Edukacja bez granic – klasy dwujęzyczne i międzynarodowe

Dla uczniów którzy chcą rozwijać swoje kompetencje językowe albo planują studia za granicą tworzone są klasy dwujęzyczne i klasy międzynarodowe. W zależności od umiejętności językowych lub założeń na przyszłość uczeń powinien rozważyć możliwość aplikowania do którejś z tych klas.

Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych/międzynarodowych

Do klas dwujęzycznych/międzynarodowych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, przeprowadzany w sposób ustalony przez szkołę średnią. W przypadku gdy uczeń stara się o przyjęcie do kilku oddziałów z tym samym językiem sprawdzian odbywa w szkole średniej prowadzącej taką klasę, która została umieszczona najwyżej na liście preferencji. Natomiast wyniki będą brane pod uwagę we wszystkich klasach dwujęzycznych/międzynarodowych z danym językiem wskazanych przez ucznia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę łącznie:

- wyniki :

- - egzaminu ósmoklasisty,

REKLAMA

- - sprawdzianu kompetencji językowych,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- informacje wynikające ze świadectwa ósmoklasisty (oceny, szczególne osiągnięcia, ukończenie szkoły z wyróżnieniem).

W związku z tym w klasach dwujęzycznych/międzynarodowych uczeń może uzyskać łącznie więcej niż 200 punktów-maksymalna ilość jest wskazywana przez każdą szkołę średnią.

Egzaminy z kompetencji językowych odbywają się po egzaminach ósmoklasisty. Szkoły średnie mogą też przeprowadzać egzaminy znajomości drugiego wybranego języka dla uczniów przyjętych do klasy międzynarodowej np. w ostatnim tygodniu wakacji.

W pierwszej kolejności po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych są przyjmowani laureaci:

- ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (również jej finaliści),

- kuratoryjnych konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

- konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

Natomiast uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie jest konieczne w przypadku laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursów kuratoryjnych z języka obcego, który będzie nauczany jako drugi w klasie dwujęzycznej.

Na drugim etapie rekrutacji uwzględniane są cechy dotyczących sytuacji osobisto-rodzinnej ucznia (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców albo rodzeństwa, samotne wychowywanie w rodzinie oraz objęcie pieczą zastępczą).

Program klasy dwujęzycznej

W klasach dwujęzycznych nauka choć jednego przedmiotu odbywa się z języku obcym, zazwyczaj jest to język angielski, ale także może być język niemiecki, hiszpański czy francuski. Dodatkowo jest nauczany drugi język obcy. Tego rodzaju klasy są organizowane nie tylko w liceach ogólnokształcących ale i technikach.

Klasy dwujęzyczne mogą również proponować rozszerzony program nauczania z innych przedmiotów np. matematyki i fizyki czy polskiego i geografii. Często są objęte patronatem szkół wyższych

Program klasy międzynarodowej

Natomiast klasy międzynarodowe to klasy polskie dwujęzyczne które przygotowują do programu matury międzynarodowej, w których realizowany jest program polski. Odbywa się to w cyklu czteroletnim więc uczeń takiej klasy musi się liczyć z wyjątkową dużą ilością godzin lekcyjnych i materiału do opanowania.