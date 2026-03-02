REKLAMA

Jak wybrać szkołę średnią – kryteria nie związane z punktami na egzaminie ósmoklasisty

Jak wybrać szkołę średnią – kryteria nie związane z punktami na egzaminie ósmoklasisty

02 marca 2026, 07:52
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Jak wybrać szkołę średnią
Uczniowie klas ósmych stoją przed wyborem szkół średnich gdzie będą się uczyć a przede wszystkim spędzać dużo czasu przez kolejne lata. Należy pamiętać, że przesłanką podjęcia decyzji która ze szkół jest tą najodpowiedniejszą decydują nie tylko wyniki matur, ale wiele elementów o różnej wadze dla każdego dziecka.

Oczywistym wydaje się że istotnym czynnikiem wyboru szkoły są nie tylko wyniki egzaminu ósmoklasisty, ale dostępność komunikacyjna, która jest ważniejsza niż sam czas dojazdu czy odległość. Czasem brany jest pod uwagę chęć kontynuowania nauki z dotychczasowymi kolegami z klasy czy szkoły albo wielkość placówki. Z uwagi na fakt, iż aktualnie przeważają szkoły ogólnokształcące starają się wyróżnić nie tylko ofertą edukacyjną ale i innymi elementami.

Możliwość ustalenia kryteriów wyboru

Chcą ułatwić uczniom wybór m.st. Warszawa stworzyło program nazwany Klimatyczna mapa szkół dedykowany wszystkim szkołom średnim w mieście (również technikom i szkołom branżowym) do którego przystąpiło 80 % placówek. Jest to jedyna tak rozbudowana funkcjonalność w Polsce, dodatkowo przygotowana przez organ prowadzący.

Szczegółowe kryteria wyboru szkoły

Najpierw zdefiniowano jakie grupy elementów mogą być istotne przy wyborze szkoły tj: udogodnienia, aktywność społeczna, dodatkowa aktywność, projekty edukacyjne (wymieniono sześć), posiłki, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami głównie narządów ruchu, pracownicy wspierający ucznia, bezpieczeństwo oraz wielkość placówki. Najbardziej rozbudowana jest kategoria udogodnienia – wybrać można szkołę ze strefą ciszy, miejscem na odpoczynek, „cichymi dzwonkami”, wifi czy szafkami dla uczniów, różową skrzyneczką, stojakami rowerowymi, infrastrukturą sportowo-rekreacyjną dostępną także podczas przerw, zielenią na terenie szkoły z której mogą korzystać uczniowie. Grupa aktywność społeczna to nie tylko wolontariat ale i wyjazdy integracyjne oraz współpraca z instytucjami pozaszkolnymi. Dodatkowe aktywność to koła zainteresowań i naukowe, zajęcia specjalistyczne (TUS, z logopedą) oraz edukacja antydyskryminacyjna. Zestawienia jeśli chodzi o posiłki nie tylko wskazuje w której placówce jest bufet szkolny czy stołówka tudzież sklepik oraz źródełko wody pitnej, ale umożliwia ustalenie gdzie są podawane posiłki wegetariańskie i wegańskie. Można ustalić czy w szkole jest funkcja rzecznika praw uczniowskich, pomoc pielęgniarki, psychologa, pedagoga lub osoby zaufanej. Zainteresowani poziomem bezpieczeństwa mogą zweryfikować istnienie monitoringu, dostępu do budynku na kartę, rejestracji gości przy wejściu. Szkoły są podzielone na takie do 500, następnie do 1000 uczniów oraz największe.

Podsumowanie

Klimatyczna mapa szkół jest sprzężona z mapą stolicy i po dokonaniu wyboru najistotniejszych kryteriów - możliwe jest kilka z każdej kategorii o ile się wzajemnie nie wykluczają - pokazuje się lokalizacja pożądanych placówek. Bardzo szerokie kryteria mają charakter obiektywny i są prezentowane przez organ prowadzący, informacji jednak nie są pełne np. czy w placówce odbywają się jakieś aktywności związane z teatrem. Ze zrozumiałych względów klimatyczna mapa szkół nie zawiera informacji dotyczących atmosfery jako elementu ocenianego przez uczniów a także związanych z szeroko pojętymi rankingami-progów punktowych by się dostać oraz wyników matur. Dane te można znaleźć w innych miejscach.

Inne możliwości zapoznania się z informacjami o szkołach średnich

Natomiast przez młodych ludzi została stworzona strona www swiadomiewybieram.pl gdzie uczniowie oceniają swoje placówki nie tylko pod kątem osiągnięć na świadectwie dojrzałości ale właśnie atmosfery w szkole i przyjemności z nauki. Zbierane są informacje ze wszystkich największych miast w Polsce.

Źródło: INFOR
