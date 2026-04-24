Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami

Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami

24 kwietnia 2026, 10:50
oprac. Łucja Orzeł
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
Shutterstock

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.

Kto przystąpi do matury w 2026 roku?

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 344,8 tys. tegorocznych absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i szkoły branżowej II stopnia – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Wraz z nimi do egzaminów przystąpią też absolwenci z wcześniejszych roczników.

Matura 2026: Odchudzona podstawa nauczania

Tegoroczni absolwenci są drugim rocznikiem maturzystów, który będzie zdawać egzaminy na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19. Obecnie obowiązuje tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Absolwenci czteroletnich liceów i pięcioletnich techników oraz absolwenci szkoły branżowej II stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej będą zdawać egzaminy w tzw. Formule 2023. Absolwenci szkół starszego typu – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i absolwenci szkoły branżowej II stopnia po gimnazjum będą zdawać egzaminy w Formule 2015.

Matura 2026: Terminy egzaminów pisemnych i ustnych

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa od 7 do 30 maja. Przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Matura 2026: Egzaminy obowiązkowe i przedmioty dodatkowe

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026: Najczęściej wybierane przedmioty

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny. Ponieważ egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do grupy przedmiotów do wyboru zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

CKE podała też, że najczęściej wybieranym przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim – geografia.

Matura 2026: Zwolnienia z egzaminów

Absolwent technikum mający dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika może być zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Aby uzyskać takie zwolnienie, maturzysta musiał do 20 kwietnia złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego lub z przedmiotów dodatkowych.

Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, a zadeklarował chęć zdawania tego przedmiotu na maturze, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu. Maturzysta olimpijczyk powinien złożyć wniosek do dyrektora szkoły, aby zwolnienie z matury zostało formalnie potwierdzone.

Matura 2026: Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 1 do 16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca.

Kiedy wyniki matur 2026?

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści.

Matura 2026: Progi zaliczeniowe i poprawki

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Źródło: PAP
Edukacja
Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.

MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.
Matura 2026: Ściąganie na egzaminie dojrzałości. Co za to grozi?
20 kwi 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna precyzyjnie określa przesłanki, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu maturalnego. Głównym powodem jest łamanie zasad samodzielnego rozwiązywania zadań, co obejmuje korzystanie z niedozwolonych pomocy (ściągi, podręczniki, elektronika, sztuczna inteligencja) oraz współpracę z innymi zdającymi. Zbliża się wielkimi krokami Matura 2026. Zatem przypominamy co grozi za ściąganie na egzaminie dojrzałości.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny żłobek – sale sensoryczne 2026
20 kwi 2026

Ruszył nabór wniosków dla podmiotów prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu wsparcia „Aktywny Żłobek - sale sensoryczne” 2026. Celem programu jest wyposażenie pomieszczeń instytucji, w których są albo będą prowadzone zajęcia sensomotoryczne. Można pozyskać nawet 80 tys. zł dofinansowania.
Wybór szkoły ponadpodstawowej. Ekspert wyjaśnia co naprawdę się liczy
20 kwi 2026

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej uczeń powinien m.in. zastanowić się z rodzicami nad swoimi mocnymi i słabymi stronami - powiedziała PAP kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego Beata Grzelak. Wysokie miejsce szkoły w rankingu nie gwarantuje, że będzie ona dobra dla każdego ucznia - dodała.
