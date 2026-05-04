Strona główna » Edukacja » Matura » Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań

Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań

04 maja 2026, 12:30
Felicja Mrzonka
Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?

Matura polski 2026 - przecieki, arkusze

Na platformie X można już znaleźć pierwsze przecieki z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dostępne są zdjęcia arkuszy maturalnych. Wypracowanie to na maturze zadanie nr 17, za które można uzyskać od 0 do 35 punktów. Należało wybrać jeden z poniższych tematów i napisać wypracowanie. Pozostałe polecenia:

  • W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.
  • W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).
  • Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.
  • Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

WYPRACOWANIE

na temat nr ……………

Matura polski 2026 - tematy wypracowań

Jakie tematy wypracowań z języka polskiego były w tym roku na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym? Do wyboru były dwa tematy:

Temat 1.: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.

W pracy odwołaj się do:

  • lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
  • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
  • wybranych kontekstów.

Temat 2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

W pracy odwołaj się do:

  • lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
  • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
  • wybranych kontekstów.
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Pandemia odcisnęła piętno na młodzieży: mniej ruchu i gorsze samopoczucie. Badania nie pozostawiają złudzeń
29 kwi 2026

Po pandemii młodzież jest mniej aktywna fizycznie – szczególnie rzadziej chodzi pieszo lub wybiera aktywny dojazd do szkoły – wynika z badania naukowców z Polski i Czech. Ich analizy wskazują również na pogorszenie dobrostanu psychicznego zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.
Czy trzeba mieć 30% z rozszerzenia na maturze w 2026 r.? Ile procent to zdana matura?
04 maja 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Czy minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych? Czy nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru?
