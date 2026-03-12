Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe
REKLAMA
REKLAMA
Dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe albo planują studia za granicą tworzone są klasy dwujęzyczne i klasy międzynarodowe. W zależności od umiejętności językowych lub założeń na przyszłość uczeń powinien rozważyć możliwość aplikowania do którejś z tych klas.
- Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych/międzynarodowych
- Program klasy dwujęzycznej
- Program klasy międzynarodowej
Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych/międzynarodowych
Do klas dwujęzycznych/międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzany w sposób ustalony przez szkołę średnią. W przypadku gdy uczeń stara się o przyjęcie do kilku oddziałów z tym samym językiem sprawdzian odbywa w szkole średniej prowadzącej taką klasę, która została umieszczona najwyżej na liście preferencji. Natomiast wyniki będą brane pod uwagę we wszystkich klasach dwujęzycznych/międzynarodowych z danym językiem wskazanych przez ucznia.
REKLAMA
REKLAMA
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę łącznie:
- wyniki :
- - egzaminu ósmoklasisty,
REKLAMA
- - sprawdzianu kompetencji językowych,
- informacje wynikające ze świadectwa ósmoklasisty (oceny, szczególne osiągnięcia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem).
W związku z tym w klasach dwujęzycznych/międzynarodowych uczeń może uzyskać łącznie więcej niż 200 punktów-maksymalna ilość jest wskazywana przez każdą szkołę średnią.
Egzaminy z kompetencji językowych odbywają się po egzaminach ósmoklasisty. Szkoły średnie mogą też przeprowadzać egzaminy znajomości drugiego wybranego języka dla uczniów przyjętych do klasy międzynarodowej np. w ostatnim tygodniu wakacji.
W pierwszej kolejności po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych są przyjmowani laureaci:
- ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (również jej finaliści),
- kuratoryjnych konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
- konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.
Natomiast uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie jest konieczne w przypadku laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursów kuratoryjnych z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w klasie dwujęzycznej.
Na drugim etapie rekrutacji uwzględniane są cechy dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).
Program klasy dwujęzycznej
W klasach dwujęzycznych nauka choć jednego przedmiotu odbywa się z języku obcym, zazwyczaj jest to język angielski, ale także może być język niemiecki, hiszpański czy francuski. Dodatkowo jest nauczany drugi język obcy. Tego rodzaju klasy są organizowane nie tylko w liceach ogólnokształcących ale i technikach.
Klasy dwujęzyczne mogą również proponować rozszerzony program nauczania z innych przedmiotów np. matematyki i fizyki czy polskiego i geografii. Często są objęte patronatem szkół wyższych
Program klasy międzynarodowej
Natomiast klasy międzynarodowe to klasy polskie dwujęzyczne które przygotowują do programu matury międzynarodowej, w których realizowany jest program polski. Odbywa się to w cyklu czteroletnim więc uczeń takiej klasy musi się liczyć z wyjątkową dużą ilością godzin lekcyjnych i materiału do opanowania.
Art.140 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (j.t.Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.)
REKLAMA
REKLAMA