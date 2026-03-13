REKLAMA

Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?

Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?

13 marca 2026, 08:00
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.

Klasa wstępna językowa - program

Te klasy są przeznaczone dla dzieci o predyspozycjach językowych. Uczeń nie musi znać danego języka ale posiadać cechy z których wynika, iż jest się go w stanie szybko nauczyć, mieć zdolności lingwistyczne. Zazwyczaj te klasy są organizowane pod kątem nauki języków obcych innych niż język angielski-niemiecki, hiszpański czy francuski. W klasie wstępnej nowy język obcy jest prowadzony od podstaw w przeważającym wymiarze godzin, dodatkowo prowadzone są lekcje polskiego i matematyki. Następnie uczeń kontynuuje naukę w klasie pierwszej dwujęzycznej z rozszerzonym programem nauczania języka którego się uczył przed szkołą średnią, ewentualnie innych przedmiotów.

Klasa wstępna - kryteria rekrutacji

Klasy wstępne można wskazać jako preferowane jedynie podczas rekrutacji głównej. Do tego rodzaju klasy obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzony w sposób ustalony przez szkołę średnią. Odbywa się on po egzaminach ósmoklasisty. Uczeń może być przyjęty do klasy wstępnej jedynie wtedy gdy uzyska pozytywny wynik tego sprawdzianu. Gdy dziecko wybiera kilka klas wstępnych sprawdzian predyspozycji językowych odbywa w szkole średniej wskazanej najwyższej na liście preferencji. Natomiast wynik będzie brany pod uwagę we wszystkich wskazanych przez ucznia oddziałach wstępnych.

W pierwszej kolejności po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych są przyjmowani laureaci:

  • ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (również jej finaliści),
  • kuratoryjnych konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Na drugim etapie rekrutacji uwzględniane są cechy dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).



Podstawa prawna

Art.140 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.)



