną ilość wypadków dzieci poniżej lat trzynastu do przepisów dotyczących ruchu drogowego wprowadzono zakaz kierowania bez nadzoru przez nie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Tym samym od dziś tylko uczeń najstarszych klas szkoły podstawowej może dojechać za pomocą tych urządzeń do szkoły.

Przez hulajnogę elektryczną rozumie się pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Z powyższego uregulowania wynika że hulajnogą elektryczną nie można przewozić drugiej osoby.

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie nie mający siedzenia i pedałów przeznaczony do poruszanie się tylko przez kierującego (hoverboardy, monocykle,segwaye, deski elektryczne).

Należy zwrócić uwagę, że przez pojęcie droga należy rozumieć jako cały obszar usytuowany w pasie drogowym i przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Tym samym drogą jest nie tylko jezdnia ale i pobocze, chodnik i ścieżka rowerowa.

Możliwość poruszania się ucznia hulajnogą elektryczną pod opieką dorosłych

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku rowerów dopuszczono wszakże do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w strefie zamieszkania przez dziecko w wieku do 13 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) lub inne drogi (np. wewnętrzne), na których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy są oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Tym samym praktycznie każdy wyjazd hulajnogą elektryczną bądź urządzeniem transportu osobistego młodszego dziecka poza własną posesję jeśli mieszka w domu jednorodzinnym wymaga nadzoru osoby dorosłej.

