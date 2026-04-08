REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?

Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 kwietnia 2026, 09:10
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.

Wprowadzone zmiany w zakresie wydania orzeczeń m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych mają na celu uelastycznienie możliwości działania tych placówek oraz lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Zespół orzekający w poradni

Załączona dokumentacja medyczna będzie miała charakter pomocniczy, a nie decydujący przy złożeniu wniosku, natomiast lekarz będzie członkiem zespołu orzekającego jedynie wtedy, gdy takie dokumenty zostaną złożone. Dodatkowo, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym będzie mógł brać udział asystent międzykulturowy, osoba władającą językiem kraju pochodzenia dziecka, tłumacz języka migowego oraz osoba wykonującą zawód medyczny w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ostatni z wymienionych członków będzie miał możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu zdalnie.

Dokumenty w formie elektronicznej

Wprowadzono możliwości również elektronicznego składania wniosku co spowoduje doręczenie elektroniczne oraz uwierzytelnianie dokumentów w ten sposób.

Dokumenty niezbędne

Doprecyzowano wymogi w zakresie zgód i oświadczeń dotyczących osób biorących udział w posiedzeniu komisji. Do podpisania wniosku będą zobowiązani oboje rodzice. Gdy zrobi to tylko jeden, będzie musiał złożyć oświadczenie, wyjaśniające brak podpisu drugiego rodzica. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, gdy rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej jest pomijany, a nawet o podejmowanych działaniach nie wie.

REKLAMA

Zaświadczenie o stanie zdrowia będzie obowiązkowym dokumentem załączonym do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez lekarza specjalistę odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności ewentualnie lekarza w trakcie specjalizacji, ale jedynie takiego którego porada jest sfinansowana ze środków publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo placówki oświatowe, będą zobowiązane do przekazywania do poradni informacji o funkcjonowaniu ucznia, która będzie uwzględniana w trakcie procesu diagnozy.

Określono, jak należy przeprowadzać diagnozę funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz należących do mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz osób, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Przekazanie orzeczenia

Stanie się obowiązkowe przekazywanie orzeczeń do placówki oświatowej do której uczęszcza uczeń. Rodzice składając wniosek wyrażą zgodę, jej nieudzielenie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zmiany od nowego roku szkolnego

Istotna zmiana, która wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, to wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla miejsca zamieszkania, a nie jak obecnie siedziby placówki edukacyjnej. Nadal będą mogły funkcjonować poradnie specjalistyczne, które do tej pory wydawały orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, przy czym organ prowadzący te poradnie określi teren ich działalności.

Również od 1 września 2026 roku placówki oświatowe, będą przekazywać do poradni informację o funkcjonowaniu ucznia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 2.03.2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 428)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA