Matura z języka polskiego. Arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami

Matura z języka polskiego. Arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami

04 maja 2026, 14:50
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
matura 2026 arkusze
CKE

„Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość” i „Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?" - tak brzmiały dwa do wyboru tematy rozprawki, którą musieli napisać maturzyści przystępujący w poniedziałek do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Centralna Komisja Egzaminacyjna w poniedziałek po południu opublikowała na swojej stronie internetowej arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów na egzaminie pisemnym z języka polskiego - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów.

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy („Język polski w użyciu” i „Test historycznoliteracki”) oraz napisać tekst własny - rozprawkę na wybrany temat spośród dwóch podanych. Pisząc tekst własny, musieli odwołać się do utworów literackich i kontekstów. Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Oba testy zawierały łącznie 16 zadań. Zadania odnosiły się do zacytowanych w arkuszu fragmentów tekstów, m.in. „Pieśni o Rolandzie”, bajki Ignacego Krasickiego „Jagnię i wilcy”, eseju Olgi Tokarczuk „Lalka i perła”, „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza i „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także tekstów popularno-naukowych: „Kamień, papier, chmura” Agnieszki Krzemińskiej i „Biblioteka w kieszeni” Olafa Szewczyka. (PAP)

Poziom podstawowy

Arkusz 1 – Testy MPOP-P1-100-A-2605

Arkusz maturalny język polski 2026

Karty odpowiedzi:

matura - karta odpowiedzi

Arkusz 2 – Wypracowanie MPOP-P2-100-A-2605

Arkusz CKE matura 2026 Język polski

Karta odpowiedzi

matura - odpowiedzi

Edukacja
Matura 2026: pisemny egzamin z polskiego zakończony. CKE bada możliwe przecieki arkuszy
04 maja 2026

Po godzinie 13 zakończył się obowiązkowy dla wszystkich abiturientów pisemny egzamin maturalny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie. Sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego jest analizowana.
Matura z jęz. polskiego: Temat nr 1): Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość". Temat nr 2: Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni"
04 maja 2026

Temat na maturze z języka polskiego: 1) "Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość" oraz 2) "Kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni". Takie były do wyboru tematy wypracowań na poniedziałkowym egzaminie pisemnym z języka polskiego - przekazali maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.
Matura polski 2026: arkusze, przecieki, tematy wypracowań
04 maja 2026

Na platformie X można już znaleźć arkusze maturalne z języka polskiego. Są pierwsze przecieki. Jakie tematy wypracowań były w 2026 r. na maturze z podstawowego języka polskiego?
Matura matematyka 2026: kiedy i o której godzinie się zaczyna? Ile trwa egzamin?
04 maja 2026

Matura z matematyki 2026: kiedy i o której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z matematyki?

O której godzinie jest matura z polskiego 2026? Ile trwa?
04 maja 2026

Matura polski 2026: o której godzinie zaczyna się matura z polskiego w 2026 roku? Ile trwa pierwszy egzamin maturalny, który rozpoczyna się w poniedziałek 4 maja? Kiedy maturzyści piszą język polski rozszerzony?
Rozpoczęły się matury. Dziś j. polski. Jak odbywa się taki egzamin? Co z innymi egzaminami?
04 maja 2026

Dla blisko 450 000 uczniów w poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się matury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Robert Zakrzewski w poniedziałek przed rozpoczęciem egzaminu powiedział PAP, że do CKE nie dotarły informacje o nieprawidłowościach, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu.
Matura 2026 startuje: aż 344,8 tys. absolwentów przystępuje do egzaminu
04 maja 2026

Dziś, w poniedziałek, rozpoczęły się matury. Przystąpi do nich około 344,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać także abiturienci z wcześniejszych roczników.
Matury 2026 r. Dziś język polski na poziomie podstawowym. Dwie formuły egzaminu: 2023 i 2015
04 maja 2026

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Przystąpi do nich prawie 345 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników. Na początek czeka ich pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia (źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna).

Matura 2026: start 4 maja. Pełny harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych
02 maja 2026

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Matura 2026: CKE ujawnia wybory maturzystów. Te przedmioty są najpopularniejsze
02 maja 2026

Język angielski to najczęściej wybierany przez maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
