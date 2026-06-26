Ruszają wakacje – nowe przepisy i zagrożenia dla dzieci, baza kolonii MEN, jak uniknąć zagrożeń?

W piątek koniec roku szkolnego, a od soboty start wakacji – prawie 5 milionów uczniów wyjedzie na kolonie, obozy, wczasy z rodzicami lub zostanie w domu. To czas odpoczynku, ale i podwyższonego ryzyka wypadków, utonięć, zatruć i zaginięć. MEN uruchomiło bazę wypoczynku, w której można sprawdzić, czy kolonia jest legalna, przypomina o nowych przepisach dotyczących kąpieli i karty zdrowia dziecka oraz apeluje o korzystanie z rządowych narzędzi: mapy kąpielisk, numerów alarmowych i poradników bezpieczeństwa. Jak chronić dziecko na wakacjach i czego nie przegapić przed wyjazdem?

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Prawie 5 milionów dzieci na wakacjach – skala wyzwania

W sobotę 27 czerwca 2026 r. wakacje rozpocznie 4 917 158 uczniów w całej Polsce. Według danych MEN na dzień 24 czerwca 2026 r. w bazie wypoczynku zatwierdzono 18 225 zgłoszeń dotyczących:

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424 269 uczestników wyjazdów krajowych (kolonie, obozy, biwaki),

uczestników wyjazdów (kolonie, obozy, biwaki), 272 009 uczestników półkolonii (wypoczynek dzienny),

uczestników (wypoczynek dzienny), 54 925 uczestników wypoczynku za granicą.

Łącznie ponad 750 tysięcy dzieci skorzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Dane zmieniają się na bieżąco wraz z napływem nowych zgłoszeń i ich weryfikacją przez kuratorów oświaty.

Jak sprawdzić, czy kolonia jest legalna? Baza wypoczynku MEN krok po kroku

Ważne Każdy zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży musi zostać zgłoszony do bazy wypoczynku MEN prowadzonej na stronie: wypoczynek.men.gov.pl

Co to oznacza w praktyce?

Organizator (np. firma turystyczna, fundacja, stowarzyszenie, szkoła) musi przekazać zgłoszenie do kuratora oświaty właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (a jeśli siedziba organizatora jest poza Polską – do kuratora właściwego dla miejsca wypoczynku) najpóźniej:

21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (kolonie, obozy, biwaki krajowe),

przed rozpoczęciem wypoczynku (kolonie, obozy, biwaki krajowe), 14 dni przed rozpoczęciem (półkolonie i wypoczynek za granicą),

przed rozpoczęciem (półkolonie i wypoczynek za granicą), 7 dni przed rozpoczęciem – tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Ważne Uwaga rodzice: jeśli wypoczynek nie jest zgłoszony w bazie MEN – nie jest legalny! Twoje dziecko jest wtedy zagrożone brakiem profesjonalnej organizacji wypoczynku, bez gwarancji bezpieczeństwa.

Jak sprawdzić kolonię w bazie? Instrukcja bazy MEN

Wejdź na stronę: wypoczynek.men.gov.pl Wpisz w wyszukiwarkę: nazwę organizatora, miejscowość, datę lub województwo. Sprawdź szczegóły zgłoszenia: Kto jest organizatorem?

Gdzie odbywa się wypoczynek?

W jakim terminie?

Dla jakiej grupy wiekowej?

Czy zgłoszenie zostało zatwierdzone przez kuratora?

Ważne Jeśli nie znajdziesz wypoczynku w bazie – nie wysyłaj tam dziecka! To podstawowy krok weryfikacji, czy organizator działa zgodnie z prawem.

Nowe przepisy na wakacje od czerwca 2026 – co się zmieniło? 3 kluczowe nowości

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo uczestników wypoczynku. Oto trzy najważniejsze zmiany:

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1. Kąpiel tylko w wyznaczonych godzinach i miejscach

To nowość: kierownik wypoczynku ma obowiązek dbać o to, aby dzieci korzystały z kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wyłącznie w godzinach ich funkcjonowania określonych w regulaminie. Jeśli godziny nie są wskazane – kąpiel tylko w ciągu dnia, nie w nocy.

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Co to oznacza? Koniec z nocnymi kąpielami, wyprawami do dzikich jezior o świcie czy kąpielą po zmroku. Wychowawcy muszą zapoznać uczestników z regulaminem korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, zwracając szczególną uwagę na godziny i zasady bezpiecznej kąpieli.

2. Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika – więcej informacji o zdrowiu dziecka

Zmieniono wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Nowa karta pozwala organizatorowi lepiej poznać ważne informacje o dziecku, które wpływają na bezpieczeństwo:

Stan zdrowia dziecka,

Dietę i alergie pokarmowe,

Przyjmowane leki,

Choroby przewlekłe,

Szczególne potrzeby, np.: lęk wysokości, lęk przed wodą, trudności w funkcjonowaniu w grupie.

Dzięki temu formę wypoczynku można lepiej dostosować do możliwości i bezpieczeństwa każdego uczestnika.

Ważne Rozporządzenie zawiera przepis przejściowy – karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku letniego w 2026 r., przekazane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność.

3. Kursy dla kierowników i wychowawców – wykłady online, praktyka stacjonarnie

Wykłady na kursach kierowników i wychowawców wypoczynku mogą być prowadzone online, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym. Natomiast część praktyczna musi odbywać się stacjonarnie. To rozwiązanie ma ułatwić dostęp do szkoleń, jednocześnie nie rezygnując z praktycznych umiejętności (np. udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć w terenie).

Bezpieczeństwo na obozach pod namiotami – wytyczne straży pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała „Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami", które obejmują najważniejsze zasady dotyczące zapobiegania pożarom, organizacji alarmowania i ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego i pogodowego.

Najważniejsze zasady z wytycznych to:

Przed obozem: Organizator musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo (kierownik wypoczynku);

odpowiedzialną za bezpieczeństwo (kierownik wypoczynku); Kadra i uczestnicy przed pierwszym noclegiem powinni zostać zapoznani z zasadami ochrony przeciwpożarowej, alarmowania, ewakuacji oraz z lokalizacją sprzętu gaśniczego i punktów zbiórki. Zagospodarowanie terenu: Wyznaczone miejsca ognisk, składowania drewna, przechowywania butli z gazem, postoju pojazdów, miejsca zbiórki do ewakuacji i dojazdu dla służb ratowniczych.

ognisk, składowania drewna, przechowywania butli z gazem, postoju pojazdów, miejsca zbiórki do ewakuacji i dojazdu dla służb ratowniczych. Każdy większy obóz wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, tłumice, wiadra z wodą lub piaskiem, koce gaśnicze). Zakazy: Używania otwartego ognia i urządzeń gazowych w namiotach mieszkalnych.

w namiotach mieszkalnych. Przechowywania butli z gazem w namiotach – tylko w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach.

Ważne MEN rekomenduje, aby organizatorzy obozów harcerskich, wyjazdów pod namiotami i innych form wypoczynku w terenie leśnym uwzględniali te wytyczne przy planowaniu i prowadzeniu obozów. Pełny dokument jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/obozy-harcerskie-pod-namiotami---wytyczne-i-procedury

Rządowe narzędzia bezpieczeństwa nie tylko dla dzieci – sprawdź przed wyjazdem wakacyjnym w tych 4 miejscach

1. Mapa kąpielisk – sprawdź, czy woda jest bezpieczna

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi mapę kąpielisk, na którą nanoszone są aktualne informacje o stanie sanitarnym wody w całym kraju. Link: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa

Jak korzystać? Wejdź na mapę, kliknij w kąpielisko w pobliżu miejsca wypoczynku i sprawdź:

Czy woda jest przydatna do kąpieli (wyniki badań bakteriologicznych)?

Czy są aktualne ostrzeżenia (np. sinice, zakwit glonów)?

Jakie są warunki kąpieli (temperatura wody, infrastruktura)?

2. Poradnik GOPR – bezpieczne dzieci w górach

GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) opracowało poradnik bezpiecznego poruszania się po górach: https://gopr.org/poradnik

Co znajdziesz w poradniku?

Zasady przygotowania do wyjścia w góry.

do wyjścia w góry. Wskazówki dotyczące planowania trasy i dostosowania jej do możliwości uczestników.

i dostosowania jej do możliwości uczestników. Listę niezbędnego ekwipunku (odpowiednie buty, odzież chroniąca przed wiatrem i deszczem, apteczka, prowiant, mapa, latarka, telefon z zapisanymi numerami alarmowymi).

(odpowiednie buty, odzież chroniąca przed wiatrem i deszczem, apteczka, prowiant, mapa, latarka, telefon z zapisanymi numerami alarmowymi). Instrukcje postępowania w razie wypadku.

3. Poradnik bezpiecznych zachowań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

RCB zebrało praktyczne wskazówki dotyczące m.in.:

Bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach i za granicą.

nad wodą, w górach i za granicą. Zasad zachowania podczas upałów, burz i wichur .

. Ubezpieczenia podróży.

podróży. Reagowania na alerty i sytuacje kryzysowe.

Link tutaj: https://www.gov.pl/web/rcb/poradnik-bezpiecznych-zachowan

4. System powiadamiania ratunkowego MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi system powiadamiania ratunkowego, który umożliwia szybkie zaalarmowanie służb w sytuacji zagrożenia. Link: https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego

Numer alarmowy 112 – zapisz, naucz dziecko, reaguj natychmiast

W przypadku każdego zagrożenia reaguj natychmiast. Pod numerem alarmowym 112 zawsze uzyskasz szybką i skuteczną pomoc.

Ważne Co musisz wiedzieć o numerze 112? Bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

Działa z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Można go wybrać również w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Łączy z jednolitym systemem obsługi zgłoszeń alarmowych (112, 997, 998, 999).

Naucz dziecko, jak dzwonić pod 112 i jak rozmawiać z dyspozytorem w razie zagrożenia:

Podaj imię i nazwisko. Powiedz, co się stało. Podaj dokładne miejsce zdarzenia (adres, nazwę miejscowości, charakterystyczne punkty). Odpowiadaj na pytania dyspozytora. Nie rozłączaj się, dopóki dyspozutor nie potwierdzi, że pomoc jest w drodze lub nie udzieli dalszych instrukcji.

Punkt paszportowy na Lotnisku Chopina – wyrobienie paszportu tymczasowego

Jeśli zaplanowałeś wyjazd za granicę i okaże się, że dziecko zgubiło paszport lub dowód osobisty – na Lotnisku Chopina w Warszawie działa punkt paszportowy, w którym można wyrobić paszport tymczasowy.

Warunki dla paszportu tymczasowego na lotnisku:

Okazanie ważnego biletu lotniczego.

Sprawdzenie tożsamości przez pracownika punktu.

Wykonanie zdjęcia na miejscu.

Ważne Lecisz z innego lotniska niż im. Chopina? Dowiedz się wcześniej na wszelki wypadek, czy działa tam punkt szybkiego wydawania paszportów tymczasowych na podobnych zasadach. Taki punkt dostępny jest np. także na krakowskich Balicach. Uważaj jednak na godziny otwarcia - to nie są punkty całodobowe!

Co zapamiętać? Najważniejsze zasady bezpiecznych wakacji dla dzieci w 6 punktach

Sprawdź kolonię w bazie MEN – wypoczynek.men.gov.pl. Wypełnij nową kartę kwalifikacyjną – szczegółowe informacje o zdrowiu dziecka. Sprawdź kąpielisko na mapie GIS – sk.gis.gov.pl. Naucz dziecko numeru 112 – bezpłatny, działa bez karty SIM. Przeczytaj poradniki GOPR i RCB – góry, burze, upały, woda. Sprawdź pogodę i alerty – RCB, IMGW.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej