Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.

Wprowadzone zmiany w zakresie wydania orzeczeń m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych mają na celu uelastycznienie możliwości działania tych placówek oraz lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych.

Zespół orzekający w poradni

Załączona dokumentacja medyczna będzie miała charakter pomocniczy, a nie decydujący przy złożeniu wniosku, natomiast lekarz będzie członkiem zespołu orzekającego jedynie wtedy, gdy takie dokumenty zostaną złożone. Dodatkowo, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym będzie mógł brać udział asystent międzykulturowy, osoba władającą językiem kraju pochodzenia dziecka, tłumacz języka migowego oraz osoba wykonującą zawód medyczny w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ostatni z wymienionych członków będzie miał możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu zdalnie.

Dokumenty w formie elektronicznej

Wprowadzono możliwości również elektronicznego składania wniosku co spowoduje doręczenie elektroniczne oraz uwierzytelnianie dokumentów w ten sposób.

Dokumenty niezbędne

Doprecyzowano wymogi w zakresie zgód i oświadczeń dotyczących osób biorących udział w posiedzeniu komisji. Do podpisania wniosku będą zobowiązani oboje rodzice. Gdy zrobi to tylko jeden, będzie musiał złożyć oświadczenie, wyjaśniające brak podpisu drugiego rodzica. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, gdy rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej jest pomijany, a nawet o podejmowanych działaniach nie wie.

Zaświadczenie o stanie zdrowia będzie obowiązkowym dokumentem załączonym do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, wydane przez lekarza specjalistę odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności ewentualnie lekarza w trakcie specjalizacji, ale jedynie takiego którego porada jest sfinansowana ze środków publicznych.

Dodatkowo placówki oświatowe, będą zobowiązane do przekazywania do poradni informacji o funkcjonowaniu ucznia, która będzie uwzględniana w trakcie procesu diagnozy.

Określono, jak należy przeprowadzać diagnozę funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz należących do mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz osób, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Przekazanie orzeczenia

Stanie się obowiązkowe przekazywanie orzeczeń do placówki oświatowej do której uczęszcza uczeń. Rodzice składając wniosek wyrażą zgodę, jej nieudzielenie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Zmiany od nowego roku szkolnego

Istotna zmiana, która wejdzie w życie od nowego roku szkolnego, to wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne właściwe dla miejsca zamieszkania, a nie jak obecnie siedziby placówki edukacyjnej. Nadal będą mogły funkcjonować poradnie specjalistyczne, które do tej pory wydawały orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, przy czym organ prowadzący te poradnie określi teren ich działalności.

Również od 1 września 2026 roku placówki oświatowe, będą przekazywać do poradni informację o funkcjonowaniu ucznia.