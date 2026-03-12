REKLAMA

Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe

Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe

12 marca 2026, 15:19
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe
Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe
Dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe albo planują studia za granicą tworzone są klasy dwujęzyczne i klasy międzynarodowe. W zależności od umiejętności językowych lub założeń na przyszłość uczeń powinien rozważyć możliwość aplikowania do którejś z tych klas.

Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych/międzynarodowych

Do klas dwujęzycznych/międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzany w sposób ustalony przez szkołę średnią. W przypadku gdy uczeń stara się o przyjęcie do kilku oddziałów z tym samym językiem sprawdzian odbywa w szkole średniej prowadzącej taką klasę, która została umieszczona najwyżej na liście preferencji. Natomiast wyniki będą brane pod uwagę we wszystkich klasach dwujęzycznych/międzynarodowych z danym językiem wskazanych przez ucznia.

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę łącznie:

- wyniki :

- - egzaminu ósmoklasisty,

- - sprawdzianu kompetencji językowych,

- informacje wynikające ze świadectwa ósmoklasisty (oceny, szczególne osiągnięcia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem).

W związku z tym w klasach dwujęzycznych/międzynarodowych uczeń może uzyskać łącznie więcej niż 200 punktów-maksymalna ilość jest wskazywana przez każdą szkołę średnią.

Egzaminy z kompetencji językowych odbywają się po egzaminach ósmoklasisty. Szkoły średnie mogą też przeprowadzać egzaminy znajomości drugiego wybranego języka dla uczniów przyjętych do klasy międzynarodowej np. w ostatnim tygodniu wakacji.

W pierwszej kolejności po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych są przyjmowani laureaci:

- ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (również jej finaliści),

- kuratoryjnych konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Natomiast uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie jest konieczne w przypadku laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursów kuratoryjnych z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w klasie dwujęzycznej.

Na drugim etapie rekrutacji uwzględniane są cechy dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).

Program klasy dwujęzycznej

W klasach dwujęzycznych nauka choć jednego przedmiotu odbywa się z języku obcym, zazwyczaj jest to język angielski, ale także może być język niemiecki, hiszpański czy francuski. Dodatkowo jest nauczany drugi język obcy. Tego rodzaju klasy są organizowane nie tylko w liceach ogólnokształcących ale i technikach.

Klasy dwujęzyczne mogą również proponować rozszerzony program nauczania z innych przedmiotów np. matematyki i fizyki czy polskiego i geografii. Często są objęte patronatem szkół wyższych

Program klasy międzynarodowej

Natomiast klasy międzynarodowe to klasy polskie dwujęzyczne które przygotowują do programu matury międzynarodowej, w których realizowany jest program polski. Odbywa się to w cyklu czteroletnim więc uczeń takiej klasy musi się liczyć z wyjątkową dużą ilością godzin lekcyjnych i materiału do opanowania.

Podstawa prawna

Art.140 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.)

forsal.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

