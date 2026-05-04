Kiedy Matura 2026? Harmonogram CKE. Terminy egzaminów i poprawek

Kiedy Matura 2026? Harmonogram CKE. Terminy egzaminów i poprawek

04 maja 2026, 12:18
[Data aktualizacji 04 maja 2026, 12:40]
Emilia Panufnik
kiedy jest matura 2026 terminy egzaminów poprawka harmonogram
Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE. Oto wszystkie najważniejsze informacje dla maturzystów.

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) piątek 24 kwietnia 2026 r. to termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (1 września 2025 r.).

Matura 2026 - kiedy pierwsze egzaminy maturalne?

W 2026 r. matura rozpoczyna się już po majówce czyli w poniedziałek 4 maja. Egzaminu pisemne potrwają do czwartku 21 maja. Natomiast część ustna rozpocznie się w czwartek 7 maja i zakończy w sobotę 30 maja.

  1. Pierwsi do egzaminu maturalnego przystąpią zdający język polski na poziomie podstawowymponiedziałek 4 maja o godz. 9:00.
  2. We wtorek 5 maja o godz. 9:00 maturzyści będą pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godz. 14:00 będzie matura z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.
  3. W środę 6 maja o godz. 9:00 maturę pisze się z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym czyli języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Natomiast o godz. 14:00 przeprowadzany będzie egzamin z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Wciąż 7 maja o godz. 15:35 maturzyści będą zdawać z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
  4. W czwartek 7 maja o godz. 9:00 będzie matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz poziomie dwujęzycznym. O godz. 14:00 maturzyści rozpoczynają egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.
  5. W piątek 8 maja o godz. 9:00 będzie matura z biologii na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 z filozofii, również na poziomie rozszerzonym.
  6. 9 i 10 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
  7. W poniedziałek 11 maja o godz. 9:00 maturzyści zaczynają matematyką na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 piszą język rosyjski na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
  8. We wtorek 12 maja o godz. 9:00 piszą rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie, a o godz. 14:00 język niemiecki na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
  9. W środę 13 maja o godz. 9:00 przeprowadza się rozszerzony egzamin z informatyki, a o godz. 14:00 również rozszerzony egzamin z historii sztuki.
  10. W czwartek 14 maja o godz. 9:00 maturę piszą osoby zdające rozszerzoną geografię, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.
  11. W piątek 15 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona chemia, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych również na poziomie rozszerzonym.
  12. 16 i 17 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
  13. W poniedziałek 18 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z rozszerzonej historii, a następnie o godz. 14:00 z rozszerzonego języka francuskiego oraz z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym.
  14. We wtorek 19 maja o godz. 9:00 maturzyści napiszą egzamin z rozszerzonej fizyki, a o godz. 14:00 z rozszerzonego języka hiszpańskiego oraz hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.
  15. W środę 20 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona matura z języka polskiego, a o godz. 14:00 rozszerzony język włoski i włoski na poziomie dwujęzycznym.
  16. Ostatni dzień matur pisemnych czyli czwartek 21 maja to dzień pisania matur w języku obcym na poziomie rozszerzonym:
  • godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
Matura pisemna 2026 - harmonogram tabela

Matura pisemna 2026 - terminy, tabela CKE

Matura 2026 potrwa:

  • Część pisemna - od 4 do 21 maja
  • Część ustna - od 7 do 30 maja

matura ustna 2026

Matura ustna 2026

Matura ustna 2026 - terminy

Konkretne terminy matury ustnej w 2026 r. ustalają przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Wiadomo, że maturę ustną zdaje się w okresie 7-30 maja 2026 r. z następujących przedmiotów:

  • Język polski
  • Język mniejszości narodowych
  • Języki obce nowożytne
  • Język łemkowski
  • Język kaszubski

Matura 2026 - termin dodatkowy [harmonogram]

Matura 2026 - termin dodatkowy

Matura 2026: wyniki i poprawka

Wyniki matury będą ogłoszone w środę 8 lipca 2026 r. Kiedy w związku z tym będzie egzamin poprawkowy? Poprawa matury odbędzie się w dwóch terminach:

  • część pisemna - w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

CKE wyjaśnia, że informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r. Wyniki z poprawkowej matury będą ogłoszone w piątek 11 września 2026 r.

Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?
O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.

Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).
Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czy trzeba mieć 30% z rozszerzenia na maturze w 2026 r.? Ile procent to zdana matura?
04 maja 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Czy minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych? Czy nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru?
