Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
REKLAMA
REKLAMA
Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura polski 2026 - przecieki, arkusze
Na platformie X można już znaleźć pierwsze przecieki z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dostępne są zdjęcia arkuszy maturalnych. Wypracowanie to na maturze zadanie nr 17, za które można uzyskać od 0 do 35 punktów. Należało wybrać jeden z poniższych tematów i napisać wypracowanie. Pozostałe polecenia:
REKLAMA
REKLAMA
- W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.
- W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).
- Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.
- Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.
WYPRACOWANIE
REKLAMA
na temat nr ……………
Matura polski 2026 - tematy wypracowań
Jakie tematy wypracowań z języka polskiego były w tym roku na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym? Do wyboru były dwa tematy:
Temat 1.: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.
W pracy odwołaj się do:
- lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
- innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
- wybranych kontekstów.
Temat 2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
W pracy odwołaj się do:
- lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
- innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki
- wybranych kontekstów.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA