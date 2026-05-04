Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?

Matura polski 2026 - przecieki, arkusze

Na platformie X można już znaleźć pierwsze przecieki z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dostępne są zdjęcia arkuszy maturalnych. Wypracowanie to na maturze zadanie nr 17, za które można uzyskać od 0 do 35 punktów. Należało wybrać jeden z poniższych tematów i napisać wypracowanie. Pozostałe polecenia:

REKLAMA

REKLAMA

W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.

W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).

Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego.

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów.

WYPRACOWANIE

REKLAMA

na temat nr ……………

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Matura polski 2026 - tematy wypracowań

Jakie tematy wypracowań z języka polskiego były w tym roku na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym? Do wyboru były dwa tematy:

Temat 1.: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość.

W pracy odwołaj się do:

lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego

innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

wybranych kontekstów.

Temat 2: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?

W pracy odwołaj się do: